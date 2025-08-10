Vești proaste pentru Flick Robert Lewandowski ar putea rata primele trei etape din LaLiga » Ce s-a întâmplat

Robert Lewandowski (36 de ani) a acuzat probleme la bicepsul femural al piciorului stâng și ar putea rata primele trei săptămâni din La Liga.

Hansi Flick (60 de ani), tehnicianul celor de la Barcelona, trebuie să găsească o soluție, deoarece atacantul polonez este singurul vârf de careu clasic din lotul său.

Potrivit presei spaniole, scenariul cel mai probabil este ca Lewandowski să revină pe teren abia după pauza internațională din septembrie.

Lewandowski a acuzat probleme musculare și ar putea rata primele trei etape din LaLiga

Clubul catalan a anunțat oficial că polonezul va lipsi de la Trofeul „Joan Gamper”, precizând că evoluția stării sale va stabili dacă acesta va putea reveni mai repede.

Deși accidentarea nu este considerată gravă, staff-ul medical tratează cazul cu precauție, având în vedere că jucătorul se apropie de 37 de ani și a mai avut probleme similare în trecut.

Cert este că Robert Lewandowski nu va fi disponibil pentru meciul de debut în LaLiga, pe 16 august, contra celor de la Mallorca. Prezența sa în confruntările următoare, cu Levante și Rayo Vallecano, rămâne sub semnul întrebării.

Programul celor de la Barcelona în luna august:

10 august: Barcelona - Como (22:00) - amical

16 august: Mallorca - Barcelona (20:30) - LaLiga

23 august: Levante - Barcelona (22:30) - LaLiga

31 august: Vallecano - Barcelona (22:30) - LaLiga

Absența golgheterului polonez îl obligă pe Hansi Flick să găsească rapid o soluție în ofensivă.

Ferran Torres este văzut drept principala opțiune, însă și Marcus Rashford ar putea reprezenta o variantă, cu condiția să fie înscris la timp pentru prima etapă.

