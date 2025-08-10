Cârțu înțeapă FCSB  Ironii indirecte la adresa patronului campioanei: „Un om de fotbal nu face niciodată greșeala asta”
Cârțu înțeapă FCSB Ironii indirecte la adresa patronului campioanei: „Un om de fotbal nu face niciodată greșeala asta”

Publicat: 10.08.2025, ora 15:03
Actualizat: 10.08.2025, ora 15:04
  • Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a făcut o afirmație care pare să vizeze conducerea campioanei FCSB.

Sorin Cârțu a discutat despre returul cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar al Conference League, dar și despre o potențială calificare în play-off.

Acesta a subliniat că nu vrea să ofere comentarii despre valoarea adversarilor Craiovei din competiția europeană, spunând că „un om de fotbal nu face niciodată greșeala asta”.

Sorin Cârțu: „Un om de fotbal nu face de astea”

Sorin Cârțu a oferit ca exemplu momentele în care a fost sunat după tragerile la sorți din Conference League și a refuzat să vorbească despre adversarii Craiovei, potrivit digisport.ro.

Aceste declarații par să fie o aluzie la afirmațiile oficialilor campioanei, care au considerat că adversarele europene sunt inferioare, dar FCSB a reușit să obțină o victorie și trei înfrângeri în cele patru meciuri jucate în preliminariile Ligii Campionilor.

„Am primit telefon în secunda 3 după tragerile la sorți. Nu am vrut să spun nimic. Nu e profesionist. Nu pot să vorbesc despre ceva ce nu e atât de palpabil. Un om de fotbal nu face niciodată o greșeală de astea”, a declarat Sorin Cârțu, conform sursei citate.

Totodată, Cârțu a vorbit și despre începutul bun de campionat pe care îl are Universitatea Craiova.

„Suntem angrenați și în competiția europeană, putem spune că e unul dintre cele mai bune începuturi de campionat. Ne-a dat încredere și victoria de la CFR Cluj obținută cu jucători care au jucat mai puțin, cu tineri. Ne dă impresia că avem un lot foarte bun, competitiv.

În campionat dacă greșești mai poți îndrepta. În Europa nu e așa. Ai greșit, gata. La anul. Cam toată lumea simte acest lucru. Chiar dacă au fost momente mai proaste de joc, se vede că echipa poate să dea mult și să revină din anumite situații și poate obține rezultatele pozitive la care ne așteptăm”, a mai adăugat fostul internațional.

Cârțu, despre returul cu Trnava: „Nu se poate să nu ne calificăm

Sorin Cârțu a vorbit și despre șansele de calificare pe care le are Craiova în returul cu Spartak Trnava, de joia viitoare, pe 14 august.

„Avem 3-0 și nu se poate să nu ne calificăm, dar în fotbal nu se știe. Nu poți să vorbești despre situația viitoare. Mă feresc să spun de Istanbul, de Norvegia. Trebuie să ne calificăm.

Am învățat ceva din două experiențe de genul ăsta. 3-0 ne face să tremurăm. Ce pot să spun e că nu avem voie să ratăm o asemenea șansă. Nu ai voie. Dacă ești o echipă care se respectă, nu se poate. Targetul nostru sunt cupele europene. E un bonus parcursul din campionat. E normal să sperăm și la una și la cealaltă la câte investiții s-au făcut”, a mai precizat Sorin Cârțu.

În meciul tur de pe „Ion Oblemenco”, Craiova a învins-o categoric pe Spartak Trnava, scor 3-0. Golurile oltenilor au fost marcate în repriza secundă de Ștefan Baiaram (min. 51), Assad Al Hamlawi (min. 54) și Carlos Mora (min. 80).

În cazul în care Universitatea Craiova ar elimina pe Spartak Trnava (Slovacia), trupa pregătită de Mirel Rădoi ar întâlni câștigătoarea dintre Viking (Norvegia) și Bașakșehir (Turcia). În tur, echipa turcă s-a impus cu scorul de 3-1.

Oltenii ar juca primul meci din play-off-ul Conference League în deplasare, pe 21 august. Returul ar avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”, o săptămână mai târziu.

