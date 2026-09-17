„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România

Suedezii promovează meciul cu România printr-o campanie de marketing, construită în jurul unei combinații atractive: vineri, începutul weekendului, ziua de salariu și fotbalul.

Meciul Suedia - România, programat vineri, 25 septembrie, ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Federația Suedeză de Fotbal promovează intens meciul cu România, primul după participarea naționalei scandinave la Cupa Mondială 2026, prin sloganul: „Fredag, lön och fotboll - kan det bli bättre?”, adică „Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?”.

Campanie inedită pentru vânzarea biletelor la Suedia - România

Organizatorii încearcă să umple stadionul mizând pe o coincidență care poate fi rețeta ideală pentru un început de weekend perfect: meciul cu România se joacă vineri, 25 septembrie, chiar în ziua de salariu.

Vinerea de salariu este o sărbătoare nescrisă pe care suedezii o numesc „lönefredag” și o petrec, prin tradiție, cu bere în oraș și stadioane pline.

Partida se va disputa pe Strawberry Arena, fosta Friends Arena. Stadionul din Solna are o capacitate de aproximativ 50.000 de locuri pentru meciurile de fotbal.

Afișul cu sloganul prin care fanii naționalei Suediei sunt îndemnați să cumpere bilete la meciul cu România

Bilete între 12 euro și 51 de euro

Vânzarea generală a biletelor a început pe 25 august, cu exact o lună înaintea meciului.

Prețurile biletelor pentru meciul cu România încep de la 135 de coroane suedeze, aproximativ 12 euro, și ajung până la 575 de coroane, circa 51 de euro, în funcție de locul ales.

În Suedia, salariul mediu lunar este de aproximativ 42.900 de coroane suedeze, echivalentul a circa 3.800 de euro, potrivit Statistics Sweden.

Fanii români au rezervate 2.200 de locuri

Pentru fanii români au fost alocate 2.200 de locuri, în șase sectoare din Peluza Nord. Federația Română de Fotbal a vândut biletele către suporterii „tricolori” cu 130 de lei bucata, echivalentul a aproximativ 25 de euro, preț stabilit de organizatorii partidei.

Pentru meciul de la București, România - Suedia, prețul biletelor este cuprins între 50 lei (peluze) și 130 lei (tribunele 1 și 2, central).

Programul României în Liga Națiunilor: „dublă” cu Suedia în 10 zile

Promovată în Liga B, România se află în grupa B4 alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Spre deosebire de edițiile precedente, calendarul din acest an comprimă primele patru etape în două ferestre internaționale consecutive. Acestea se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, în timp ce ultimele două meciuri sunt programate în noiembrie.

Un detaliu inedit: România va întâlni Suedia de două ori în doar 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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