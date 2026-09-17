„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?”  Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România +7 foto
Naționala Suediei (Foto: IMAGO)
Nationala

„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 09:02
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 09:02
  • Suedezii promovează meciul cu România printr-o campanie de marketing, construită în jurul unei combinații atractive: vineri, începutul weekendului, ziua de salariu și fotbalul.
  • Meciul Suedia - România, programat vineri, 25 septembrie, ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Federația Suedeză de Fotbal promovează intens meciul cu România, primul după participarea naționalei scandinave la Cupa Mondială 2026, prin sloganul: „Fredag, lön och fotboll - kan det bli bättre?”, adică „Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?”.

„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
Citește și
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
Citește mai mult
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”

Campanie inedită pentru vânzarea biletelor la Suedia - România

Organizatorii încearcă să umple stadionul mizând pe o coincidență care poate fi rețeta ideală pentru un început de weekend perfect: meciul cu România se joacă vineri, 25 septembrie, chiar în ziua de salariu.

Vinerea de salariu este o sărbătoare nescrisă pe care suedezii o numesc „lönefredag” și o petrec, prin tradiție, cu bere în oraș și stadioane pline.

Partida se va disputa pe Strawberry Arena, fosta Friends Arena. Stadionul din Solna are o capacitate de aproximativ 50.000 de locuri pentru meciurile de fotbal.

Afișul cu sloganul prin care fanii naționalei Suediei sunt îndemnați să cumpere bilete la meciul cu România Afișul cu sloganul prin care fanii naționalei Suediei sunt îndemnați să cumpere bilete la meciul cu România
Afișul cu sloganul prin care fanii naționalei Suediei sunt îndemnați să cumpere bilete la meciul cu România

Bilete între 12 euro și 51 de euro

Vânzarea generală a biletelor a început pe 25 august, cu exact o lună înaintea meciului.

Prețurile biletelor pentru meciul cu România încep de la 135 de coroane suedeze, aproximativ 12 euro, și ajung până la 575 de coroane, circa 51 de euro, în funcție de locul ales.

În Suedia, salariul mediu lunar este de aproximativ 42.900 de coroane suedeze, echivalentul a circa 3.800 de euro, potrivit Statistics Sweden.

Fanii români au rezervate 2.200 de locuri

Pentru fanii români au fost alocate 2.200 de locuri, în șase sectoare din Peluza Nord. Federația Română de Fotbal a vândut biletele către suporterii „tricolori” cu 130 de lei bucata, echivalentul a aproximativ 25 de euro, preț stabilit de organizatorii partidei.

Pentru meciul de la București, România - Suedia, prețul biletelor este cuprins între 50 lei (peluze) și 130 lei (tribunele 1 și 2, central).

Galerie foto (7 imagini)

Strawberry Arena din Solna, Stockholm (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Strawberry Arena din Solna, Stockholm (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)-2.jpg Strawberry Arena din Solna, Stockholm (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Strawberry Arena din Solna, Stockholm (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Strawberry Arena din Solna, Stockholm (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Programul României în Liga Națiunilor: „dublă” cu Suedia în 10 zile

Promovată în Liga B, România se află în grupa B4 alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia.

Spre deosebire de edițiile precedente, calendarul din acest an comprimă primele patru etape în două ferestre internaționale consecutive. Acestea se vor disputa între 24 septembrie și 6 octombrie, în timp ce ultimele două meciuri sunt programate în noiembrie.

Un detaliu inedit: România va întâlni Suedia de două ori în doar 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina, Suedia - Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Polonia, Suedia - Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
romania suedia vanzare bilete stockholm liga natiunilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:22
Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici”
Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici”
18:21
„Nu se întâmplă prea des” Luis de la Fuente, critică Barcelona: „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”
„Nu se întâmplă prea des”  Luis de la Fuente, critică Barcelona:  „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”
17:47
Mbappe le-a spus adio! Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
17:06
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
12:08
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
10:24
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
12:01
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
B365
17.09
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
Citește mai mult
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share