Ianis Stoica, în mare formă „Tricolorul” a marcat din nou pentru Estrela și se cere la națională pentru Liga Națiunilor

Ianis Stoica, extrema inclusă de selecționerul Gheorghe Hagi în lotul extins pentru primele meciuri din această toamnă din Liga Națiunilor, a fost din nou decisiv pentru Estrela Amadora.

România debutează în Liga Națiunilor B pe 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Ianis Stoica (23 de ani) continuă seria meciurilor foarte bune în Portugalia. Titular din nou la Estrela Amadora, internaționalul român a marcat și a oferit o pasă decisivă în remiza cu Rio Ave, scor 3-3, disputată luni seară, în etapa a 6-a din Liga Portugal.

„Tricolorul” a ajuns astfel la patru goluri și două assisturi în primele șase etape ale campionatului.

Ianis Stoica, în formă înainte de Liga Națiunilor: gol și assist în meciul cu Rio Ave

Ianis Stoica a deschis scorul în minutul 21, după o cursă rapidă în bandă, o pătrundere în careu cu un adversar în spate și un șut plasat pe jos la colțul lung.

În minutul 61, Stoica a contribuit din nou decisiv. Românul a oferit pasa pentru Marcus, care a înscris pentru 3-2. Ianis a fost schimbat în minutul 83.

Stoica a mai marcat, din penalty, în victoria din deplasare cu Nacional, scor 3-2, și a oferit primul assist al sezonului în remiza cu Sporting Lisabona, scor 2-2, din prima etapă, pe teren propriu.

Estrela Amadora rămâne neînvinsă după șase etape și ocupă locul 6, cu 10 puncte.

FOTO. Faza golului marcat de Ianis Stoica în meciul Rio Ave - Estrela Amadora 3-3

A marcat și cu Braga, în urmă cu patru zile

Evoluția lui Ianis Stoica vine după o altă prestație excelentă. Joi, 10 septembrie, într-un meci restant, extrema română a reușit o „dublă” în victoria lui Estrela Amadora cu Braga, scor 2-1.

Stoica a marcat atunci în minutele 45 și 56 și a fost desemnat omul meciului.

Ianis Stoica este pe lista lui Gheorghe Hagi pentru Liga Națiunilor

Fotbalistul de 23 de ani de la Estrela Amadora a fost inclus de Gheorghe Hagi în lotul extins pentru meciurile din această toamnă din Liga Națiunilor.

România va debuta în noua ediție a competiției pe 25 septembrie, în deplasare, cu Suedia. Patru zile mai târziu, „tricolorii” vor întâlni Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională.

Urmează partida cu Polonia, pe 2 octombrie, la Varșovia, și returul cu Suedia, pe 5 octombrie, la București.

Lotul lărgit al României

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)



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