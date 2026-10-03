„E groasă rău de tot!”  Basarab Panduru a răbufnit după rușinea suferită de „tricolori” în Polonia: „Ceva din cale-afară” +40 foto
Basarab Panduru
Nationala

„E groasă rău de tot!” Basarab Panduru a răbufnit după rușinea suferită de „tricolori” în Polonia: „Ceva din cale-afară”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 00:18
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 00:18
  • Polonia - România 6-0. Fostul internațional Basarab Panduru a avut un discurs dur după înfrângerea rușinoasă suferită de „tricolori” la Varșovia.
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România nu a avut nicio șansă și a primit gol după gol, Robert Lewandowski reușind o „triplă”.

Naționala noastră a evoluat și în inferioritate numerică din minutul 22, după eliminarea lui Drăgușin.

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Polonia - România 6-0. Basarab Panduru: „E groasă rău de tot”

„Nu prea ai ce să zici. Tot ce vrei, să aștepți 25 de ani ca să vii antrenor la echipa națională și să vrei să faci ceva pentru echipă și să trăiești momentele astea, mi se pare că este ceva din cale-afară.

Nu cred că Hagi s-a gândit la asta niciodată, nici noi. Chiar dacă meciurile erau complicate și pe undeva înțelegeam că adversarii sunt mult mai buni decât noi, dar parcă…

Parcă acum aș putea să zic, e groasă rău de tot”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Lewandowski a marcat trei goluri în acest meci. Starul polonez a fost faultat de Drăgușin în minutul 22, iar fundașul român a fost eliminat.

14 minute mai târziu, Virgil Ghiță l-a faultat pe același Lewandowski, iar fundașul a primit cartonașul galben. Astfel, Ghiță și Drăgușin sunt suspendați pentru partida cu Suedia de luni.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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