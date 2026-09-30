„Suntem mediocri” Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania lui Klopp în fața Greciei

Bastian Schweinsteiger (42 de ani), fostul mare internațional german, a criticat dur actuala națională a Germaniei după înfrângerea cu Grecia, scor 0-1, din Liga Națiunilor.

Înainte de înfrângerea cu Grecia, elevii lui Jurgen Klopp (59 de ani) au remizat cu Olanda, scor 1-1.

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Campion mondial în 2014, fostul mijlocaș al lui Bayern Munchen consideră că reprezentativa pregătită de Klopp nu mai are în acest moment nivelul unei echipe de elită.

Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania: „Suntem mediocri”

Germania a pierdut pe teren propriu cu Grecia, scor 0-1, după golul marcat de Dimitrios Kourbelis în minutul 74. A fost prima victorie din istorie a grecilor în fața Germaniei, după 11 confruntări directe.

„Nu mai suntem o echipă de elită. Acum suntem mediocri. Nu mai avem jucători capabili să facă diferența. Chiar și Grecia îi are pe Karetsas, Tzolis și Pavlidis, jucători care pot face diferența.

Sper ca Klopp să construiască o echipă care să practice un fotbal în stilul lui Klopp”, a spus Schweinsteiger, conform mundodeportivo.com.

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Schweinsteiger consideră că selecționerul trebuie să-i testeze „pe toți jucătorii care intră în calcul”, dar face o excepție în cazul lui Joshua Kimmich:

„Dacă trebuie să construim de jos, el este singurul care poate da pase creative. Dacă nu este acolo, devine dificil”, a mai spus fostul internațional german, conform goal.com.

FOTO. Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport

Klopp a făcut cinci modificări în echipa de start față de remiza cu Țările de Jos:

Alexander Nubel în locul lui Marc-Andre ter Stegen, în poartă

Yann Aurel Bisseck în locul lui Nico Schlotterbeck, în centrul apărării

Josha Vagnoman în locul lui Philipp Treu, pe postul de fundaș dreapta

Bambase Conte în locul lui Nadiem Amiri, la mijloc

Younes Ebnoutalib în locul lui Kai Havertz (accidentat), în atac

Face parte din proces. Echipa de start, cu toate schimbările, este responsabilitatea mea. Era clar că nu vom reuși pur și simplu să desfacem o echipă care se apără atât de jos. Aș fi putut accepta să nu câștigăm acest meci, dar nu ai voie să-l pierzi Jurgen Klopp, selecționerul Germaniei

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