„Suntem mediocri” Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania lui Klopp în fața Greciei +29 foto
Bastian Schweinsteiger și Jurgen Klopp. Foto: Imago
Liga Națiunilor

„Suntem mediocri” Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania lui Klopp în fața Greciei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 09:38
  • Bastian Schweinsteiger (42 de ani), fostul mare internațional german, a criticat dur actuala națională a Germaniei după înfrângerea cu Grecia, scor 0-1, din Liga Națiunilor.
  • Înainte de înfrângerea cu Grecia, elevii lui Jurgen Klopp (59 de ani) au remizat cu Olanda, scor 1-1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campion mondial în 2014, fostul mijlocaș al lui Bayern Munchen consideră că reprezentativa pregătită de Klopp nu mai are în acest moment nivelul unei echipe de elită.

Clubul nu-i lasă la retragerea lui Messi  Dybala și Molina, blocați de Roma! De ce nu li se permite să meargă în Argentina
Citește și
Clubul nu-i lasă la retragerea lui Messi Dybala și Molina, blocați de Roma! De ce nu li se permite să meargă în Argentina
Citește mai mult
Clubul nu-i lasă la retragerea lui Messi  Dybala și Molina, blocați de Roma! De ce nu li se permite să meargă în Argentina

Schweinsteiger a pus degetul pe rană după înfrângerea suferită de Germania: „Suntem mediocri”

Germania a pierdut pe teren propriu cu Grecia, scor 0-1, după golul marcat de Dimitrios Kourbelis în minutul 74. A fost prima victorie din istorie a grecilor în fața Germaniei, după 11 confruntări directe.

„Nu mai suntem o echipă de elită. Acum suntem mediocri. Nu mai avem jucători capabili să facă diferența. Chiar și Grecia îi are pe Karetsas, Tzolis și Pavlidis, jucători care pot face diferența.

Sper ca Klopp să construiască o echipă care să practice un fotbal în stilul lui Klopp”, a spus Schweinsteiger, conform mundodeportivo.com.

44 de jucători
a convocat Jurgen Klopp pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor

Schweinsteiger consideră că selecționerul trebuie să-i testeze „pe toți jucătorii care intră în calcul”, dar face o excepție în cazul lui Joshua Kimmich:

„Dacă trebuie să construim de jos, el este singurul care poate da pase creative. Dacă nu este acolo, devine dificil”, a mai spus fostul internațional german, conform goal.com.

FOTO. Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport

Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport
Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (29 imagini)

Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport Golul care a decis partida Germania - Grecia. Foto: captură Prima Sport
+29 Foto
labels.photo-gallery

Klopp a făcut cinci modificări în echipa de start față de remiza cu Țările de Jos:

  • Alexander Nubel în locul lui Marc-Andre ter Stegen, în poartă
  • Yann Aurel Bisseck în locul lui Nico Schlotterbeck, în centrul apărării
  • Josha Vagnoman în locul lui Philipp Treu, pe postul de fundaș dreapta
  • Bambase Conte în locul lui Nadiem Amiri, la mijloc
  • Younes Ebnoutalib în locul lui Kai Havertz (accidentat), în atac
Face parte din proces. Echipa de start, cu toate schimbările, este responsabilitatea mea. Era clar că nu vom reuși pur și simplu să desfacem o echipă care se apără atât de jos. Aș fi putut accepta să nu câștigăm acest meci, dar nu ai voie să-l pierzi Jurgen Klopp, selecționerul Germaniei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
Reacția Kremlinului după ce s-a aflat că a amenințat NATO cu folosirea armelor nucleare
germania Bastian Schweinsteiger jurgen klopp
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Ruptură totală?! Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament după ce Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca! Detaliile conflictului + reacția lui CR7
Ruptură totală?! Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament după ce Jorge Jesus a anunțat că nu va juca nici cu Danemarca! Detaliile conflictului + reacția lui CR7
22:28
Momente răscolitoare în Turcia Amical Konyaspor - Palestina B: „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”
Momente răscolitoare în Turcia Amical Konyaspor - Palestina B: „Liniștea se păstrează când copiii dorm, nu când mor”
20:13
Nuno Campos vrea mai mult Antrenorul lui Dinamo: „Jucătorii mei au ajuns la United sau în Champions League”
Nuno Campos vrea mai mult  Antrenorul lui Dinamo: „Jucătorii mei au ajuns la United sau în Champions League”
22:46
Cine preia numărul lui Messi Scaloni trebuie să aleagă noul decar al Argentinei » Anunțul făcut de selecționer
Cine preia numărul lui Messi  Scaloni trebuie să aleagă noul decar al Argentinei  » Anunțul făcut de selecționer
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Top stiri
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
B365
29.09
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie
Citește mai mult
FOTO | PMB anunță "Marea de Verde" din intersecția de la Marriott, cu multe valuri de carpeni, arbuști și flori nemuritoare. Adică se amenajează spațiul verde pe 13 Septembrie

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 7 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share