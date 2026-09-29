Hagi = Lucescu „Regele” și Il Luce,  strategii diferite, planuri eșuate și aceeași concluzie: „Eu sunt vinovat!”

Gheorghe Hagi a schimbat aproape toată echipa de la Suedia la Bosnia și a pierdut ambele meciuri.

Cu un an înainte, Mircea Lucescu făcuse exact opusul: după un 0-3 cu Canada, a păstrat aceeași formulă pentru meciul oficial cu Cipru. A urmat 2-2, după ce am condus cu 2-0.

Două strategii opuse, două decizii contestate și aceeași asumare, după rezultate: „Eu sunt vinovat”.

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Gheorghe Hagi este criticat pentru că a schimbat aproape toată echipa de la meciul Suedia (1-2) la cel cu Bosnia (2-4).

În septembrie anul trecut, regretatul Mircea Lucescu era criticat pentru că a trimis împotriva Ciprului (2-2) aceeași echipă folosită cu patru zile în urmă la amicalul cu Canada (0-3).

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Hagi și Lucescu, strategii diferite, același verdict: „Eu sunt vinovat”

„Regele” a mizat pe prospețime, „Il Luce” pe continuitate. Amândoi au pierdut puncte importante și, ulterior, au ajuns la aceeași asumare: „Eu sunt vinovat”.

După 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, a recunoscut că planul nu a funcționat și și-a asumat întreaga responsabilitate. Decizia trebuie însă privită în contextul unui program mai amplu, cu patru meciuri în 10 zile.

„Eu sunt principalul vinovat, pentru că eu am pregătit aceste două meciuri. Mi-am dorit două echipe diferite pentru a putea face față fotbalului european. Se pare că am greșit și îmi asum asta.

Eu sunt principalul vinovat. Nu-mi reproșez nimic, spun doar adevărul, eu am greșit, eu am planificat totul, eu am gândit lucrurile așa și mi le asum. Am făcut acest lucru și în vară și am crezut că merge, dar se pare că nu.

Trebuie să îmi fac mea culpa. Am făcut două echipe competitive în vară și totul a mers foarte bine și în Georgia, și cu Țara Galilor, lucrurile au mers bine.

Eu așa am crezut că este bine să fac două formații care să aibă prospețime, să aibă luciditate”, a declarat selecționerul la conferința de presă susținută după înfrângerea cu Bosnia.

Mircea Lucescu, după ce a folosit aceeași echipă cu Canada și Cipru: „Sunt de acord, am greșit”

Cu un an înainte, Mircea Lucescu făcuse exact invers decât Gică Hagi. România se pregătea pentru meciul cu Cipru din preliminariile pentru Mondial.

Cu patru zile înainte, „tricolorii” pierduse cu 0-3 în fața Canadei, într-un amical, pe Arena Națională. Pentru partida oficială de la Nicosia, „Il Luce” a ales să păstreze aceeași formulă de start.

România a terminat la egalitate, 2-2, meciul cu Cipru, iar decizia a fost îndelung comentată.

A fost un rezultat care a complicat serios situația României în grupa de calificare și a închis practic drumul către locul 2.

Ulterior, Lucescu a admis n-a fost cea mai bună decizie. „Poate că ar fi trebuit să fac altfel, să bag altă echipă cu Canada și alta cu Cipru. Sunt de acord, am greșit”.

„Eu sunt vinovat. Întotdeauna șeful e vinovat”

Apoi, Mircea Lucescu și-a asumat responsabilitatea ratării calificării directe la Mondiale.

„Eu sunt cel vinovat că nu reușesc să îi aduc pe jucători în alea două zile la cel mai înalt nivel și de a se putea bate cu echipe care au jucători care evoluează titulari la cluburi.

Eu am cea mai mare vină, pentru că eu răspund. Eu sunt responsabil de tot ce înseamnă rezultat.

Întotdeauna șeful e vinovat indiferent ce se întâmplă pentru că nu a găsit soluțiile cele mai bune”, a adăugat fostul selecționer.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la 12 zile după barajul cu Turcia (0-1), în urma căruia România a ratat încă o calificare la Campionatul Mondial.

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