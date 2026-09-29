„Mă atacă un preș federal?!” Cornel Dinu a măturat cu consilierul lui Burleanu: „Servilism!” » De unde a plecat conflictul

Cornel Dinu (78 de ani) a răbufnit la adresa lui Andrei Vochin, oficialul FRF care a comentat dur ultimele declarații ale fostului selecționer.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Anterior, Ilie Dumitrescu, fostul mare atacant al Generației de Aur, a mizat că România va obține 10 puncte din primele 4 meciuri din Nations League. Dinu a catalogat declarația fostului atacant cooptat de Burleanu la FRF drept un „servilism groaznic”.

Cornel Dinu a măturat cu mâna dreaptă a lui Burleanu: „Mă atacă un preș federal?!”

Legenda lui Dinamo a fost apoi atacată de Andrei Vochin, care a făcut trimitere la unul dintre cele mai importante eșecuri din cariera lui Dinu, 2-5 cu Cehoslovacia, din preliminariile CM 1994. Dinu a reacționat extrem de dur și l-a jignit pe consilierul președintelui FRF.

„Văd că de curând mă atacă un preș federal pentru reacția pe care am avut-o la elucubrațiile spuse de Ilie Dumitrescu.

Acest numărător de cornere, cum a spus bine Boanchiș, Vochin, a făcut o comparație între meciul de la Kosice și ce s-a întâmplat acum la națională. Total ireal.

Acolo a fost un meci de fatalitate, în care noi am jucat ultimele 20 de minute cu doi oameni în plus, de la 3-2 pentru cehoslovaci și am mai primit apoi două goluri din faze fixe. Eu am recunoscut atunci că marea greșeală a fost că l-am titularizat pe Lung.

A dat o replică de preș federal, de servilism federal, ca să apere și el ce mai este de apărat din ceea ce înseamnă greșelile flagrante din ultimii ani. Nu sunt întâmplătoare rezultatele de la națională. Doar cu perioada în care ambiția lui Edi Iordănescu a mai creat o oază de lumină prin calificarea la turneul final”, a spus Dinu, la Prima Sport.

Întrebat de ce l-a deranjat declarația optimistă a lui Dumitrescu, Dinu a replicat:

„Un om care a jucat fotbal și care are o anumită legătură cu fotbalul în continuare nu poate să facă asemenea afirmații când știm ce în ce situație este fotbalul românesc și ce adversari avea în față echipa națională în Nations League”.

De unde a plecat conflictul

Contrele dintre Dinu și Vochin au început după ce fostul antrenor al naționalei l-a atacat pe Ilie Dumitrescu pentru declarațiile optimiste despre numărul de puncte pe care le vor strânge „tricolorii” în primele 4 partide.

„Am văzut un servilism groaznic pe declarații al unor așa-ziși specialiști din fotbal, din păcate, foști internaționali cu state de servicii, care ne spuneau că în seria asta vom lua opt, nouă, 10 puncte…

Sunt mai mulți care au servilismul ăsta și lipsa asta de coloană vertebrală, de realism și de decență în ceea ce înseamnă interpretarea actului fotbalistic. Sunt mulți din punctul ăsta de vedere și care fac un mare deserviciu fotbalului”, declarase Corneul Dinu, conform fanatik.ro.

Ulterior, Andrei Vochin a avut o replică dură, amintind de partida din 1993 de la Kosice, Cehoslovacia - România 5-2, din campania de calificare pentru CM 1994, în urma căreia Dinu a fost demis de la națională:

„La Kosice de ce nu i-am dominat 11 contra 9? De ce nu i-am dominat, de ce nu am avut asta în noi, 11 contra 9, și ne-au dat ăia 5? Întreb, da. De ce am jucat cu Sabău fundaș dreapta?”.

Programul grupei României din Liga Națiunilor

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia - ROMÂNIA 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina 2-4 , Suedia - Polonia 3-1

, Suedia - Polonia 3-1 Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport