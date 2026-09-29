Clubul nu-i lasă la retragerea lui Messi Dybala și Molina, blocați de Roma! De ce nu li se permite să meargă în Argentina

Paulo Dybala și Nahuel Molina nu vor fi prezenți la meciul de retragere al lui Leo Messi (39 de ani), după o decizie luată de AS Roma.

Argentina - Benin se joacă pe 7 octombrie, de la 02:00, ora României, în direct pe Digi Sport 1.

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Cei doi jucători nu au fost convocați de Lionel Scaloni, însă și-ar fi dorit să fie prezenți la ultimul meci al lui Lionel Messi în tricoul Argentinei.

AS Roma nu îi lasă să meargă la eveniment! Decizia a fost comunicată marți de club chiar pe site-ul oficial.

Paulo Dybala și Nahuel Molina, absenți la meciul de retragere al lui Messi

„AS Roma anunță că Paulo Dybala și Nahuel Molina nu vor participa la evenimentul care va avea loc în Argentina cu ocazia meciului dintre Argentina și Benin din 6 octombrie.

Clubul recunoaște importanța acestui eveniment pentru ambii jucători, care au o legătură strânsă cu Lionel Messi și au făcut parte, alături de el, din echipa Argentinei care a câștigat Cupa Mondială din 2022.

Decizia a fost luată din motive sportive și logistice, ținând cont de durata călătoriei intercontinentale și de apropierea următoarelor meciuri oficiale ale clubului.

AS Roma are un respect deosebit pentru Lionel Messi și pentru cariera sa extraordinară și le urează atât lui, cât și Federației Argentiniene de Fotbal o seară cu totul specială”, se arată în comunicatul emis de AS Roma.

De ce nu li se permite să meargă în Argentina

Decizia poate părea ciudată la prima vedere, pentru că trei dintre jucătorii Romei sunt deja în Argentina pentru meciurile cu Bolivia, Burkina Faso și Benin. Este vorba despre Leonardo Balerdi, Matias Soule și Santiago Castro.

Mai mult, special pentru meciul cu Benin, vor veni Giovani Lo Celso, Rodrigo de Paul și Nicolas Otamendi.

Spre deosebire de cei 6, Dybala și Molina NU au fost convocați de Scaloni și ar fi putut participa la eveniment ca spectatori. Molina era suspendat din cauza conflictelor de la finala CM 2026, 0-1 cu Spania, și nu putea fi convocat, în timp ce Dybala n-a fost inclus în lot de selecționer.

Nefiind convocați, Roma nu este obligată să le permită să iasă din programul echipei, așa cum se întâmplă în cazul celorlalți 3 jucători chemați de Scaloni.

Programul meciurilor amicale ale echipei naționale a Argentinei:

Joi, 1 octombrie, ora 03:00, Argentina vs. Bolivia, pe stadionul „Mario Alberto Kempes” (Cordoba)

Duminică, 4 octombrie, ora 03:00, Argentina vs. Burkina Faso, pe stadionul Monumental (Buenos Aires)

Miercuri, 7 octombrie, ora 02:00, Argentina vs. Benin, pe stadionul Monumental (Buenos Aires)

Lotul anunțat de Lionel Scaloni pentru cele trei amicale

Portari: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli și Santiago Beltrán.

Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli și Santiago Beltrán. Fundași: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico și Román Vega.

Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico și Román Vega. Mijlocași: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón și Franco Mastantuono.

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón și Franco Mastantuono. Atacanți: Matías Soulé, Leonel Flores, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez și Lautaro Martínez.

Matías Soulé, Leonel Flores, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez și Lautaro Martínez. (*) Clarificare : Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul și Nicolás Otamendi au fost convocați pentru meciul împotriva celor din Benin, din 7 octombrie.

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