Harry Kane a fost atacat agresiv în meciul Bayern - FC Koln 1-1, fiind lovit dur la glezna stângă. A suferit o ruptură a ligamentului sindesmotic. Cât va lipsi, în rândurile de mai jos.

Michael Olise s-a accidentat și el vineri seară, părăsind stadionul în cârje. În cazul său, nu e o leziune gravă.

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Vineri seară, meciul împotriva lui FC Koln (1-1) ar fi trebuit să fie un motiv de bucurie pentru Bayern.

Antrenorul Vincent Kompany s-a întors pe teren la 28 de zile după ce s-a prăbușit pe teren din cauza unei infecții virale și a oboselii accentuate.

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Belgianul a apărut pe Allianz Arena cu brațul stâng fixat într-o orteză. În timpul căzăturii, luna trecută, a suferit și o luxație a umărului.

Tehnicianul se simte bine acum, dar duelul cu FC Koln a fost un coșmar pentru clubul bavarez, care rămâne pentru mult timp fără cel mai important jucător.

Golgheterul Harry Kane, 33 de ani, câștigătorul Balonului de Aur, s-a accidentat grav.

Momentul în care glezna lui Kane s-a răsucit după tacklingul adversarului. Foto: Imago

În minutul 15, atacantul englez a fost lovit din spate de Joel Schmied, glezna stângă răsucindu-se sub forța tacklingului. A încercat să continue, însă a cerut schimbare cinci minute mai târziu.

🚨 BREAKING: Harry Kane has suffered a syndesmosis ligament tear in his left ankle during Bayern Munich’s clash against 1. FC Köln tonight. FC Bayern have confirmed the injury following medical examinations, with the 33-year-old striker expected to be out of action for the next few months. A huge blow for Bayern. Wishing Harry a speedy recovery! ❤️🙏 🥹 https://t.co/eOnOgSoKJw — The Final Whistle (@Rufus_45) November 20, 2026

Directorul sportiv Max Eberl a anunțat diagnosticul: ruptură a ligamentului sindesmotic. O leziune a ligamentului care leagă tibia și peroneul chiar deasupra articulației gleznei.

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„Trebuie să vedem dacă e nevoie sau nu de o intervenție chirurgicală”, a spus Eberl la Sky Deutschland.

Kane nu a mai putut continua partida. Foto: Imago

The Times susține că va lipsi trei luni. Potrivit Bild, pauza s-ar putea prelungi la patru luni.

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Olise a părăsit stadionul în cârje

Tot în prima repriză, Michael Olise s-a accidentat și el. Atacat din spate de Tom Krauss, în minutul 41, extrema nu s-a mai întors pe teren după pauză, plângându-se de dureri la gamba stângă.

Olise, pe teren, urlând de durere. Foto: Imago

Eberl a anunțat că, în cazul lui Olise, e doar o contuzie puternică și ar putea relua pregătirea săptămâna viitoare.

Kompany a confirmat că francezul a părăsit arena în cârje: „E adevărat, însă a fost doar o măsură de precauție. Sperăm să se simtă mai bine până luni”.

5 alți jucători sunt accidentați la echipa bavareză: Diaz (ruptură musculară), Saibari (ruptură a ligamentului sindesmotic), Gnabry (leziune la coapsă), Davies (ruptură musculară), Neuer (ruptură parțială de tendon)

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