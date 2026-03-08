„Nu mă consider criminal” Cel mai în vârstă campion olimpic vorbește despre condamnarea sa pentru omor din culpă

Austriacul Benjamin Karl, aur la Jocurile de la Milano Cortina 2026 la peste 40 de ani, a amintit când s-a întors în țara sa cel mai dificil moment al vieții: accidentul rutier în care a murit un om.

Benjamin Karl avea deja o medalie de aur la Jocurile de Iarnă.

Pe 8 februarie 2022, la Genting Snow Park, în apropiere de Beijing, austriacul a câștigat proba de slalom uriaș paralel la snowboarding.

Înainte și după primul aur olimpic, Karl a fost condamnat pentru un accident rutier mortal

A fost primul lui triumf la Olimpiadă. Mai avea un bronz, la JO 2014 (Sochi, slalom paralel), și un argint, cu patru ani înainte, la Vancouver (slalom uriaș).

Înainte și după aurul de la Beijing, sportivul a fost implicat într-un mare scandal în țara sa.

Benjamin Karl, în plină cursă la Milano Cortina 2026. Foto: Imago

Conducând mașina unui sponsor cu 110 km/h într-o zonă cu limită de 80 km/h, pe 30 iunie 2021, a derapat pe o porțiune de drum acoperită de grindină după o avalanșă și a intrat pe sensul opus, lovind alt autoturism. Șoferul în vârstă de 70 de ani a murit. Soția acestuia, grav rănită, a supraviețuit.

Pe 29 aprilie 2022, Karl a fost condamnat la 3 luni de închisoare cu suspendare pentru omor din culpă.

Karl a cucerit aurul și în 2026. Record de vârstă. Și-a arătat mușchii

Și-a reluat cariera, revenind pe pârtie și fiind încă o dată în prim-planul sportului său la Jocurile Olimpice.

L’explosion de joie de Benjamin Karl à #MilanoCortina2026 💪



L’Autrichien a décroché une quatrième médaille olympique, sa deuxième en or en snowboard parallèle :

🥇 Milano Cortina 2026

🥇 Beijing 2022

5⃣ème PyeongChang 2018

🥉 Sochi 2014

🥈 Vancouver 2010#JeuxOlympiques pic.twitter.com/jrI5ZxjEn1 — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) March 3, 2026

Tot într-o zi de 8 februarie, a câștigat o medalie de aur și la Milano Cortina 2026. Aceeași probă, slalom uriaș paralel.

A devenit cel mai în vârstă campion olimpic de iarnă într-o probă individuală.

Karl, după al doilea aur olimpic la snowboarding. Foto: Imago

Și-a dat jos costumul, a rămas la bustul gol, și-a încordat mușchii, a urlat și s-a aruncat pe zăpadă.

40 de ani, 3 luni și 23 de zile avea Benjamin Karl când a cucerit aurul la Jocurile de la Milano-Cortina

Karl: „În acel moment, era imposibil să controlezi mașina”

După a doua victorie la JO, Karl a vorbit în timpul emisiunii Riesenrad, la Sky Sport Austria, despre tragicul accident rutier din 2021.

„Toți detractorii care susțin că nu meritam să port steagul Austriei pentru că am o viață pe conștiință ar trebui să afle întâi întreaga poveste, circumstanțele și condițiile în care s-a întâmplat. După aceea, n-ar mai spune nimic”, a declarat el, potrivit Marca.com.

Înainte de a intra în tunelul de avalanșă, drumul era doar ud, fără risc de acvaplanare. Totuși, la ieșire, erau zece centimetri de grindină pe șosea. Grindină care nu era vizibilă din cauza luminii puternice. În acel moment, era imposibil să controlezi mașina. Benjamin Karl, campion olimpic austriac

„Sunt incredibil de norocos. Ei m-au iertat”

Acesta a mai zis: „Nu mă consider criminal. Este unul dintre acele lucruri care trebuie să se întâmple. Există pur și simplu zile fatidice”.

A amintit și că rudele victimei l-au înțeles: „Sunt incredibil de norocos, pentru că familia sa e formată din cei mai buni oameni. M-au iertat, suntem în contact și pentru asta nu pot decât să le mulțumesc”.

