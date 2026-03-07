Amir Kiarash compară situația sportivilor din Iran cu cea a românilor în comunism, spune ce crede despre viitorul imediat al naționalei de fotbal, subliniază reacția fanilor iranieni și povestește ce i s-a întâmplat legendarului Ali Daei, unul dintre contestatari vehemenți ai regimului.

Amir Kiarash, 44 de ani, care s-a mutat din Iran în România în 1992, a vorbit pentru GOLAZO.ro în primul rând despre situația tragică a țării, dar s-a referit și la sportul iranian.

Trasează o paralelă între sportivii locali și cei români în perioada comunismului, spune ce crede că va face naționala lui Mehdi Taremi (Olympiacos) la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și descrie cum l-au pedepsit autoritățile pe cel mai bun fotbalist din istoria țării, un contestatar dur al regimului iranian.

„Cei mai mulți sportivi iranieni de nivel înalt provin din niște medii foarte sărace”

Amir, cum ai văzut sportul iranian în ultimii 30 de ani?

A fost în mod clar ce a însemnat și pentru România comunistă. O cale pentru oameni de a ajunge la o viață mai bună, de a ieși din țară, de a scăpa în multe cazuri de sărăcie. Cei mai mulți sportivi iranieni de nivel înalt provin din niște medii foarte sărace și au dus o viață foarte dificilă.



Eu tot timpul spun, asta îmi zicea și Cosmin Olăroiu, care de ani de zile trăiește în zona aia a lumii: „Când vă văd fotbaliștii, mi-aduc aminte de jucătorii români de pe vremea comunismului. Cu câtă ardoare joacă, cât suflet pun”. Sportul a reprezentat tot timpul o evadare pentru oameni spre o viață mai bună.

Va juca naționala Iranului la Mondialul de fotbal?

Ca o convingere personală, nu va merge la Mondialul care vine. Nu avem până acum o confirmare oficială, dar mă uitam la declarațiile șefului federației, spunea că e foarte sceptic.

Ce se așteaptă la Teheran: „Preferă ca FIFA să excludă Iranul de la Mondial”

El a fost primul care a sugerat că echipa nu va participa la turneul final.

Da, are îndoieli în privința participării la acest Mondial. Mai mult, a zis că luna asta ar trebui să jucăm două meciuri amicale, la sfârșit de martie, în datele calendarului internațional, urmau să fie găzduite de Amman, capitala Iordaniei, din cauza situației tensionate din regiune înainte să înceapă războiul. A spus că aproape sigur meciurile astea nu se vor juca și e foarte sceptic asupra prezenței la Mondial.

Amir Kiarash, într-o cursă de anduranță. Foto: Facebook

Ce așteaptă Iranul acum?

Preferă ca FIFA să excludă Iranul. Din ce știu eu, dacă te retragi, primești niște interdicții și pentru edițiile viitoare. E posibil să zici că nu vii la Mondialul ăsta, în 2026, și FIFA să spună: „OK, nu vei participa nici la preliminariile pentru 2030”. Convingerea mea astăzi e că Iranul va fi înlocuit pe tabloul competiției. Să-ți zic ceva.

Cum gândește un fan iranian: „Dacă nu merge naționala, nu merg nici eu în America”

Te ascult.

Fix înainte să mă suni tu, am vorbit cu un prieten iranian care și-a luat viză de America, tot, bilete de avion. L-am întrebat: „Vii și dacă Iranul nu mai merge? Eu, personal, aș vrea să merg”. Mi-a zis: „99 la sută, nu. Dacă nu merge naționala, nu merg nici eu. De ce? Nu vreau să-mi cheltuiesc banii într-o țară care a atacat Iranul, cum e America”.



Asta îi povesteam soției: „Când vezi că un iranian care a trăit în România de peste 30 de ani, e aici de mai mult timp decât mine și e mai în vârstă, are 54 de ani, când vezi că unul care a trăit în afara Iranului cea mai mare parte a vieții spune asta, îți dai seama că toate aceste acțiuni stârnesc și un sentiment foarte puternic antiamerican”.

Dialogul cu el m-a mișcat. Nu mă așteptam să-mi spună: „Nu vin nici ca turist”. Eu mă duc, ca ziarist, și dacă nu merge Iranul la Mondial. Dar uite că sunt oameni care nu merg pentru că nu vor să-și cheltuiască banii acolo. Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană

„Ali Daei este un contestatar al regimului. A fost interzis. Dar e un om de afaceri prosper”

Au apărut și multe știri false, inclusiv cu Taremi, atacantul iranian al lui Olympiacos, care se întoarce în țară și luptă pentru regim, apoi că revine în Iran și luptă pentru democrație. Și el era la Olympiacos.

Au mai fost știri false… Uite, de exemplu, cu Ali Daei (n.r. cel mai mare fotbalist al Iranului), că la precedentele proteste a fost condamnat la moarte de regimul iranian. Trăim într-o lume în care știrile false sunt la ordinea zilei.

Ali Daei (dreapta), în 2019, când era antrenor la Saipa, în Teheran. A fost ultima echipă a carierei sale ca tehnician (2017-2019). Foto: Imago

Ce s-a întâmplat cu Ali Daei, în realitate?

Ali Daei este un contestatar al regimului, asta e adevărat. Nu cred că s-a scris asta niciodată în presa internațională, din cauza faptului că este un puternic contestatar al regimului a fost interzis la un moment dat în fotbalul iranian. De ani de zile nu mai are echipă, toate echipele de club sunt guvernamentale, finanțate de regimul iranian într-un fel sau altul.

108 goluri a marcat Ali Daei la naționala Iranului (148 de selecții), mult timp record mondial. Depășit între timp de Cristiano Ronaldo (143) și Leo Messi (115)

„Ahmadinejad a ordonat demiterea lui Ali Daei de la națională. Nu a fost închis”

Dar Ali Daei este încă în țară.

Trăiește în Iran, e un om de afaceri prosper, foarte bogat, dar el a antrenat după retragerea ca jucător, a fost la un moment dat selecționerul Iranului (2008-2009).



Demiterea lui de la națională a fost ordonată de Ahmadinejad (n.r. - Mahmoud Ahmadinejad, președintele țării între 2005 și 2013). Iranul a pierdut în campania de calificare pentru Mondialul din 2010 un meci acasă, cu Arabia Saudită, 0-1. Și în tribune era Ahmadinejad. După meciul ăla, a ordonat demiterea lui Ali Daei și așa s-a întâmplat.

Peste ani, ca toate poveștile care rămân în folclor dar pe care le confirmă cineva la un moment dat, și Ali Daei a aprobat: „Da, așa a fost, Ahmadinejad m-a dat jos de la echipa națională”. Ulterior, fiind și un contestatar vocal al regimului, a fost interzis în fotbal Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană

Dar nu închis.

Nu, nici măcar nu există o decizie oficială în sensul ăsta. Asemenea povești existau și în România comunistă, cu intervenția autorităților asupra fotbalului, ceea ce se petrece și acum în Iran.

