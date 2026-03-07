„Iran nu va merge la Mondial” Interviu cu Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană, despre  sportul din țara natală aflată în război
Mehdi Taremi, căpitanul Iranului, și Cupa Mondială care ar putea fi interzisă naționalei sale în acest an Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Iran nu va merge la Mondial” Interviu cu Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană, despre sportul din țara natală aflată în război

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 17:03
  • Amir Kiarash compară situația sportivilor din Iran cu cea a românilor în comunism, spune ce crede despre viitorul imediat al naționalei de fotbal, subliniază reacția fanilor iranieni și povestește ce i s-a întâmplat legendarului Ali Daei, unul dintre contestatari vehemenți ai regimului. 

Amir Kiarash, 44 de ani, care s-a mutat din Iran în România în 1992, a vorbit pentru GOLAZO.ro în primul rând despre situația tragică a țării, dar s-a referit și la sportul iranian. 

„Am văzut moartea” Interviu tulburător cu jurnalistul român de origine iraniană: ayatollahul „ca Hitler” și „războiul care mă sfâșie”
Citește și
„Am văzut moartea” Interviu tulburător cu jurnalistul român de origine iraniană: ayatollahul „ca Hitler” și „războiul care mă sfâșie”
Citește mai mult
„Am văzut moartea” Interviu tulburător cu jurnalistul român de origine iraniană: ayatollahul „ca Hitler” și „războiul care mă sfâșie”

Trasează o paralelă între sportivii locali și cei români în perioada comunismului, spune ce crede că va face naționala lui Mehdi Taremi (Olympiacos) la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și descrie cum l-au pedepsit autoritățile pe cel mai bun fotbalist din istoria țării, un contestatar dur al regimului iranian.

„Cei mai mulți sportivi iranieni de nivel înalt provin din niște medii foarte sărace”

Amir, cum ai văzut sportul iranian în ultimii 30 de ani?

A fost în mod clar ce a însemnat și pentru România comunistă. O cale pentru oameni de a ajunge la o viață mai bună, de a ieși din țară, de a scăpa în multe cazuri de sărăcie. Cei mai mulți sportivi iranieni de nivel înalt provin din niște medii foarte sărace și au dus o viață foarte dificilă.

Eu tot timpul spun, asta îmi zicea și Cosmin Olăroiu, care de ani de zile trăiește în zona aia a lumii: „Când vă văd fotbaliștii, mi-aduc aminte de jucătorii români de pe vremea comunismului. Cu câtă ardoare joacă, cât suflet pun”. Sportul a reprezentat tot timpul o evadare pentru oameni spre o viață mai bună.

Va juca naționala Iranului la Mondialul de fotbal?

Ca o convingere personală, nu va merge la Mondialul care vine. Nu avem până acum o confirmare oficială, dar mă uitam la declarațiile șefului federației, spunea că e foarte sceptic.

Ce se așteaptă la Teheran: „Preferă ca FIFA să excludă Iranul de la Mondial”

El a fost primul care a sugerat că echipa nu va participa la turneul final.

Da, are îndoieli în privința participării la acest Mondial. Mai mult, a zis că luna asta ar trebui să jucăm două meciuri amicale, la sfârșit de martie, în datele calendarului internațional, urmau să fie găzduite de Amman, capitala Iordaniei, din cauza situației tensionate din regiune înainte să înceapă războiul. A spus că aproape sigur meciurile astea nu se vor juca și e foarte sceptic asupra prezenței la Mondial.

Amir Kiarash, într-o cursă de anduranță. Foto: Facebook Amir Kiarash, într-o cursă de anduranță. Foto: Facebook
Amir Kiarash, într-o cursă de anduranță. Foto: Facebook

Ce așteaptă Iranul acum?

Preferă ca FIFA să excludă Iranul. Din ce știu eu, dacă te retragi, primești niște interdicții și pentru edițiile viitoare. E posibil să zici că nu vii la Mondialul ăsta, în 2026, și FIFA să spună: „OK, nu vei participa nici la preliminariile pentru 2030”. Convingerea mea astăzi e că Iranul va fi înlocuit pe tabloul competiției. Să-ți zic ceva.

Cum gândește un fan iranian: „Dacă nu merge naționala, nu merg nici eu în America”

Te ascult.

Fix înainte să mă suni tu, am vorbit cu un prieten iranian care și-a luat viză de America, tot, bilete de avion. L-am întrebat: „Vii și dacă Iranul nu mai merge? Eu, personal, aș vrea să merg”. Mi-a zis: „99 la sută, nu. Dacă nu merge naționala, nu merg nici eu. De ce? Nu vreau să-mi cheltuiesc banii într-o țară care a atacat Iranul, cum e America”.

Asta îi povesteam soției: „Când vezi că un iranian care a trăit în România de peste 30 de ani, e aici de mai mult timp decât mine și e mai în vârstă, are 54 de ani, când vezi că unul care a trăit în afara Iranului cea mai mare parte a vieții spune asta, îți dai seama că toate aceste acțiuni stârnesc și un sentiment foarte puternic antiamerican”.

Dialogul cu el m-a mișcat. Nu mă așteptam să-mi spună: „Nu vin nici ca turist”. Eu mă duc, ca ziarist, și dacă nu merge Iranul la Mondial. Dar uite că sunt oameni care nu merg pentru că nu vor să-și cheltuiască banii acolo. Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană

„Ali Daei este un contestatar al regimului. A fost interzis. Dar e un om de afaceri prosper”

Au apărut și multe știri false, inclusiv cu Taremi, atacantul iranian al lui Olympiacos, care se întoarce în țară și luptă pentru regim, apoi că revine în Iran și luptă pentru democrație. Și el era la Olympiacos.

Au mai fost știri false… Uite, de exemplu, cu Ali Daei (n.r. cel mai mare fotbalist al Iranului), că la precedentele proteste a fost condamnat la moarte de regimul iranian. Trăim într-o lume în care știrile false sunt la ordinea zilei.

Ali Daei (dreapta), în 2019, când era antrenor la Saipa, în Teheran. A fost ultima echipă a carierei sale ca tehnician (2017-2019). Foto: Imago Ali Daei (dreapta), în 2019, când era antrenor la Saipa, în Teheran. A fost ultima echipă a carierei sale ca tehnician (2017-2019). Foto: Imago
Ali Daei (dreapta), în 2019, când era antrenor la Saipa, în Teheran. A fost ultima echipă a carierei sale ca tehnician (2017-2019). Foto: Imago

Ce s-a întâmplat cu Ali Daei, în realitate?

Ali Daei este un contestatar al regimului, asta e adevărat. Nu cred că s-a scris asta niciodată în presa internațională, din cauza faptului că este un puternic contestatar al regimului a fost interzis la un moment dat în fotbalul iranian. De ani de zile nu mai are echipă, toate echipele de club sunt guvernamentale, finanțate de regimul iranian într-un fel sau altul.

108 goluri
a marcat Ali Daei la naționala Iranului (148 de selecții), mult timp record mondial. Depășit între timp de Cristiano Ronaldo (143) și Leo Messi (115)

„Ahmadinejad a ordonat demiterea lui Ali Daei de la națională. Nu a fost închis”

Dar Ali Daei este încă în țară.

Trăiește în Iran, e un om de afaceri prosper, foarte bogat, dar el a antrenat după retragerea ca jucător, a fost la un moment dat selecționerul Iranului (2008-2009).

Demiterea lui de la națională a fost ordonată de Ahmadinejad (n.r. - Mahmoud Ahmadinejad, președintele țării între 2005 și 2013). Iranul a pierdut în campania de calificare pentru Mondialul din 2010 un meci acasă, cu Arabia Saudită, 0-1. Și în tribune era Ahmadinejad. După meciul ăla, a ordonat demiterea lui Ali Daei și așa s-a întâmplat.

Peste ani, ca toate poveștile care rămân în folclor dar pe care le confirmă cineva la un moment dat, și Ali Daei a aprobat: „Da, așa a fost, Ahmadinejad m-a dat jos de la echipa națională”. Ulterior, fiind și un contestatar vocal al regimului, a fost interzis în fotbal Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană

Dar nu închis.

Nu, nici măcar nu există o decizie oficială în sensul ăsta. Asemenea povești existau și în România comunistă, cu intervenția autorităților asupra fotbalului, ceea ce se petrece și acum în Iran.

Citește și

De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran
Nationala
14:14
De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran
Citește mai mult
De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu
Campionatul Mondial
14:13
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial. Speră și Cosmin Olăroiu
Citește mai mult
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Campionatul Mondial iran razboi cm 2026 Amir Kiarash Ali Daei
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share