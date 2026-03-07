Lindsey Vonn e în picioare! FOTO. Schioarea americană a reluat pregătirea la 26 de zile după accidentarea gravă. I se putea amputa piciorul! +7 foto
Lindsey Vonn, în sala de forță. S-a ridicat din scaunul cu rotile Foto: Instagram
Jocurile Olimpice

Lindsey Vonn e în picioare! FOTO. Schioarea americană a reluat pregătirea la 26 de zile după accidentarea gravă. I se putea amputa piciorul!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 14:57
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 14:58
  • Lindsey Vonn nu renunță nici la 41 de ani. Americanca a arătat că se antrenează din nou, deși nu a trecut nici măcar o lună de la grava accidentare suferită la Jocurile Olimpice, leziune complexă care i-a pus în pericol piciorul stâng. 

Lindsey Vonn a vrut neapărat să participe la aceste Jocuri Olimpice de Iarnă, Milano Cortina 2026.

Start în noua eră a Formulei 1 Totul despre sezonul 77 care începe duminică. Schimbări la mașini, favoriți, protest, amenințarea războiului
Citește și
Start în noua eră a Formulei 1 Totul despre sezonul 77 care începe duminică. Schimbări la mașini, favoriți, protest, amenințarea războiului
Citește mai mult
Start în noua eră a Formulei 1 Totul despre sezonul 77 care începe duminică. Schimbări la mașini, favoriți, protest, amenințarea războiului

A riscat, deși suferise cu zece zile înainte o ruptură a ligamentului încrucișat la genunchiul stâng, și a intrat în cursa de coborâre, pe 8 februarie.

Vonn: „Cea mai dificilă, dureroasă, extremă accidentare. De o sută de ori mai gravă”

Schioarea americană, 41 de ani, a căzut după doar 13 secunde, accidentându-se și mai grav.

Gamba stângă a fost făcută praf. A avut multiple fracturi.

I s-au făcut cinci operații, patru în Italia, la Treviso, ultima la un spital din Colorado, SUA, și doar abilitatea chirurgilor i-a salvat piciorul.

A riscat amputarea din cauza complicațiilor apărute.

Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina
Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina

Galerie foto (7 imagini)

Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina Fotografii: capturi Instagram Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina
+7 Foto
labels.photo-gallery

A povestit drama celor trei săptămâni: „A fost o călătorie provocatoare. De departe, cea mai dificilă, dureroasă, extremă accidentare cu care m-am confruntat în viață, de o sută de ori mai gravă”.

Se opune Vonn dorinței tatălui? Vrea să revină pe pârtie?

Toate cuvintele ei, toate imaginile din timpul intervențiilor chirurgicale, radiografiile postate sunt înfricoșătoare. Și va mai fi supusă unei operații!

După ce a fost luată cu elicopterul de pe pârtie, la Cortina d’Ampezzo, când încă nu se știa cât de mare era pericolul, tatăl ei a dat un verdict clar: „Fiica mea nu va mai concura. Cel puțin cât voi mai avea un cuvânt de spus”.

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă

Galerie foto (8 imagini)

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
+8 Foto
labels.photo-gallery

Dar acum, Vonn pare că se opune părintelui și ar vrea să se întoarcă la concursuri.

Vonn s-a întors la antrenamente: „Încă muncesc din greu”

Vineri, la 26 de zile după căderea de la Jocuri, Lindsey le-a arătat celor 3,6 milioane de fani de pe Instagram cum a reluat antrenamentele.

Pregătire fizică în sala de forță, cu exerciții pentru abdomen și musculatura picioarelor, nu doar fizioterapie.

Lindsey Vonn a reluat pregătirea după grava accidentare de la Jocurile Olimpice
Lindsey Vonn a reluat pregătirea după grava accidentare de la Jocurile Olimpice

Galerie foto (8 imagini)

Lindsey Vonn a reluat pregătirea după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Foto: capturi video Lindsey Vonn a reluat pregătirea după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Lindsey Vonn a reluat pregătirea după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Lindsey Vonn a reluat pregătirea după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Lindsey Vonn a reluat pregătirea după grava accidentare de la Jocurile Olimpice
+8 Foto
labels.photo-gallery

Și a mai făcut ceva: s-a ridicat din scaunul cu rotile! Lindsey Vonn, dreaptă, în fața unei lungi perioade de recuperare.

„În mod cert, sunt vremuri dificile, dar sunt recunoscătoare și încă muncesc din greu. Zi de zi. Singurul scop e să-mi revin”, a comentat ea pe social media.

Citește și

Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror!  Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată
Jocurile Olimpice
23:21
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror! Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată
Citește mai mult
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror!  Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Jocurile Olimpice
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Citește mai mult
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

accidentare SUA Jocurile Olimpice schi alpin Lindsey Vonn
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share