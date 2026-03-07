Lindsey Vonn nu renunță nici la 41 de ani. Americanca a arătat că se antrenează din nou, deși nu a trecut nici măcar o lună de la grava accidentare suferită la Jocurile Olimpice, leziune complexă care i-a pus în pericol piciorul stâng.

Lindsey Vonn a vrut neapărat să participe la aceste Jocuri Olimpice de Iarnă, Milano Cortina 2026.

A riscat, deși suferise cu zece zile înainte o ruptură a ligamentului încrucișat la genunchiul stâng, și a intrat în cursa de coborâre, pe 8 februarie.

Vonn: „Cea mai dificilă, dureroasă, extremă accidentare. De o sută de ori mai gravă”

Schioarea americană, 41 de ani, a căzut după doar 13 secunde, accidentându-se și mai grav.

Gamba stângă a fost făcută praf. A avut multiple fracturi.

I s-au făcut cinci operații, patru în Italia, la Treviso, ultima la un spital din Colorado, SUA, și doar abilitatea chirurgilor i-a salvat piciorul.

A riscat amputarea din cauza complicațiilor apărute.

A povestit drama celor trei săptămâni: „A fost o călătorie provocatoare. De departe, cea mai dificilă, dureroasă, extremă accidentare cu care m-am confruntat în viață, de o sută de ori mai gravă”.

Se opune Vonn dorinței tatălui? Vrea să revină pe pârtie?

Toate cuvintele ei, toate imaginile din timpul intervențiilor chirurgicale, radiografiile postate sunt înfricoșătoare. Și va mai fi supusă unei operații!

După ce a fost luată cu elicopterul de pe pârtie, la Cortina d’Ampezzo, când încă nu se știa cât de mare era pericolul, tatăl ei a dat un verdict clar: „Fiica mea nu va mai concura. Cel puțin cât voi mai avea un cuvânt de spus”.

Dar acum, Vonn pare că se opune părintelui și ar vrea să se întoarcă la concursuri.

Vonn s-a întors la antrenamente: „Încă muncesc din greu”

Vineri, la 26 de zile după căderea de la Jocuri, Lindsey le-a arătat celor 3,6 milioane de fani de pe Instagram cum a reluat antrenamentele.

Pregătire fizică în sala de forță, cu exerciții pentru abdomen și musculatura picioarelor, nu doar fizioterapie.

Și a mai făcut ceva: s-a ridicat din scaunul cu rotile! Lindsey Vonn, dreaptă, în fața unei lungi perioade de recuperare.

„În mod cert, sunt vremuri dificile, dar sunt recunoscătoare și încă muncesc din greu. Zi de zi. Singurul scop e să-mi revin”, a comentat ea pe social media.

