Start în noua eră a Formulei 1 Totul despre sezonul 77 care începe duminică. Schimbări la mașini, favoriți, protest, amenințarea războiului
Top 5 anul trecut în Formula 1: Norris (centru), campion, încadrat de locurile 2 și 3, Verstappen și Piastri. În stânga, Russell (4). În dreapta, Leclerc (5). În 2026, Russell e favorit la start Fotomontaj GOLAZO.ro
Formula 1

Start în noua eră a Formulei 1 Totul despre sezonul 77 care începe duminică. Schimbări la mașini, favoriți, protest, amenințarea războiului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 13:34
  • Formula 1, la start în 2026. Se anunță cel mai imprevizibil an: mai multe echipe (11), mai mulți piloți (22) și, mai ales, mașini modificate radical. 
  • George Russell e marele favorit, pentru că Mercedes s-a adaptat cel mai repede și cel mai bine la schimbări. 
  • Supărarea lui Max Verstappen, cvadruplul campion mondial, care a abandonat la primele calificări. Replica acidă a lui Lando Norris, câștigătorul titlului din 2025. 
  • În România, F1 va fi transmisă live de Antena 1 și Antena 3 CNN.

Formula 1, din nou la start, după o pauză de trei luni. A 77-a ediție începe duminică dimineață, cu Marele Premiu al Australiei.

George Russell, în pole-position FOTO. Mercedes a dominat calificările pentru prima cursă din 2026 » Cum arată grila de start și cine transmite Marele Premiu al Australiei
George Russell, în pole-position FOTO. Mercedes a dominat calificările pentru prima cursă din 2026 » Cum arată grila de start și cine transmite Marele Premiu al Australiei
George Russell, în pole-position FOTO. Mercedes a dominat calificările pentru prima cursă din 2026 » Cum arată grila de start și cine transmite Marele Premiu al Australiei

Lando Norris a fost în premieră campion mondial în 2025, McLaren și-a păstrat titlul la constructori, dar acum se anunță cel mai imprevizibil sezon din ultimii ani.

6:00 este ora
la care va începe duminică dimineață cursa de la Melbourne (circuitul Albert Park), transmisă în direct pe Antena 1

Russell, favorit în Formula 1: „Adaptarea la noile mașini e o mare provocare”

„Știu că o pot face din nou”, anunță Norris, numai că îi va fi mult mai greu să-și păstreze coroana. Nici pentru McLaren nu va fi ușor.

F1 s-a schimbat radical în 2026. Mai multe echipe (11), mai mulți piloți (22) și o mașină mult modificată.

Mașina lui Lando Norris, la standul McLaren, la Melbourne Foto: Imago Mașina lui Lando Norris, la standul McLaren, la Melbourne Foto: Imago
Mașina lui Lando Norris, la standul McLaren, la Melbourne Foto: Imago

Norris e cotat cu a 6-a șansă. Primul în topul favoriților e George Russell, „driverul” Mercedes, urmat de Max Verstappen (Red Bull) și cei doi de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton.

„Adaptarea la noile mașini e o mare provocare. Trebuie să gestionăm energia, să refacem bateriile, să înțelegem tehnicile de depășire și aerodinamica activă”, a declarat Russell.

Mercedes are cel mai bun monopost: Russell, pole-position. Antonelli, pe 2

Britanicul nu e nemulțumit de transformările monoposturilor, cu șasiuri mai mici și mai ușoare, motoare și mai hibride, combustibil 100% sustenabil și cauciucuri noi.

George Russell, pe circuitul australian Albert Park Foto: Imago George Russell, pe circuitul australian Albert Park Foto: Imago
George Russell, pe circuitul australian Albert Park Foto: Imago

E într-o poziție excelentă și pentru că Mercedes a pus la punct cea mai bună mașină, cel mai bun motor, adaptându-se rapid schimbărilor.

De altfel, Russell are primul pole-position al anului, urmat în calificările din Australia de Kimi Antonelli, colegul de la Marcedes, și de Isack Hadjar, noul pilot al lui Red Bull.

Verstappen, furios: „Formula E pe steroizi”. Accident și abandon în primele calificări

Nici faptul că trebuie să încetinească în cursă pentru a reîncărca bateria mașinii nu-l sperie pe Russell. Pe Verstappen, în schimb, l-a enervat din prima clipă:

„Îmi place să conduc la maximum, dar acum nu pot să fac asta”, s-a plâns olandezul de la Red Bull într-un interviu pentru Motorsport.com.

Pentru mine, aceasta nu este Formula 1. Îmi amintește de Formula E, unde totul se rezumă la eficiență și gestionare. Formula E pe steroizi. Max Verstappen, cvadruplu campion mondial

A sugerat că s-ar putea retrage în curând: „Un asemenea scenariu nu mă ajută să mă gândesc la un viitor pe termen lung aici”.

Norris i-a răspuns incisiv: „Dacă vrea să se retragă, poate! Nu e obligat să rămână”.

Și Verstappen a avut probleme încă din primul tur al calificărilor la Melbourne, pe Albert Park. Accident la capătul liniei drepte, a intrat în cauciucurile de pe margine și a abandonat când Q1 de-abia începuse. Avea dureri la ambele mâini.

Ce s-a modificat la mașinile de Formula 1 în 2026

Care sunt principalele schimbări?

  • Motoarele hibride s-au modificat. Noul raport de putere este aproximativ 50%-50% între partea electrică și cea termică (înainte, motorul cu combustie internă avea 80%). 
  • Jumătate din putere e generată de baterii, pe care piloții trebuie să le reîncarce în timpul decelerării și frânării. 
  • Motorul cu combustie internă rămâne un V6 turbo de 1.6 litri, dar care asigură acum doar 540 din cei 1.000 de cai putere, în loc de 850, ca înainte. 
  • Mașina e mai mică, mai îngustă (ampatamentul, redus cu 200 mm; lățimea, cu 100 mm), mai ușoară (cu 30 kg) și cu efect de sol redus. Podeaua scade și ea cu 100 mm. 
  • Aerodinamică: modificări la aripa față, aripa spate, la podea și partea inferioară (au dispărut tunelurile Venturi pentru efect de sol).
  • DRS (Drag Reduction System) a fost eliminat și înlocuit cu un sistem de aerodinamică activă.
  • Anvelopele, mai înguste (cu 25 mm în față și 30 mm în spate). Diametrul roților scade (15 mm în față și 30 mm în spate). 
  • Combustibilul e 100% sustenabil. 
Este diferit, e nou și mai distractiv de condus. Mașinile sunt mai ușor de corectat. Lewis Hamilton, pilot Ferrari, de 7 ori campion mondial

Se anulează etapele din Bahrain și Arabia Saudită din cauza războiului?

Războiul poate afecta grav Formula 1 în 2026. În cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă, două Mari Premii sunt în pericol, în Bahrain (10-12 aprilie) și Arabia Saudită (17-19 aprilie).

„Siguranța este cea mai importantă”, a declarat Stefano Domenicali, directorul general F1.

Potrivit Marca.com, etapele 4 și 5 nu se amână, ci se anulează, dacă situația geopolitică rămâne tensionată. Și vor fi doar 22 de etape în acest sezon.

Cadillac, a 11-a echipă. Audi a preluat Sauber

Două apariții noi în acest sezon de Formula 1. Plus două întoarceri.

  • Cadillac a devenit a 11-a echipă. E pentru prima oară, de la Haas, în 2016, când se creează un loc nou în F1. 
  • Audi debutează și ea, dar preluînd și înlocuind Sauber. 
  • Ford se întoarce după 22 de ani în Formula 1 ca furnizor de motoare. În 2004, colabora cu echipa Jordan, acum cu Red Bull și Racing Bulls. 
  • Honda revine după cinci ani ca furnizor de motoare. În 2021, avea ca partener Red Bull, acum cooperează cu Aston Martin. 

Un debutant printre piloți. Și Red Bull a mutat. S-au întors veteranii

Un nume proaspăt și printre piloți. Un singur debutant, britanicul Arvid Lindblad, 18 ani, cooptat din Formula 2 la Racing Bulls.

El l-a schimbat pe Isack Hadjar (Franța), care a avansat la Red Bull, înlocuindu-l pe Yuki Tsunoda. Japonezul a rămas „driver” de rezervă la Red Bull.

Au reintrat veteranii Sergio Perez (Mexic) și Valtteri Bottas (Finlanda), ambii în vârstă de 36 de ani, odată cu apariția echipei Cadillac. 

25 de puncte
ia câștigătorul unei curse F1. Următorii 9 clasați sunt răsplătiți cu 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. La sprint, doar primii 8 primesc puncte: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

11 echipe, 22 de piloți în Formula 1

McLaren

  • Nr. 1 - Lando Norris (Marea Britanie, 26 de ani, 152 de curse, 11 victorii, un titlu mondial - 2025)
Lando Norris, campion în premieră anul trecut Foto: Formula 1 Lando Norris, campion în premieră anul trecut Foto: Formula 1
Lando Norris, campion în premieră anul trecut Foto: Formula 1
  • Nr. 81 - Oscar Piastri (Australia, 24 de ani, 70 de curse, 9 victorii)

Mercedes

  • Nr. 12 - Kimi Antonelli (Italia, 19 ani, 24 de curse, 0 victorii)
  • Nr. 63 - George Russell (Marea Britanie, 28 de ani, 152 de curse, 5 victorii

Red Bull

  • Nr. 3 - Max Verstappen (Țările de Jos, 28 de ani, 233 de curse, 71 de victorii, 4 titluri mondiale - 2021, 2022, 2023, 2024)
  • Nr. 6 - Isack Hadjar (Franța, 21 de ani, 23 de curse, 0 victorii)

Ferrari

  • Nr. 16 - Charles Leclerc (Monaco, 28 de ani, 171 de curse, 8 victorii)
Charles Leclerc, în căutarea primului titlu de campion mondial Foto: Formula 1 Charles Leclerc, în căutarea primului titlu de campion mondial Foto: Formula 1
Charles Leclerc, în căutarea primului titlu de campion mondial Foto: Formula 1
  • Nr. 44 - Lewis Hamilton (Marea Britanie, 41 de ani, 380 de curse, 105 victorii, 7 titluri mondiale - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Williams

  • Nr. 23 - Alexander Albon (Thailanda, 29 de ani, 128 de curse, 0 victorii)
  • Nr. 55 - Carlos Sainz (Spania, 31 de ani, 229 de curse, 4 victorii)

Racing Bulls

  • Nr. 30 - Liam Lawson (Noua Zeelandă, 24 de ani, 35 de curse, 0 victorii)
  • Nr. 41 - Arvid Lindblad (Marea Britanie, 18 ani, debutant)

Aston Martin

  • Nr. 14 - Fernando Alonso (Spania, 44 de ani, 425 de curse, 32 de victorii, două titluri mondiale - 2005, 2006)
  • Nr. 18 - Lance Stroll (Canada, 27 de ani, 189 de curse, 0 victorii)

Haas

  • Nr. 31 - Esteban Ocon (Franța, 29 de ani, 180 de curse, o victorie)
  • Nr. 87 - Oliver Bearman (Marea Britanie, 20 de ani, 27 de curse, 0 victorii)

Audi

  • Nr. 5 - Gabriel Bortoleto (Brazilia, 21 de ani, 24 de curse, 0 victorii)
  • Nr. 27 - Nico Hulkenberg (Germania, 38 de ani, 250 de curse, 0 victorii)

Alpine

  • Nr. 30 - Pierre Gasly (Franța, 30 de ani, 177 de curse, o victorie)
  • Nr. 43 - Franco Colapinto (Argentina, 22 de ani, 26 de curse, 0 victorii)

Cadillac

  • Nr. 11 - Sergio Perez (Mexic, 36 de ani, 281 de curse, 6 victorii)
  • Nr. 77 - Valtteri Bottas (Finlanda, 36 de ani, 246 de curse, 10 victorii)

Calendar 2026 Formula 1

24 de Mari Premii + 6 curse de sprint

  1. Australia (Melbourne): 6-8 martie
  2. China (Shanghai): 13-15 martie + sprint (14 martie)
  3. Japonia (Suzuka): 27-29 martie
  4. Bahrain (Sakhir): 10-12 aprilie
  5. Arabia Saudită (Jeddah): 17-19 aprilie
  6. Miami (Miami): 1-3 mai + sprint (2 mai)
  7. Canada (Montreal): 22-24 mai + sprint (23 mai)
  8. Monaco (Monte Carlo): 5-7 iunie
  9. Catalunya (Montmelo, Barcelona): 12-14 iunie
  10. Austria (Spielberg): 26-28 iunie
  11. Marea Britanie (Silverstone): 3-5 iulie + sprint (4 iulie)
  12. Belgia (Stavelot): 17-19 iulie
  13. Ungaria (Budapesta): 24-26 iulie
  14. Țările de Jos (Zandvoort): 21-23 august + sprint (22 august)
  15. Italia (Monza): 4-6 septembrie
  16. Spania (Madrid): 11-13 septembrie
  17. Azerbaidjan (Baku): 24-26 septembrie
  18. Singapore (Singapore): 9-11 octombrie + sprint (10 octombrie)
  19. SUA (Austin): 23-25 octombrie
  20. Mexic (Mexico City): 30 octombrie - 1 noiembrie
  21. Brazilia (Sao Paulo): 6-8 noiembrie
  22. Las Vegas (Las Vegas): 19-21 noiembrie
  23. Qatar (Lusail): 27-29 noiembrie
  24. Abu Dhabi (Abu Dhabi): 4-6 decembrie

Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă
10:51
Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă
Formula 1, an cu venituri record! Raportul financiar pe 2025: venituri totale generate în creștere cu 14% față de 2024! Ce sumă a primit fiecare echipă
Verstappen, anunț neașteptat Fostul campion mondial din Formula 1: „Mă văd aproape de finalul carierei” » A dezvăluit noua sa prioritate: „Pe cine interesează?”
12:47
Verstappen, anunț neașteptat Fostul campion mondial din Formula 1: „Mă văd aproape de finalul carierei” » A dezvăluit noua sa prioritate: „Pe cine interesează?”
Verstappen, anunț neașteptat Fostul campion mondial din Formula 1: „Mă văd aproape de finalul carierei” » A dezvăluit noua sa prioritate: „Pe cine interesează?”

