Manchester United a ajuns la 240 de milioane de euro cheltuite în această perioadă de transferuri, după ce a semnat cu Benjamin Sesko (22 de ani).

Alejandro Garnacho (21 de ani) ar putea fi primul jucător vândut de „diavolii roșii” în această vară.

Trupa de pe „Old Trafford” a avut rezultate slabe în sezonul anterior, terminând stagiunea din Premier League pe poziția 15.

Manchester United a cheltuit 240 de milioane de euro

„Diavolii roșii” au definitivat transferul lui Benjamin Sesko, de la Red Bull Leipzig, în schimbul a 76.5 milioane de euro.

Mutarea a fost anunțată, de gruparea britanică, pe contul oficial de X: „Sesko va juca în roșu”, este textul care acompaniază un selfie realizat de sloven, pe terenul de antrenament al „diavolilor roșii”.

Odată cu mutarea atacantului central, suma cheltuită de englezi pe transferul jucătorilor a ajuns la 240 de milioane de euro.

Jucătorii transferați de gruparea pregătită de Ruben Amorim ar putea debuta, duminică, 16 august, pe „Old Trafford”, în prima etapa din noul sezon din Premier League, împotriva lui Arsenal.

Aceștia sunt jucătorii sosiți la Manchester United, în această perioadă de mercato:

Diego Leon (18 de ani), de la Cerro Porteno (Argentina) - 4.000.000 euro;

Matheus Cunha (26 de ani), de la Wolverhampton - 74.200.000 euro;

Bryan Mbuemo (25 de ani), de la Brentford - 75.000.000 euro;

Benjamin Sesko (22 de ani), de la Red Bull Leipzig - 76.500.000 euro.

Alejandro Garnacho, primul jucător care poate pleca de la Manchester United

Ruben Amorim a analizat lotul pe care îl are la dispoziție pentru noul sezon și l-a anunțat pe Alejandro Garnacho că nu face parte din planurile lui de viitor.

Argentinianul a fost de acord să se despartă de Manchester United, însă condiția sa este să evolueze, în continuare, în Premier League.

Chelsea a urmărit desfășurarea evenimentelor din Manchester și a intrat pe fir pentru a obține semnătura jucătorului.

Mai mult, Alejandro Garnacho ar fi ajuns la un acord cu trupa de pe Stamford Bridge, potrivit mundodeportivo.com.

45.000.000 euro este cota de piață a lui Alejandro Garnacho, potrivit Transfermarkt.

Conducătorii celor două cluburi urmează să negocieze suma de transfer a lui Garnacho. Manchester United ar dori să obțină 60.000.000 euro de pe urma mutării.

Până în acest moment, „diavolii roșii” nu au vândut niciun jucător, în această perioadă de transferuri.

