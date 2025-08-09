Sesko a semnat cu Manchester United Sumă uriașă  cheltuită de „diavolii roșii” în această perioadă de mercato
Benjamin Sesko FOTO: Site oficial Manchester United
Campionate

Sesko a semnat cu Manchester United Sumă uriașă cheltuită de „diavolii roșii” în această perioadă de mercato

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 18:12
  • Manchester United a ajuns la 240 de milioane de euro cheltuite în această perioadă de transferuri, după ce a semnat cu Benjamin Sesko (22 de ani).
  • Alejandro Garnacho (21 de ani) ar putea fi primul jucător vândut de „diavolii roșii” în această vară.

Trupa de pe „Old Trafford” a avut rezultate slabe în sezonul anterior, terminând stagiunea din Premier League pe poziția 15.

United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga
Citește și
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga
Citește mai mult
United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga

Manchester United a cheltuit 240 de milioane de euro

„Diavolii roșii” au definitivat transferul lui Benjamin Sesko, de la Red Bull Leipzig, în schimbul a 76.5 milioane de euro.

Mutarea a fost anunțată, de gruparea britanică, pe contul oficial de X: „Sesko va juca în roșu”, este textul care acompaniază un selfie realizat de sloven, pe terenul de antrenament al „diavolilor roșii”.

Odată cu mutarea atacantului central, suma cheltuită de englezi pe transferul jucătorilor a ajuns la 240 de milioane de euro.

Jucătorii transferați de gruparea pregătită de Ruben Amorim ar putea debuta, duminică, 16 august, pe „Old Trafford”, în prima etapa din noul sezon din Premier League, împotriva lui Arsenal.

Aceștia sunt jucătorii sosiți la Manchester United, în această perioadă de mercato:

  • Diego Leon (18 de ani), de la Cerro Porteno (Argentina) - 4.000.000 euro;
  • Matheus Cunha (26 de ani), de la Wolverhampton - 74.200.000 euro;
  • Bryan Mbuemo (25 de ani), de la Brentford - 75.000.000 euro;
  • Benjamin Sesko (22 de ani), de la Red Bull Leipzig - 76.500.000 euro.

Alejandro Garnacho, primul jucător care poate pleca de la Manchester United

Ruben Amorim a analizat lotul pe care îl are la dispoziție pentru noul sezon și l-a anunțat pe Alejandro Garnacho că nu face parte din planurile lui de viitor.

Argentinianul a fost de acord să se despartă de Manchester United, însă condiția sa este să evolueze, în continuare, în Premier League.

Chelsea a urmărit desfășurarea evenimentelor din Manchester și a intrat pe fir pentru a obține semnătura jucătorului.

Mai mult, Alejandro Garnacho ar fi ajuns la un acord cu trupa de pe Stamford Bridge, potrivit mundodeportivo.com.

45.000.000 euro
este cota de piață a lui Alejandro Garnacho, potrivit Transfermarkt.

Conducătorii celor două cluburi urmează să negocieze suma de transfer a lui Garnacho. Manchester United ar dori să obțină 60.000.000 euro de pe urma mutării.

Până în acest moment, „diavolii roșii” nu au vândut niciun jucător, în această perioadă de transferuri.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Tot Ronaldo e problema?”   Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2
Campionate
15:08
„Tot Ronaldo e problema?” Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2
Citește mai mult
„Tot Ronaldo e problema?”   Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2
Noul „Old Trafford”, pe pauză Proiectul de 2,4 miliarde € al lui Manchester United, pus în pericol din cauza refuzului finanțatorului » Care e problema
Campionate
16:48
Noul „Old Trafford”, pe pauză Proiectul de 2,4 miliarde € al lui Manchester United, pus în pericol din cauza refuzului finanțatorului » Care e problema
Citește mai mult
Noul „Old Trafford”, pe pauză Proiectul de 2,4 miliarde € al lui Manchester United, pus în pericol din cauza refuzului finanțatorului » Care e problema

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Manchester United Premier League transfer Benjamin Sesko
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share