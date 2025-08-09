„Tot Ronaldo e problema?”   Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2

„Episodul Cristiano Ronaldo” încă îl urmărește pe Erik Ten Hag (55 de ani).

Învins de Chelsea, scor 0-2, în ultimul amical, tehnicianul olandez a fost întrebat de un jurnalist: „Tot Cristiano e problema?”

Ten Hag și Ronaldo au avut mai multe dispute pe când aceștia se aflau în aceeași tabără, la Manchester United.

La acel moment, Ronaldo a fost și exclus din lot de antrenorul olandez, părăsind echipa la mijlocul sezonului 2022-2023.

Erik Ten Hag: „Ronaldo nu a fost niciodată problema”

Tehnicianul lui Leverkusen a fost întrebat de un jurnalist dacă tot Ronaldo este problema, după un nou eșec pe banca lui Leverkusen, 0-2 în amicalul cu Chelsea.

„Pentru mine, el nu este și nu a fost niciodată o problemă. Tot ce s-a întâmplat este de domeniul trecutului.

Am câștigat două trofee la Manchester United și îi urez tot binele în viitor și mult succes”, a declarat Ten Hag, conform record.pt.

Starul portughez a reușit să marcheze trei goluri în ultimul amical disputat de Al-Nassr, scor 4-0, cu Rio Ave, în care a evoluat timp de 69 de minute.

În timp ce Ronaldo și-a prelungit înțelegerea cu saudiții, Ten Hag se pregătește să debuteze în Bundesliga pe 23 august, după ce a părăsit Manchester United pe parcursul sezonului trecut, după rezultatele modeste obținute în Premier League.

