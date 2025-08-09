„Tot Ronaldo e problema?”   Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2
Erik Ten Hag foto: imago
„Tot Ronaldo e problema?” Cum a răspuns Ten Hag, după eșecul lui Leverkusen în amicalul cu Chelsea 0-2

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 15:08
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 15:08
  • „Episodul Cristiano Ronaldo” încă îl urmărește pe Erik Ten Hag (55 de ani).
  • Învins de Chelsea, scor 0-2, în ultimul amical, tehnicianul olandez a fost întrebat de un jurnalist: „Tot Cristiano e problema?”

Ten Hag și Ronaldo au avut mai multe dispute pe când aceștia se aflau în aceeași tabără, la Manchester United.

La acel moment, Ronaldo a fost și exclus din lot de antrenorul olandez, părăsind echipa la mijlocul sezonului 2022-2023.

Erik Ten Hag: „Ronaldo nu a fost niciodată problema”

Tehnicianul lui Leverkusen a fost întrebat de un jurnalist dacă tot Ronaldo este problema, după un nou eșec pe banca lui Leverkusen, 0-2 în amicalul cu Chelsea.

„Pentru mine, el nu este și nu a fost niciodată o problemă. Tot ce s-a întâmplat este de domeniul trecutului.

Am câștigat două trofee la Manchester United și îi urez tot binele în viitor și mult succes”, a declarat Ten Hag, conform record.pt.

Starul portughez a reușit să marcheze trei goluri în ultimul amical disputat de Al-Nassr, scor 4-0, cu Rio Ave, în care a evoluat timp de 69 de minute.

În timp ce Ronaldo și-a prelungit înțelegerea cu saudiții, Ten Hag se pregătește să debuteze în Bundesliga pe 23 august, după ce a părăsit Manchester United pe parcursul sezonului trecut, după rezultatele modeste obținute în Premier League.

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

