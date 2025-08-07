United are vârf! Sesko e jucătorul lui Manchester. Acord cu Leipzig. Suma uriașă mutată din Premier în Bundesliga

Benjamin Sesko, 22 de ani, semnează cu Manchester United, care îi plătește minimum 76,5 milioane de euro lui Leipzig.

Cluburile din Bundesliga au avut o conexiune puternică în acest mercato cu Premier League. Au vândut jucători de aproape 500 de milioane în Anglia.

Mult timp, Benjamin Sesko părea că se îndreaptă spre Newcastle, care căuta cu insistență un vârf, așteptându-se ca Alexander Isak să plece la Liverpool.

Slovenul în vârstă de 22 de ani, atacantul lui Leipzig din 2023, nu va mai ajunge pe St. James’ Park, ci pe o arenă mai faimoasă: Old Trafford.

Sesko, de la Leipzig la Manchester: 76,5+8,5 milioane

Manchester United s-a infiltrat în negocieri și i-a convins pe reprezentanții clubului german.

Fabrizio Romano, expert mondial în mercato, a lansat mesajul său tradițional, „here we go”, o marcă FR când un transfer e făcut, lipsind doar oficializarea.

🚨💣 BREAKING: Benjamin Šeško to Manchester United, here we go! 🔴



Agreement club to club reached with RB Leipzig for €76.5m plus €8.5m add-ons.



Šeško agreed terms until 2030.



Šeško made clear on Tuesday that he wanted #MUFC, deal now reality.



New striker for Amorim 🇸🇮 pic.twitter.com/48Qe8mPI89 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Jurnalistul italian susține că Leipzig și Manchester au ajuns la un acord pentru o sumă fixă de 76,5 milioane de euro, plus bonusuri de 8,5 milioane.

85 de milioane de euro va primi Leipzig pentru Sesko dacă realizează și clauzele de performanță cu United

Sesko duce suma câștigată de Bundesliga la aproape 500 de milioane

Sesko s-a înțeles cu „red devils” pentru un contract pe cinci sezoane, până în 2030.

E încă o afacere extraordinară a cluburilor din Bundesliga. În această vară, 12 jucători s-au transferat din elita Germaniei în Premier League.

Înaintea slovenului, nemții primiseră 410 milioane de euro de la englezi în actualul mercato, potrivit Bild.

Dacă Leipzig ia și bonusurile, suma totală câștigată de Bundesliga s-ar apropia mult de 500 de milioane.

495 de milioane de euro ar plăti grupările din Premier League pentru jucătorii cumpărați din Bundesliga în acest intersezon

Cel mai scump transfer pe ruta Germania - Anglia e al lui Florian Wirtz, de la Leverkusen la Liverpool.

125 de milioane de euro ia Bayer sigur pentru Wirtz. Cu bonusuri, ajunge la 134 de milioane.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”

Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

