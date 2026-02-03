Pe 13 februarie, ne dăm întâlnire cu Bere Gratis la Sala Palatului, pentru a sărbători 28 de ani de carieră, de prietenie și de seri în care am cântat unele dintre cele mai îndrăgite piese românești împreună.

De 28 de ani, piesele Bere Gratis formează coloana sonoră a celor mai importante momente: iubiri, despărțiri, drumuri lungi, seri târzii și dimineți care începeau cu radio-ul deschis. Acum, toate se adună într-o seară specială, construită din emoție, prietenie și muzică trăită pe bune.

Concertul aniversar de la Sala Palatului promite o producție elegantă, cu lumină, imagini și momente gândite să susțină muzica – nu să o acopere. Pentru că, la Bere Gratis, legătura cu publicul a fost și va rămâne cea mai importantă scenă.

Ca de fiecare dată, trupa va avea alături de ea și invitați-surpriză – oameni dragi trupei, din muzică și din alte lumi creative, precum teatru, sport sau film – care vor transforma seara într-un eveniment unic, irepetabil. Unul dintre invitații cu totul speciali este incredibila voce Monica Anghel, cu care Bere Gratis lansează „Cerul Peste Noi”, o piesă emoționantă de dragoste.

„Pentru noi, e o onoare să lucrăm cu Monica Anghel, pe care o respect și o iubesc de când eram puștan. Ea este, în opinia mea, cea mai bună voce din România, din toate timpurile”, a declarat Mihai Georgescu despre colaborare.

Va fi o călătorie prin hiturile care au scris istorie, dar și prin emoțiile care ne-au ținut aproape, indiferent de vârstă!

Știm că ți-a fost dor. Știm că la ei ai vrea să vii!

Pe 13 februarie, nu e doar un concert.

E o seară în care ne reîntrunim.

28 de ani de muzică și prietenie.

Un eveniment produs de KIMARO Entertainment.

Biletele sunt dispoibile pe www.get-in.ro.