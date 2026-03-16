„Vor exista întrebări" Andrei Nicolescu, despre ce măsuri va lua dacă rezultatele proaste vor continua la Dinamo: „Nu putem să fim în teoria nebunului"
„Vor exista întrebări” Andrei Nicolescu, despre ce măsuri va lua dacă rezultatele proaste vor continua la Dinamo: „Nu putem să fim în teoria nebunului”

Publicat: 16.03.2026, ora 19:28
Actualizat: 16.03.2026, ora 19:28

Președintele „câinilor” nu disperă după ce echipa a ajuns la 4 eșecuri consecutive în Liga 1, mai ales după ce ultimul a venit în urma unui meci în care arbitrajul a stârnit mari controverse.

Andrei Nicolescu: „Nu putem să fim în teoria nebunului”

În același timp, oficialul „alb-roșiilor” nu are niciun reproș la adresa antrenoru Zeljko Kopic, în contextul celor întâmplate la meciul de pe Giulești, însă anunță că va lua măsuri dacă rezultatele slabe vor continua.

„Am avut și cu Ovidiu [Burcă] o perioadă foarte grea. Dar lucrurile astea se uită repede, mai ales că nu era presiunea atât de mare atunci.

Nu mi-e teamă (n.r. că ar putea continua rezultatele proaste). Am încredere în echipă, în Mister, atât timp cât vom fi lăsați să jucăm, nu are de ce să-mi fie frică. 

Ce responsabilitate ar putea să aibă Kopic după meciul ăsta (n.r. cu Rapid)? Te-ai gândi că antrenorul e responsabil după așa un meci? Suntem foarte ok, foarte în regulă.

Lucrurile nu sunt atât de dramatice cum sunt prezentate. Am fost mai buni decât cei de la Rapid și meciul se îndrepta spre o victorie a noastră, sută la sută. E o viciere de rezultat. 

Lucrurile n-au mers cum trebuia pentru că am pierdut, dar n-am făcut meciuri slabe. N-avem chestiuni legate de tactică, de modul de pregătire a meciului de către antrenor pe care să le reproșăm, care să ne dea de gândit și să facem analize apropo de asta.

Sunt niște rezultate nefavorabile, clar, nu dă bine unui club ca Dinamo să aibă această statistică, dar de aici până la a spune că-l responsabilizăm sau îl tragem la răspundere [pe Kopic] e o diferență.

(n.r. Va exista o zonă de întrebări în legătură cu el, dacă vor continua rezultatele astea?) Sută la sută. Dacă vor exista rezultate similare, sută la sută vor exista întrebări, pentru că nu putem să fim în teoria nebunului, să facem același lucru și să ne așteptăm la rezultate diferite”, a spus Nicolescu la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Dinamo n-a mai avut 4 înfrângeri consecutive din sezonul 2023-2024:

  • UTA - Dinamo 2-1 (antrenor Ovidiu Burcă)
  • Univ. Craiova - Dinamo 1-0 (antrenor Ovidiu Burcă)
  • Dinamo - FCSB 0-1 (antrenor Ovidiu Burcă)
  • Sepsi - Dinamo 2-1 (antrenor Zeljko Kopic)

În prezent, Dinamo ocupă ultima poziție din play-off după prima etapă, la 5 puncte distanță de liderul Rapid.

