„O accidentare foarte gravă" Mihai Stoica, detalii despre Graovac și Chiricheș: „Ruptură în zona tendonului"
„O accidentare foarte gravă" Mihai Stoica, detalii despre Graovac și Chiricheș: „Ruptură în zona tendonului"

Publicat: 16.03.2026, ora 20:21
Actualizat: 16.03.2026, ora 20:21
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat ce accidentări au suferit Daniel Graovac (32 de ani) și Vlad Chiricheș (36 de ani) la partida cu Metaloglobus, scor 0-0.

Oficialul campioanei a declarat că în cazul ambilor fotbaliști este vorba de accidentări complicate, la Graovac existând chiar posibilitatea ca acesta să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Mihai Stoica, despre accidentarea lui Daniel Graovac: „Se pune problema dacă scapă sau nu de operație”

În cazul lui Daniel Graovac, cel care a fost înlocuit în minutul 76, după ce a acuzat dureri în zona nasului, fiind plin de sânge la momentul schimbării, Mihai Stoica a declarat:

„Duarte a jucat cu Graovac și se pregătiseră niște automatisme, după care Graovac s-a accidentat. Are fractură de piramidă nazală, dar întrebarea care se pune acum este dacă scapă sau nu de operație.

Este o accidentare foarte gravă, mai ales pentru un fundaș. Va evolua cu mască din momentul în care se va reduce inflamația”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Chiricheș are ruptură!”

În cazul lui Vlad Chiricheș, cel care a fost înlocuit în minutul 29, Mihai Stoica a anunțat că este vorba despre o ruptură de tendon, accidentare complicată, care nu poate fi tratată la celebrul vraci din Serbia Marijana Kovacevic.

„Chiricheș are o ruptură în zona tendonului, jos, la gambă. (n.r. - Asta înseamnă că nu poate interveni Marijana?) Da. Nu există o estimare referitoare la cât va sta, dar e o accidentare destul de... e o situație complicată.

Un fotbalist care este de un asemenea profesionalism, se alimentează bine, trăiește o viață sănătoasă, nu face nimic greșit și cu toate acestea o ține din accidentare în accidentare. Corpul lui este plin de traumatisme”, a mai spus Mihai Stoica.

