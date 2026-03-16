Publicat: 16.03.2026, ora 19:58
Actualizat: 16.03.2026, ora 19:58
  • Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a împărțit mâncare pe străzile din Dubai.

La începutul războiului din Orient, Cosmin Olăroiu a asigurat cazarea și masa grupului de elevi și profesori rămași blocați în Emirate.

Cosmin Olăroiu a împărțit mâncare din portbagaj pe străzile din Dubai

Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai apreciați antrenori care activează în zona arabă, a fost surprins când împărțea mâncare pe străzile din Dubai.

Cu portbagajul plin, acesta le-a oferit mâncare unor oameni care lucrau în apropierea unei moschei.

Totul s-a petrecut cu puțin timp înainte de iftar, momentul în care musulmanii își încheie postul zilnic în perioada Ramadanului.

„Cosmin e recunoscut pentru faptul că e un om bun în adevăratul sens al cuvântului. E admirabil cum se implică, periodic, în diferite acțiuni sociale”, a transmis jurnalistul Ali Al-Dhabiani, cel care a publicat imaginile cu Olăroiu.

De asemenea, publicația albayan.ae i-a dedicat un articol tehnicianului din România.

„Cosmin are un loc special în inimile noastre. De când e la noi, a ținut să-și pună amprenta, nu doar asupra fotbalului, ci să se integreze și în comunitatea noastră.

Fără îndoială, în acest fel, Cosmin a devenit unul dintre cel mai iubiți antrenori străini din istoria fotbalului din Emirate”, au notat ziariștii arabi.

