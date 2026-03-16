Cine e vinovat la FCSB? MM Stoica și Becali se acuză reciproc pentru strategia falimentară! Acuzații în direct la TV: „Poate n-ar trebui s-o spun, dar...!”

Mihai Stoica (60 de ani) și Gigi Becali (67 de ani) se acuză de la distanță pentru strategia de transferuri falimentară de la FCSB, care a ajuns în acest sezon în premieră în play-out.

După ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Gigi Becali a anunțat că va înființa un departament de scouting. A fost pregătit un birou pentru Mihai Stoica, Florin Cernat, Lucian Filip, Alin Stoica și Ionuț Zottu.

Deși Adrian Ilie a fost chemat să conducă departamentul, până în momentul de față nu a avut loc nicio discuție concretă între părți.

Cine e vinovat la FCSB? MM Stoica și Becali se acuză reciproc pentru strategia falimentară!

Pe rând, Gigi Becali și MM Stoica au fost întrebați de ce FCSB a luat această decizie atât de târziu. Și, de la distanță, au aruncat vina unul pe celălalt.

„Poate n-ar trebui să vă spun. MM trebuia să facă până acum astea, pentru că eu i-am zis de mult timp să stăm și să căutăm jucători.

Acum mi-a zis, am implementat și noi ce fac Craiova și alte echipe. Vom face mai bine, pentru că suntem mult mai inteligenți decât ei. Oamenii mei sunt mai inteligenți decât ai lor, așa cum și eu sunt mai inteligent decât patronii lor”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

De partea cealaltă, președintele CA de la FCSB îl arată cu degetul pe patron.

„E un departament care mi s-a părut mereu necesar, doar că problema a fost că, o perioadă destul de lungă, Gigi a considerat că trebuie să vadă jucătorii străini în campionatul nostru. Apoi să îi transfere pe cei despre care credea că vor crește nivelul echipei.

Acum vom face altceva. Am dat personal 40 de nume de jucători pe care Florin Cernat, Lucian Filip, Alin Stoica și Ionuț Zottu au început să-i studieze”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

FCSB apelează doar la oameni din interior

Până în momentul de față, FCSB a inclus în noul departament doar oameni care se aflau deja în cadrul echipei:

Mihai Stoica - președintele consiliului de administrație;

Florin Cernat - director sportiv;

Lucian Filip - preparator fizic;

Alin Stoica - antrenorul secund al lui Charalambous;

Ionuț Zottu - analist video.

MM Stoica susține că ușile la FCSB sunt deschise pentru alți colaboratori, însă criteriile vor fi dure. Și pare că a trimis și o „săgeată” către Adrian Ilie, care declarase că ar veni gratis la FCSB:

„Nu sunt reticent în privința altor oameni. Spun doar atât: dacă vrea cineva, îl așteptăm. Spun mulți că iubesc echipa asta și vin să facă voluntariat.

Pe mine mă interesează să vină cineva care să înțeleagă fenomenul exact ce vrem noi, nu să lucreze gratis. Mi-e foarte simplu să aflu. Îi dau numele unui jucător pe care îl știm foarte bine ca să îi facă un profil. Atunci îmi dau seama cât de bine înțelege fenomenul. Nu mă interesează foarte tare patalamaua. Mă interesează foarte puțin ce cursuri au absolvit.

Adrian Ilie, dacă vrea să vină, e oricând binevenit. Oricine poate propune jucători și îi trecem prin filtre. Primul este departamentul, apoi staff-ul tehnic și după la Gigi”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport