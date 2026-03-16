„Am meritat victoria” Cristiano Bergodi, după victoria din derby-ul Clujului: „Nu voi vorbi niciodată despre titlu”

U CLUJ - CFR CLUJ 2-1. Cristiano Bergodi (61 de ani), tehnicianul „studenților”, a comentat cele întâmplate la partida de pe Cluj Arena.

Ca urmare a victoriei cu rivala din oraș, U Cluj a urcat pe locul secund în Liga 1, la un punct distanță de lidera Rapid.

La finalul meciului, tehnicianul italian a declarat:

„Îi felicit în primul rând pe băieți, au făcut un meci foarte bun. Să fi condus imediat cum începe meciul și totuși să revii, nu orice echipă poate face asta.

E bine că am dat gol imediat, pentru că apoi am reușit să ne facem jocul. Prima repriză a fost echilibrată, iar după ce s-a jucat în a doua parte cred că am meritat victoria.

Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un parcurs extraordinar de bun, la fel ca și al nostru. Am făcut un meci bun, am arătat caracter, dorință și ambiție și mă bucur foarte mult pentru băieți”, a spus Cristiano Bergodi, la Prima Sport.

Am jucat foarte bine, statisticile sunt de partea noastră, chiar dacă, după cum am mai spus, prima repriză a fost echilibrată. Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

Bergodi, despre lupta la titlu: „Nu voi vorbi niciodată despre asta”

Întrebat despre lupta la titlu în Liga 1, după ce echipa sa a urcat pe locul al doilea, Bergodi a declarat:

„Se poate spune că e o luptă strânsă, că toate echipele au aceleași șanse, dar eu unul nu voi vorbi niciodată despre titlu, pentru că nu vreau să pun presiune pe jucători.

Noi trebuie să jucăm cât mai bine și să luăm puncte la fiecare meci, iar apoi vom vedea. Toate echipele sunt bune și se poate întâmpla orice. Mai sunt nouă meciuri și o grămadă de puncte puse în joc”.

