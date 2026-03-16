Teleormanul sfidează România! Fără echipă în primele două ligi, inaugurează stadion de 10 milioane de euro, dar se închide fabrica de rulmenți: 800 de șomeri noi

Modul haotic în care se produce investiția și finanțarea statului în sport își găsește o situație absurdă în județul Teleorman

Orașul Alexandria tocmai se pregătește de inaugurarea unui stadion nou, dar n-are echipă de fotbal în primele două ligi, însă clubul sportiv a primit în anii trecuți milioane de euro

În același timp, firma japoneză care deține fabrica de rulmenți a anunțat că o va închide și că peste 800 de oameni vor fi concediați

Finanțarea statului sau a autorităților locale în zona sportului produce situații în România care sfidează orice normă care să se încadreze într-un cadru de bună guvernanță sau de cheltuire responsabilă a banului public.

Ceea ce s-a petrecut în ultimii ani, dar și ce urmează să se întâmple în perioada următoare, în Teleorman e argumentul perfect pentru a cataloga că statul aplică de cele mai multe ori criterii discreționare în a cheltui fondurile de care dispune. Și e vorba despre milioane de euro, către zona de sport, indiferent că e despre infrastructură sau despre activitatea curentă a unui club.

Teleorman și Vaslui, în fruntea județelor la capitolul șomaj

Județul Teleorman a fost zguduit efectiv zilele trecute de o știre alarmantă: conform economedia.ro, grupul japonez JTEKT, cel mai mare angajator din județ, a anunțat că va închide societatea!

O va face treptat și pregătește deja cadrul juridic pentru concedierea celor peste 800 de angajați pe care îi are în momentul de față. Acest lucru se va produce începând din această vară, cu finalitate în martie 2027.

Oricum, Teleorman era un județ fruntaș, alături de Vaslui, în clasamentul ratei șomajului la nivel național. Ultimii indicatori arătau că procentul șomerilor din Teleorman ajunsese la 9,3%. Practic, aproape unul din 10 teleormăneni apți de a fi angajați e fără loc de muncă.

Mai exact, peste 10.000 de oameni se află în această situație, iar numărul lor va ajunge, în următorul an la aproape 11.000.

Fabrica de rulmenți a avut, în 2024, pierderi de circa 25 de milioane de euro, iar de atunci și până în prezent a mai concediat 23% dintre angajați.

Prefectul județului Teleorman a comentat subiectul pentru economedia.ro: „Dacă fabrica se va închide și nu se va găsi o soluție de continuare cu alt investitor, atunci vom avea o situație critică pentru peste 800 de familii, cu impact asupra municipiului Alexandria și nu numai”, a declarat Benone Rababoc.

2017 este anul în care a fost inaugurată și Sala Polivalentă din Alexandria, cu o capacitate de 1550 de locuri. A costat 4,4 milioane de euro

Stadionul de 10 milioane de euro e aproape gata, dar n-are cine să joace pe el

În fața acestei situații critice de la fabrica de rulmenți, societate care a dat semne că nu mai e competitivă în toți anii trecuți, aleșii locali se pregătesc cu fast de inaugurarea unui stadion de fotbal. Care a fost construit cu finanțare CNI, a costat 10 milioane de euro și e aproape finalizat!

În momentul de față însă, nici o echipă din județ nu e în primele două ligi din România!

Mai mult, autoritățile locale au finanțat un club sportiv în anii trecuți, pe CSM Alexandria, cu sume uriașe. În 2022 și 2023, clubul a primit în total aproape 4,5 milioane de euro!

Clubul are și echipă de fotbal, care activează însă în Liga a III-a, dar și alte secții, printre care handbal, baschet, atletism, karate etc.

Începând cu anul trecut, bugetul a fost redus pentru CSM Alexandria, club declarat de utilitate publică.

