„Clubul Rapid controlează bannerele" Andrei Nicolescu, despre mesajele rasiste ale galeriei dinamoviste în Giulești: „Nu ne identificăm cu așa ceva"
Banner rasist afișat de ultrașii lui Dinamo
„Clubul Rapid controlează bannerele" Andrei Nicolescu, despre mesajele rasiste ale galeriei dinamoviste în Giulești: „Nu ne identificăm cu așa ceva"

alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 18:46
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 18:46
  • Președintele lui Dinamo a reacționat după ce Sociologul Gelu Duminică a cerut LPF să depuncteze clubul, pentru că ultrașii „câinilor” au afișat bannere rasiste în timpul meciului cu Rapid.

Meciul de pe Giulești a fost foarte încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii Rapidului au scandat insulte la adresa adversarilor, iar ultrașii dinamoviști au răspuns cu scandări și bannere rasiste.

„Incalificabil!” Andrei Nicolescu anunță că un angajat al clubului Dinamo va fi amendat: „Au fost două expresii punctuale”
Citește și
„Incalificabil!” Andrei Nicolescu anunță că un angajat al clubului Dinamo va fi amendat: „Au fost două expresii punctuale”
Citește mai mult
„Incalificabil!” Andrei Nicolescu anunță că un angajat al clubului Dinamo va fi amendat: „Au fost două expresii punctuale”

Invitat la Fotbal Club, pe Digi Sport, Andrei Nicolescu a avut un dialog pe această temă cu moderatorul Radu Naum și consilierul FRF Andrei Vochin.

Radu Naum: Noi avem senzația că nu suntem rasiști, dar punem asemenea bannere… E un paradox.

Andrei Nicolescu: Puneți egal între acel clip AI (n.r. cu câinele și pana) și această postare? (n.r. a lui Gelu Duminică)

Evident, Dinamo face o campanie antirasism, nu ne identificăm cu așa ceva (bannerele rasiste expuse de fanii dinamoviști în Giulești), am cerut explicații și noi, să vedem ce s-a întâmplat.

Știți cum se organizează un meci? Cine e responsabil pentru bannerele care intră pe Giulești? Clubul. Se face un plan de acțiune, fiecare galerie vine cu mesajele pe care vrea să le expună, anumite mesaje sunt excluse din start de organizatori. Apoi, se presupune că ultrașii, care sunt foarte inventivi, vor încerca să găsească soluții, cum ar fi tăierea unei părți din mesaje, ca să poată aduce mesajele în stadion. Atunci, responsabilitatea e a clubului organizator să verifice ce se întâmplă. Se verifică, se aprobă și se semnează un proces verbal cu Jandarmeria.

Noi, la Dinamo, facem un control amănunțit. Nu știu dacă ați văzut, în ultimii 2 ani n-au mai apărut astfel de mesaje la noi pe stadion. Spre deosebire de ce s-a întâmplat aici. E foarte ciudat.

Radu Naum: Nu aveți un dialog? Astea sunt lucruri de vremuri întunecate...

Andrei Nicolescu: Eu am tot timpul un dialog. Dar după ce se întâmplă îmi spun „Sunt ăia de nu știu unde și ne-am certat cu ei...”. Faptul e deja consuma. E peste puterea mea de înțelegere că se întâmplă asta (n.r. rasismul). Problema e că noi nu avem controlul decât când suntem la noi acasă. Controlul îl face organizatorul, prin firma de pază, face un plan pentru controlul galeriilor.

Andrei Vochin: În același spațiu am avut o problemă asemănătoare, când un fan rapidist l-a insultat pe Baiaram. Avem o problemă cu toții. O administrație sportivă nu poate rezolva această problemă. Astea sunt probleme ale statului român. O federație nu poate avea instrumentele statului român. Tot timpul trebuie să avem aceeași toleranță zero pentru astfel de manifestări.

FOTO. Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo

Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro

Galerie foto (6 imagini)

Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Bannere rasiste afișate de ultrașii lui Dinamo FOTO Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
+6 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

Citește și

U Cluj - CFR Cluj 2-1  VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
Superliga
22:37
U Cluj - CFR Cluj 2-1 VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
Citește mai mult
U Cluj - CFR Cluj 2-1  VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1
„Era Pep se apropie de sfârșit”  Parcursul lui Manchester City, analizat de Toni Kroos și fratele său
Liga Campionilor
15:56
„Era Pep se apropie de sfârșit” Parcursul lui Manchester City, analizat de Toni Kroos și fratele său
Citește mai mult
„Era Pep se apropie de sfârșit”  Parcursul lui Manchester City, analizat de Toni Kroos și fratele său

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

