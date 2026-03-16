„Clubul Rapid controlează bannerele” Andrei Nicolescu, despre mesajele rasiste ale galeriei dinamoviste în Giulești: „Nu ne identificăm cu așa ceva”

Președintele lui Dinamo a reacționat după ce Sociologul Gelu Duminică a cerut LPF să depuncteze clubul, pentru că ultrașii „câinilor” au afișat bannere rasiste în timpul meciului cu Rapid.

Meciul de pe Giulești a fost foarte încins atât pe teren, cât și în tribune. Fanii Rapidului au scandat insulte la adresa adversarilor, iar ultrașii dinamoviști au răspuns cu scandări și bannere rasiste.

Invitat la Fotbal Club, pe Digi Sport, Andrei Nicolescu a avut un dialog pe această temă cu moderatorul Radu Naum și consilierul FRF Andrei Vochin.

Radu Naum: Noi avem senzația că nu suntem rasiști, dar punem asemenea bannere… E un paradox.

Andrei Nicolescu: Puneți egal între acel clip AI (n.r. cu câinele și pana) și această postare? (n.r. a lui Gelu Duminică)



Evident, Dinamo face o campanie antirasism, nu ne identificăm cu așa ceva (bannerele rasiste expuse de fanii dinamoviști în Giulești), am cerut explicații și noi, să vedem ce s-a întâmplat.



Știți cum se organizează un meci? Cine e responsabil pentru bannerele care intră pe Giulești? Clubul. Se face un plan de acțiune, fiecare galerie vine cu mesajele pe care vrea să le expună, anumite mesaje sunt excluse din start de organizatori. Apoi, se presupune că ultrașii, care sunt foarte inventivi, vor încerca să găsească soluții, cum ar fi tăierea unei părți din mesaje, ca să poată aduce mesajele în stadion. Atunci, responsabilitatea e a clubului organizator să verifice ce se întâmplă. Se verifică, se aprobă și se semnează un proces verbal cu Jandarmeria.



Noi, la Dinamo, facem un control amănunțit. Nu știu dacă ați văzut, în ultimii 2 ani n-au mai apărut astfel de mesaje la noi pe stadion. Spre deosebire de ce s-a întâmplat aici. E foarte ciudat.

Radu Naum: Nu aveți un dialog? Astea sunt lucruri de vremuri întunecate...

Andrei Nicolescu: Eu am tot timpul un dialog. Dar după ce se întâmplă îmi spun „Sunt ăia de nu știu unde și ne-am certat cu ei...”. Faptul e deja consuma. E peste puterea mea de înțelegere că se întâmplă asta (n.r. rasismul). Problema e că noi nu avem controlul decât când suntem la noi acasă. Controlul îl face organizatorul, prin firma de pază, face un plan pentru controlul galeriilor.

Andrei Vochin: În același spațiu am avut o problemă asemănătoare, când un fan rapidist l-a insultat pe Baiaram. Avem o problemă cu toții. O administrație sportivă nu poate rezolva această problemă. Astea sunt probleme ale statului român. O federație nu poate avea instrumentele statului român. Tot timpul trebuie să avem aceeași toleranță zero pentru astfel de manifestări.

