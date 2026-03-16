U Cluj - CFR Cluj 2-1 VIDEO „Studenții” se impun în derby după un final nebun de meci » Trupa lui Bergodi urcă pe 2 în Liga 1

U Cluj - CFR Cluj 2-1
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 22:41
  • U Cluj a câștigat meciul cu rivala CFR, scor 2-1, în prima etapă din play-off-ul Ligii 1.

Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru CFR, „feroviarii” reușind să înscrie în minutul al doilea, atunci când Biliboc a trecut cu lejeritate de apărătorii lui U și a punctat printr-un șut la colțul scurt.

Doar două minute mai târziu, Universitatea a restabilit egalitatea pe tabelă. Mendy i-a pasat perfect lui Lukic, iar golgheterul Ligii 1 a șters ușor balonul cu capul și l-a învins pe Popa.

Un alt moment important a avut loc pe finalul primei reprize, atunci când Mario Camora și Dino Mikanovic au avut un conflict pe teren, după ce Mikanovic l-a lovit în față pe veteranul CFR-ului. Totul s-a încheiat rapid, cei doi fiind sancționați cu cartonaș galben.

În repriza a doua, deși ambele echipe au avut mai multe șanse importante de a înscrie, golurile au venit pe final.

Drammeh a punctat în minutul 87, după o greșeală mare a portarului Popa, dar „centralul” a anulat golul, după un henț comis de atacantul francez. U a dat lovitura trei minute mai târziu, atunci când, după corner din partea dreaptă, Oucasse Mendy a reluat perfect cu capul și a adus victoria echipei sale.

Ca urmare a acestui rezultat, U Cluj a urcat pe locul al doilea al clasamentului, cu 30 de puncte acumulate, în timp ce „feroviarii” se clasează pe #5, cu 27 de puncte.

U Cluj - CFR Cluj 2-1

  • Au marcat: Lukic (min. 4), Mendy (min. 90) / Biliboc (min. 2)
  • 20.155 de spectatori au fost prezenți la derby-ul Clujului

Min. 90 - GOOL, U CLUJ!! Ca urmare a unui corner din partea dreaptă, Lucas Mendy a reluat perfect cu capul și și-a dus echipa în avantaj.

Min. 88 - Arbitrul a anulat golul lui Drammeh pentru un henț al atacantului francez! Scorul rămâne 1-1.

Min. 87 - Mihai Popa face o gafă imensă pe final. Portarul CFR-ului a degajat direct în Drammeh, cel care nu l-a iertat și a punctat pentru 2-1.

Min. 82 - Omar El Sawy intră pe teren în locul lui Chinteș.

Min. 81 - Lovitură liberă de la mare distanță pentru CFR Cluj. Korenica a centrat, iar Djokovic a reluat cu capul pe lângă poarta lui Gertmonas.

Min. 73 - Dan Nistor părăsește terenul, în locul său fiind introdus Stanojev.

Min. 72 - Aliev trimite mult peste țintă, după un șut din prima, fără preluare.

Min. 65 - Andrei Cordea este înlocuit cu Adrian Păun.

Min. 60 - O nouă ocazie pentru U Cluj. Dan Nistor i-a pasat în fața porții lui Lukic, cel care a trimis mult peste poartă.

Min. 59 - Meriton Korenica este sancționat cu cartonaș galben, după o intrare dură asupra lui Mendy.

Min. 56 - Jovo Lukic ia acțiunea pe cont propriu, ajunge cu balonul în careu și îi pasează lui Drammeh, cel care a șutat puternic peste poarta lui Popa.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Min. 45 - Pauză pe Cluj Arena.

Min. 43 - Se încing spiritele pe Cluj Arena. Dino Mikanovic și Mario Camora s-au impins pe teren, după ce fundașul lui U Cluj l-a atins peste față pe veteranul CFR-ului. În final, cei doi s-au împăcat, iar arbitrul Marian Barbu i-a sancționat cu cartonaș galben.

Min. 40 - Daniel Cordea reia din foarfecă, însă execuția sa a fost complet ratată.

Min. 32 - Meriton Korenica trimite puțin pe lângă poarta lui Gertmonas, din voleu, de la mare distanță.

Min. 27 - Biliboc are din nou șansa de a realiza „dubla”. Atacantul CFR-ului a intrat în careu, i-a depășit pe Cristea și Coubiș, dar a trimis în blocaj.

Min. 22 - După o minge pierdută de Iulian Cristea, Lorenzo Biliboc a șutat puternic de la mare distanță, mingea fiind respinsă în corner de portarul Gertmonas.

Min. 17 - Mihai Popa prinde fără probleme o minge șutată puternic de Lukic.

Min. 16 - Meriton Korenica șutează puternic peste poartă de la marginea careului.

Min. 11 - Primul corner al partidei. Braun a trimis mingea în afara terenului după un duel cu Jovo Lukoic. Dan Nistor a executat, balonul a ajuns la Coubiș, cel care a retrimis în careu, acolo de unde Lukic a reluat cu capul. Mihai Popa a reușit o paradă de senzație și și-a salvat echipa.

Min. 4 - GOOOL, U CLUJ!! Mendy îi centrează perfect lui Jovo Lukic, atacantul reușește să scape din marcajul fundașilor clujeni și șterge ușor mingea cu capul, decisiv, Popa fiind neputincios la această fază.

Min. 2 - GOOOL, CFR CLUJ!! Meriton Korenica îi pasează lui Biliboc, acesta trece cu lejeritate de apărătorii lui U Cluj și deschide scorul pe Cluj Arena, după un șut la colțul scurt.

Min. 1 - A început partida de pe Cluj Arena.

U Cluj - CFR Cluj, echipele de start

  • U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chinteș - Nistor, Bic, Drammeh - Macalou, Lukic, Mendy
  • Rezerve: Lefter, Coșa, Cisse, Capradossi, Silva, Stanojev, Pall, Murgia, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Korenica - Cordea, Aliev, Biliboc
  • Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, Keita, Perianu, Deac, Păun, Fică, Șfaiț, Zahovic, Slimani
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
  • Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș) / Asistenți: Adrian Vornicu (Iași) și Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe) / Arbitru VAR: Florin Andrei (Târgu Mureș) / Asistent VAR: Valentin Porumbel (Oltenița)

Cristiano Bergodi: „Obiectivul este revenirea în cupele europene”

La conferința de presă premergătoare partidei, Bergodi a vorbit despre perioada în care a trebuit să urmărească meciurile echipei sale din tribune și a anunțat că obiectivul echipei este clasarea în primele trei și revenirea în cupele europene.

„A fost o perioadă foarte grea. E altceva când ești pe bancă, nu la televizor. Asistenții mei m-au înlocuit foarte bine, iar jucătorii au arătat ambiție și au făcut meciuri frumoase.

Vreau să câștigăm acest meci, revenirea mea e ultimul lucru la care mă gândesc. Jucătorii sunt conștienți că trebuie să facem un play-off bun. Obiectivul este clasarea în primele trei și revenirea în cupele europene”, a declarat Bergodi, citat de cluj24.ro.

Daniel Pancu: „E un derby, orgolii mari în joc

Daniel Pancu a lăudat parcursul celor de la U Cluj, care au înregistrat nouă victorii în ultimele 11 partide.

„E un derby, orgolii mari în joc. Trei puncte foarte importante. Sunt două echipe cu un parcurs similar fantastic.

Au un joc solid, o echipă foarte bine organizată și cu șanse la titlu. Se anunță un meci de foc”, a declarat Pancu, citat de digisport.ro.

Tehnicianul a anunțat că atât el, cât și unii jucători s-au confruntat cu probleme de sănătate și nu au putut participa la antrenamentele echipei.

„Avem probleme de sănătate, inclusiv eu. Nu am putut să particip la antrenament, am un virus care nu-mi dă pace.

Mă lasă, mă ia, după jocul de la Constanța. Sperăm ca cei apți să se prezinte cel mai bine și să luăm cele trei puncte”, a concluzionat Pancu.

Clasamentul în play-off:

LocEchipăMeciuriPuncte
1Rapid131
2U Craiova130
3FC Argeș128
4U Cluj027
5CFR Cluj027*
6Dinamo126
*️ - a beneficiat de rotunjire

