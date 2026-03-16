Mihai Pintilii, care încă nu are Licența Pro de antrenor, va debuta în noul rol marți, la ora 18:30.

Puțin mai mult de o săptămână a stat Mihai Pintilii în afara fotbalului.

După 1-3 cu U Cluj, în ultima etapă a sezonului regular, Pintilii a demisionat de la FCSB, același gest fiind făcut și de cel cu care conducea stafful tehnic: Elias Charalambous.

Pintilii, ofertat. a și semnat!

Pintilii a fost ofertat la foarte scurt timp după ce a plecat din curtea campioanei. A primit propunerea de a deveni expert TV la un post care transmite meciurile din Liga 1.

Prima Sport l-a ofertat pentru a fi colaborator permanent, iar Pintilii a acceptat.

El va debuta în noul rol marți, de la 18:30, când va fi în emisune alături de Victor Angelescu, președintele Rapidului.

Mihai Pintilii, 41 de ani, a petrecut la FCSB nu mai puțin de 12 ani: 6 ca fotbalist și 6 ca antrenor. Pintilii încă nu are Licența Pro, pe care o va lua cel ma devreme în 2029!

A câștigat 4 trofee ca jucător, dintre care două titluri. Ca antrenor a luat 5 trofee, dintre care două campionate (2024 și 2025). El a evoluat și în Champions League, iar cu echipa națională a jucat la Euro 2016!

Toți granzii sunt prezenți în emisiunile Prima Sport

Postul de televiziune care îl va avea ca expert pe Pintlii îi are ca invitați permanenți pe președinții sau oficialii tuturor marilor echipe din Liga 1:

FCSB - Mihai Stoica

DINAMO - Andrei Nicolescu

RAPID - Victor Angelescu

CRAIOVA - Sorin Cârțu

CFR - Marius Bilașco

În plus, restul analiștilor provin din rândul unor foști fotbaliști care au îmbrăcat tricoul echipelor FCSB/Steaua, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: Basarab Panduru, Marius Baciu, Aurel Țicleanu, Ovidiu Herea, Claudiu Vaișcovici, Mihai Pintilii, cărora li se adaugă fostul arbitru FIFA, Constantin Zotta.

Mihai Pintilii se alătură echipei Prima Sport și va fi invitat permanent în emisiunea Fotbal Show

Mihai Pintilii este o personalitate respectată în fotbalul românesc și un profesionist care a demonstrat leadership atât pe teren, cât și în staff-ul tehnic. Experiența lui va aduce un plus de valoare discuțiilor și analizelor din Fotbal Show Alex Rădulescu, director Prima Sport.

