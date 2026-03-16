„Am vorbit mult despre asta” Daniel Pancu a identificat ce nu a funcționat în derby-ul cu U Cluj: „Avem o problemă aici” + Cum vede lupta la titlu

U Cluj - CFR Cluj 2-1. Daniel Pancu (48 de ani) a oferit o primă reacție după înfrângerea din derby-ul cu rivala din oraș.

Eșecul de luni seară a pus capăt seriei de 11 victorii consecutive ale formației din Gruia în campionat, iar Pancu a identificat principalele erori comise de echipa sa.

U Cluj - CFR Cluj 2-1 . Daniel Pancu: „Am vorbit mult despre bara a doua la faze fixe”

„În primul rând am întâlnit un adversar foarte bun, foarte puternic, cum am spus și înainte de meci. Toate jocurile din play-off sunt deschise oricărui rezultat și vor fi așa până la final. Diferența se va face întotdeauna la detalii, la greșeli, la interpretarea fazelor.

Astăzi, din păcate, s-a ajuns la un corner la care nu trebuia să se ajungă niciodată. Plus că am vorbit mult de bara asta a doua, la faze fixe (n.r. - modul în care U Cluj a marcat golul doi). Primul joc pierdut după foarte mult timp. Într-adevăr, trebuia să vină și această înfrângere.

Nu e un moment bun, fiind primul meci din play-off și un derby, dar avem încă 9 jocuri de disputat, mai sunt multe puncte puse în joc. Suntem la 4 puncte de locul 1 și vom lupta în continuare, cu siguranță.

În ultimul timp, cred că avem o problemă aici. De prin minutul 60, când trebuie să schimbăm. Nu pentru că nu au valoare jucătorii, ci pentru că nu au ritm în momentul de față.

E păcat că am pierdut astăzi. Cred că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Am avut multe ocazii în prima repriză, după care în a doua repriză începeam să pierdem duelurile”, a declarat Pancu, la Digi Sport.

Cât despre bătălia pentru titlu, Pancu a adăugat: „O luptă la titlu nu poate fi ușoară niciodată. Nu are cum să fie ușoară. Este foarte grea lupta la titlu”.

