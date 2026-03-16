Motivarea pentru palmaresul Craiovei Avocatul lui Adrian Mititelu nu mai dă nicio șansă recursului la Înalta Curte
Superliga

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 15:45
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 17:07
  • Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea prin care a atribuit în februarie palmaresul istoric al Universității Craiova echipei lui Adrian Mititelu, FCU Craiova.
  • Avocatul FCU Craiova, Tudor Chiuariu, explică logica instanței, iar Adrian Mititelu reacționează scurt pe Facebook, citind o parte din motivare.

Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea deciziei prin care, în februarie, a respins apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, club sportiv de drept public, în procesul pentru palmaresul istoric al echipei de fotbal.

„Ar fi o imixtiune” VIDEO: Răzvan Burleanu, despre prestația lui Istvan Kovacs la Rapid - Dinamo și paralela cu Radu Petrescu: „Așa au stat lucrurile”
Citește și
„Ar fi o imixtiune” VIDEO: Răzvan Burleanu, despre prestația lui Istvan Kovacs la Rapid - Dinamo și paralela cu Radu Petrescu: „Așa au stat lucrurile”
Citește mai mult
„Ar fi o imixtiune” VIDEO: Răzvan Burleanu, despre prestația lui Istvan Kovacs la Rapid - Dinamo și paralela cu Radu Petrescu: „Așa au stat lucrurile”

Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea pentru palmaresul Universității Craiova. „Abordarea instanței este foarte cu picioarele pe pământ

Motivarea explică raționamentul instanței și motivele pentru care palmaresul echipei a fost considerat ca aparținând continuării activității echipei transferate către FC U Craiova SA, societatea patronată de Adrian Mititelu și aflată acum în faliment.

Avocatul Tudor Chiuariu, care reprezintă clubul lui Adrian Mititelu a comentat pentru GOLAZO.ro:

„Abordarea instanței este foarte cu picioarele pe pământ. Spune așa: din moment ce s-a transferat toată activitatea privind echipa de fotbal către noul club de fotbal, Fotbal Club Universitatea Craiova, nu putea să rămână palmaresul la Clubul Sportiv.

Iar dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, ar fi trebuit ca acest Club Sportiv să facă dovada că s-a transferat toată activitatea, cu excepția palmaresului.

Ceea ce este un nonsens. Eu zic că este suficient de clar. Cum să spui că a plecat clubul de fotbal fără palmares?”.

Avocatul Tudor Chiuariu: „Nu există motive de recurs la Înalta Curte, dar CS Universitatea Craiova poate face“

În ceea ce privește un eventual recurs din partea Clubului Sportiv Universitatea Craiova la Înalta Curte de Casație și Justiție, Chiuariu, fost ministru al Justiției între aprilie și decembrie 2007, explică:

„Eu zic că nu există motive de nelegalitate în motivare. Pentru că instanța a analizat situația de fapt, și anume cum s-a făcut acest transfer al echipei de fotbal.

Nu face aplicarea vreunei reguli de drept pe care să o fi aplicat greșit și atunci să dea motiv de recurs. În concluzie, nu există motive de recurs la Înalta Curte.

Clubul Sportiv poate face recurs, nimeni nu-i ia acest drept, iar Înalta Curte poate respinge recursul ca inadmisibil sau neîntemeiat.

Hotărârea Curții de Apel se bucură de autoritate de lucru judecat și statuează că palmaresul a fost al echipei istorice și transmis mai departe către FC Universitatea Craiova, clubul care actualmente este în faliment”.

Reacția lui Adrian Mititelu: „Upss”

Adrian Mititelu a postat pe Facebook o reacție scurtă, dar elocventă: „Upss”. Alături, a distribuit și o parte din motivarea Curții pe care o consideră semnificativă.

Cum a câștigat Adrian Mititelu

Potrivit avocatului FC U Craiova SA, Tudor Chiuariu, Curtea de Apel Timișoara a confirmat, în februarie, ideea de continuitate sportivă și juridică între echipa istorică și FC U Craiova SA, clubul desprins în 1991 din Clubul Sportiv Universitatea Craiova, considerând că un club care nu a avut activitate fotbalistică afiliată la FRF nu poate revendica palmaresul.

Practic, Curtea de Apel Timișoara a menținut decizia inițială a Tribunalului Dolj din 2017, care stabilise că palmaresul din perioada 1948-1991 nu aparține clubului sportiv de drept public, ci FC U Craiova SA, societatea patronată de Adrian Mititelu și aflată acum în faliment.

Nu mai am nicio emoție dacă vor face recurs la Înalta Curte. Lucrurile sunt clare, nu au nicio treabă cu palmaresul. Vom câștiga și marca și sigla cu leul. Problema este ce facem cu banii pe care i-am pierdut. Suntem într-o situație nemaiîntâlnită. Clubul istoric zace în faliment, iar succesorul lui este în situație financiară prostă, iar unii care n-au nicio treabă cu identitatea sportivă a a acestui club încasează milioane, sponsorizări spunând că sunt „Noi”! Adrian Mititelu, patron FCU Craiova, pentru GOLAZO.ro

Actuala echipă din Liga 1 funcționează pe baza unui contract de asociere între trei entități, una de drept privat și două de drept public: Club Sportiv U Craiova S.A. (Mihai Rotaru), C.S. Universitatea Craiova (Pavel Badea) și Municipiul Craiova.

Ce spune Curtea de Apel

GOLAZO.ro prezintă în continuare cele mai importante pasaje din hotărârea Curții de Apel Timișoara, prin care a respins apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, prezidat de Pavel Badea.

  • Curtea constată că încercarea de a fundamenta, pe cale argumentativă, dobândirea palmaresului istoric al vechii echipe de fotbal de către reclamant și, implicit, de către clubul de fotbal înființat de acesta în anul 2012, nu este susținută nici de situația juridică rezultată din actele existente, în sensul existenței unei continuități juridice și sportive între aceste entități.
  • Or, în absența unei asemenea continuități, palmaresul istoric nu poate fi atribuit unei structuri fotbalistice nou create la mai mult de două decenii de la desprinderea secției de fotbal din clubul originar.
  • În consecință, Curtea reține că, din punct de vedere logico-juridic, clubul de fotbal înființat de către reclamant în anul 2012 ar putea eventual pretinde palmaresul aferent perioadei ulterioare constituirii sale, neputând revendica sau pretinde palmaresul istoric anterior, acesta aparținând entității sportive care a realizat performanțele respective și care a avut o identitate juridică și sportivă distinctă de cea a reclamantului.
  • Argumentul reclamantului potrivit căruia ar fi continuatorul clubului originar și că, în această calitate, ar deține atât marca, cât și palmaresul aferent activității fotbalistice, nu poate fi primit.
  • În realitate, astfel cum reiese din actele dosarului, secția de fotbal s-a desprins din cadrul clubului inițial în anul 1991 și și-a continuat activitatea în mod autonom.
  • În cauză nu este vorba de o întrerupere temporară a activităţii fotbalistice a Clubului Sportiv Universitatea Craiova, ci faptul că a operat o încetare a activităţii secţiei de fotbal a acestui club pentru a permite înfiinţarea la acel moment a Fotbal Club Universitatea Craiova, intenţia fiind clară în sensul preluării întregului patrimoniu al acelei secţii de către clubul de fotbal nou înfiinţat în 1991.
  • Din perspectiva palmaresului, acesta a urmat parcursul clubului de fotbal care a continuat activitatea sportivă, participând în mod neîntrerupt în competițiile interne și internaționale în care era deja înscris anterior desprinderii.
  • În vederea separării bazei materiale, prin protocolul 1937/18.02.1991 s-a procedat la predarea-primirea tuturor activelor și pasivelor încheiat între Clubul Sportiv Universitatea Craiova și Fotbal Club Universitatea Craiova, fără nicio distincție.
  • Nu se poate reține susținerea apelantului reclamant în sensul că în acest protocol nu s-a prevăzut în mod expres faptul că s-a transmis dreptul la palmares către nou înființatul club de fotbal, în condițiile în care urmare a Ordinului nr. 4162/22.01.1991 al Ministerului Învățământului, a fost emis Ordinul nr.163/24.01.1991 al Ministerului Sportului, s-a procedat la separarea bazei materiale între Clubul Sportiv Universitatea Craiova și nou-înființatul Fotbal Club Universitatea Craiova, iar conform protocolului de predare primire au fost predate toate activele și pasivele legate de această separare a bazei materiale, fără nicio excepție.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

  • De 4 ori campioană a României: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991
  • De 8 ori câștigătoare a Cupei României: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021
  • Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021
  • Semifinalistă a Cupei UEFA: 1982-1983
  • Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri:

  • Este prima echipă  din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)
  • Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)
  • Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

Citește și

Pintilii, ofertat. A și semnat!  Fostul antrenor al FCSB revine  la 9 zile după ce a demisionat împreună cu Charalambous
Media
14:03
Pintilii, ofertat. A și semnat! Fostul antrenor al FCSB revine la 9 zile după ce a demisionat împreună cu Charalambous
Citește mai mult
Pintilii, ofertat. A și semnat!  Fostul antrenor al FCSB revine  la 9 zile după ce a demisionat împreună cu Charalambous
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Superliga
11:25
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Citește mai mult
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Universitatea Craiova PALMARES curtea de apel timisoara
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share