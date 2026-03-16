Motivarea pentru palmaresul Craiovei Avocatul lui Adrian Mititelu nu mai dă nicio șansă recursului la Înalta Curte

Avocatul FCU Craiova, Tudor Chiuariu, explică logica instanței, iar Adrian Mititelu reacționează scurt pe Facebook, citind o parte din motivare.

Curtea de Apel Timișoara a publicat motivarea deciziei prin care, în februarie, a respins apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, club sportiv de drept public, în procesul pentru palmaresul istoric al echipei de fotbal.

Motivarea explică raționamentul instanței și motivele pentru care palmaresul echipei a fost considerat ca aparținând continuării activității echipei transferate către FC U Craiova SA, societatea patronată de Adrian Mititelu și aflată acum în faliment.

Avocatul Tudor Chiuariu, care reprezintă clubul lui Adrian Mititelu a comentat pentru GOLAZO.ro:

„Abordarea instanței este foarte cu picioarele pe pământ. Spune așa: din moment ce s-a transferat toată activitatea privind echipa de fotbal către noul club de fotbal, Fotbal Club Universitatea Craiova, nu putea să rămână palmaresul la Clubul Sportiv.

Iar dacă s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, ar fi trebuit ca acest Club Sportiv să facă dovada că s-a transferat toată activitatea, cu excepția palmaresului.

Ceea ce este un nonsens. Eu zic că este suficient de clar. Cum să spui că a plecat clubul de fotbal fără palmares?”.

Avocatul Tudor Chiuariu: „Nu există motive de recurs la Înalta Curte, dar CS Universitatea Craiova poate face“

În ceea ce privește un eventual recurs din partea Clubului Sportiv Universitatea Craiova la Înalta Curte de Casație și Justiție, Chiuariu, fost ministru al Justiției între aprilie și decembrie 2007, explică:

„Eu zic că nu există motive de nelegalitate în motivare. Pentru că instanța a analizat situația de fapt, și anume cum s-a făcut acest transfer al echipei de fotbal.

Nu face aplicarea vreunei reguli de drept pe care să o fi aplicat greșit și atunci să dea motiv de recurs. În concluzie, nu există motive de recurs la Înalta Curte.

Clubul Sportiv poate face recurs, nimeni nu-i ia acest drept, iar Înalta Curte poate respinge recursul ca inadmisibil sau neîntemeiat.

Hotărârea Curții de Apel se bucură de autoritate de lucru judecat și statuează că palmaresul a fost al echipei istorice și transmis mai departe către FC Universitatea Craiova, clubul care actualmente este în faliment”.

Reacția lui Adrian Mititelu: „Upss”

Adrian Mititelu a postat pe Facebook o reacție scurtă, dar elocventă: „Upss”. Alături, a distribuit și o parte din motivarea Curții pe care o consideră semnificativă.

Cum a câștigat Adrian Mititelu

Potrivit avocatului FC U Craiova SA, Tudor Chiuariu, Curtea de Apel Timișoara a confirmat, în februarie, ideea de continuitate sportivă și juridică între echipa istorică și FC U Craiova SA, clubul desprins în 1991 din Clubul Sportiv Universitatea Craiova, considerând că un club care nu a avut activitate fotbalistică afiliată la FRF nu poate revendica palmaresul.

Practic, Curtea de Apel Timișoara a menținut decizia inițială a Tribunalului Dolj din 2017, care stabilise că palmaresul din perioada 1948-1991 nu aparține clubului sportiv de drept public, ci FC U Craiova SA, societatea patronată de Adrian Mititelu și aflată acum în faliment.

Nu mai am nicio emoție dacă vor face recurs la Înalta Curte. Lucrurile sunt clare, nu au nicio treabă cu palmaresul. Vom câștiga și marca și sigla cu leul. Problema este ce facem cu banii pe care i-am pierdut. Suntem într-o situație nemaiîntâlnită. Clubul istoric zace în faliment, iar succesorul lui este în situație financiară prostă, iar unii care n-au nicio treabă cu identitatea sportivă a a acestui club încasează milioane, sponsorizări spunând că sunt „Noi”! Adrian Mititelu, patron FCU Craiova, pentru GOLAZO.ro

Actuala echipă din Liga 1 funcționează pe baza unui contract de asociere între trei entități, una de drept privat și două de drept public: Club Sportiv U Craiova S.A. (Mihai Rotaru), C.S. Universitatea Craiova (Pavel Badea) și Municipiul Craiova.

Ce spune Curtea de Apel

GOLAZO.ro prezintă în continuare cele mai importante pasaje din hotărârea Curții de Apel Timișoara, prin care a respins apelul formulat de Clubul Sportiv Universitatea Craiova, prezidat de Pavel Badea.

Curtea constată că încercarea de a fundamenta, pe cale argumentativă, dobândirea palmaresului istoric al vechii echipe de fotbal de către reclamant și, implicit, de către clubul de fotbal înființat de acesta în anul 2012, nu este susținută nici de situația juridică rezultată din actele existente, în sensul existenței unei continuități juridice și sportive între aceste entități.

Or, în absența unei asemenea continuități, palmaresul istoric nu poate fi atribuit unei structuri fotbalistice nou create la mai mult de două decenii de la desprinderea secției de fotbal din clubul originar.

În consecință, Curtea reține că, din punct de vedere logico-juridic, clubul de fotbal înființat de către reclamant în anul 2012 ar putea eventual pretinde palmaresul aferent perioadei ulterioare constituirii sale, neputând revendica sau pretinde palmaresul istoric anterior, acesta aparținând entității sportive care a realizat performanțele respective și care a avut o identitate juridică și sportivă distinctă de cea a reclamantului.

Argumentul reclamantului potrivit căruia ar fi continuatorul clubului originar și că, în această calitate, ar deține atât marca, cât și palmaresul aferent activității fotbalistice, nu poate fi primit.

În realitate, astfel cum reiese din actele dosarului, secția de fotbal s-a desprins din cadrul clubului inițial în anul 1991 și și-a continuat activitatea în mod autonom.

În cauză nu este vorba de o întrerupere temporară a activităţii fotbalistice a Clubului Sportiv Universitatea Craiova, ci faptul că a operat o încetare a activităţii secţiei de fotbal a acestui club pentru a permite înfiinţarea la acel moment a Fotbal Club Universitatea Craiova, intenţia fiind clară în sensul preluării întregului patrimoniu al acelei secţii de către clubul de fotbal nou înfiinţat în 1991.

Din perspectiva palmaresului, acesta a urmat parcursul clubului de fotbal care a continuat activitatea sportivă, participând în mod neîntrerupt în competițiile interne și internaționale în care era deja înscris anterior desprinderii.

În vederea separării bazei materiale, prin protocolul 1937/18.02.1991 s-a procedat la predarea-primirea tuturor activelor și pasivelor încheiat între Clubul Sportiv Universitatea Craiova și Fotbal Club Universitatea Craiova, fără nicio distincție.

Nu se poate reține susținerea apelantului reclamant în sensul că în acest protocol nu s-a prevăzut în mod expres faptul că s-a transmis dreptul la palmares către nou înființatul club de fotbal, în condițiile în care urmare a Ordinului nr. 4162/22.01.1991 al Ministerului Învățământului, a fost emis Ordinul nr.163/24.01.1991 al Ministerului Sportului, s-a procedat la separarea bazei materiale între Clubul Sportiv Universitatea Craiova și nou-înființatul Fotbal Club Universitatea Craiova, iar conform protocolului de predare primire au fost predate toate activele și pasivele legate de această separare a bazei materiale, fără nicio excepție.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

De 4 ori campioană a României : 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991

: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991 De 8 ori câștigătoare a Cupei României : 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021

: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021 Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021

2020-2021 Semifinalistă a Cupei UEFA : 1982-1983

: 1982-1983 Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri:

Este prima echipă din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)

Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)

Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

