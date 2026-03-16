„Cum să spun așa ceva?" MM Stoica, după declarațiile lui Becali: „Mulți oameni își fac rău vorbind, dar pe Gigi nu-l întrece nimeni"
Istvan Kovacs. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„Cum să spun așa ceva?” MM Stoica, după declarațiile lui Becali: „Mulți oameni își fac rău vorbind, dar pe Gigi nu-l întrece nimeni”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 21:41
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 22:19
  • Mihai Stoica (60 de ani) a venit explicații după declarațiile făcute Gigi Becali, în legătură cu dialogul purtat de cei doi despre arbitrul Istvan Kovacs.

Kovacs a creat controverse mari în Rapid - Dinamo 3-2, după ce giuleșteni au marcat în urma unui fault în atac al lui Borza, iar patronul FCSB a avut o serie de comentarii la adresa fazei.

Mihai Stoica: „Mulți oameni își fac rău vorbind, dar pe Gigi nu-l întrece nimeni”

Deși Becali a transmis că Stoica a descris faza drept „hoție maximă”, președintele CA de la FCSB a explicat cum a decurs, de fapt, dialogul.

„Nu știu câți arbitri există care să arbitreze finale în toate cele trei competiții. Și asta spune multe despre valoarea lui (n.r. - a lui Kovacs).

Iar eu chiar vreau să comentez ce a spus Gigi (n.r. - Becali). Că Gigi a spus o chestie care… Eu am văzut mulți oameni care își fac rău vorbind, dar pe el nu-l întrece nimeni.

Eu n-am spus asta. Cum să spun vreodată ca a fost hoție? Păi, el n-a văzut meciul și m-a întrebat: «Bă, cum s-au sucit ăștia?».

În primul rând, discuțiile private nu au ce să caute în presă. Eu i-am spus exact așa: că a fost fault la Musi. Dar atâta timp cât Musi pățește ce a pățit Florin Tănase, la un meci Sepsi OSK - FCSB, unde Iulian Călin i-a dat galben pentru simulare lui Tănase, când Dimitrov i-a dat un «topor» lui Tănase...

Că lumea zicea atunci că simulează Tănase. Arbitrii pleacă cu idei preconcepute la orice meci, iar acum Musi a avut proasta neinspirație să accentueze căderea.

Pentru mine e fault clar și ar fi trebuit să intervină VAR-ul. Acolo sunt discuții, dacă VAR-ul zice că a văzut bine Kovacs sau nu.

Eu asta i-am spus lui Gigi, eu n-am spus de Kovacs absolut nimic. Eu am spus că mă surprinde faptul că n-a intervenit VAR-ul acolo. Eu mă așteptam să intervină”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

VIDEO. Golul marcat de Petrila, după faultul lui Borza asupra lui Musi

În plus, Stoica e de părere că golul anulat al lui Dinamo, din derby-ul anterior, pierdut scor 1-2, după un fault al lui Mărginean asupra lui Paraschiv, a fost o eroare și mai gravă de arbitraj:

„Cea mai gravă eroare a fost, în opinia mea, cea făcut de Colțescu când era la VAR și l-a chemat pe Vidican pentru un presupus fault și s-a anulat golul lui Dinamo, la 0-0, în ultimele etape din sezonul regulat. Eu zic că n-a fost nimic acolo”.

Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (6).jpeg
Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (6).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (1).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (2).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (3).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (4).jpeg Golul anulat în prima repriză din Rapid - Dinamo FOTO Captură Prima Sport (5).jpeg
+9 Foto
Declarațiile făcute de Gigi Becali, legate de discuția cu Mihai Stoica

„Aseară (n.r. sâmbătă), înainte să mă culc, m-am uitat pe aplicație și era 2-1 pentru Dinamo. Dimineață am văzut 3-2 pentru Rapid. L-am întrebat pe Mihai, când am ieșit de la biserică, ce s-a întâmplat cu Rapidul.

A zis «hoție maximă». L-am întrebat ce hoție maximă. «Hoție maximă a lui Kovacs. Nu știu cum, cu Musi al nostru, că l-a faultat și a dat gol de acolo. VAR n-a intervenit. Hoție maximă!».

Cum să facă Kovacs hoție? Am văzut azi, m-am uitat. Nu că i-am dat dreptate, am spus hoție la pătrat. Am dublat hoția.

Ce vrei mai mult de atât? Poate să facă hoția hoțiilor. Mă interesează să nu fie una dintre Dinamo și Rapid campioan”, a declarat Becali, potrivit digisport.ro.

Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share