Marile legende ale sportului românesc, Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi, au fost primite miercuri în audiență de Papa Leon al XIV-lea.

Cu această ocazie, fiecare dintre cei trei i-a oferit Suveranului Pontif câte un cadou care evocă momente importante din carierele lor sportive.

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Selecționerul României, Gheorghe Hagi (61 de ani), i-a oferit Papei Leon al XIV-lea un tricou cu însemnele României, având numele său și numărul 10 pe spate.

Ce tricou i-a oferit Gheorghe Hagi Papei Leon al XIV-lea

În momentul în care i-a înmânat cadoul, fostul mare internațional i-a explicat Papei, în limba spaniolă: „Este un tricou de la Mondialul din 1994, din America”.

Prin cadoul ales, Hagi a evocat unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale: turneul final din SUA, unde fostul căpitan a contribuit decisiv la parcursul României până în sferturile de finală.

Aceasta rămâne cea mai bună performanță a naționalei României la un turneu final al Campionatului Mondial.

Vaticanul: «Maradona din Carpați», i-a oferit Suveranului Pontif tricoul României de la Campionatul Mondial din 1994”

Vaticanul a prezentat întâlnirea și a precizat că Hagi, supranumit „Maradona din Carpați”, i-a oferit Suveranului Pontif un tricou al României de la Campionatul Mondial din 1994, găzduit de Statele Unite, țara natală a Papei.

Pe tricou, Hagi a scris de mână un mesaj în engleză: „To His Holiness Pope Leo XIV. With faith, respect and gratitude” (Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea. Cu credință, respect și recunoștință).

La muzeul său de la Ovidiu, Gheorghe Hagi păstrează expus un tricou original, de culoare roșie, purtat de el la Campionatul Mondial din 1994, în sfertul de finală cu Suedia.

Cât costă replica tricoului CM 94 din colecția Generației de Aur

Tricoul oferit de Gheorghe Hagi este o replică a echipamentului purtat de naționala României la Mondialul american din 1994.

Acesta face parte din colecția Generației de Aur, lansată cu ocazia meciului de retragere organizat pe 25 mai 2024, pe Arena Națională.

Modelul este comercializat pe magazinul online generatiadeaur94.ro la prețul de 275 de lei.

FRF nu a autorizat folosirea siglei din 1994 pe replica tricoului de la CM din SUA

Există și o diferență de identitate vizuală față de echipamentul purtat de „tricolorii” în Statele Unite.

Tricourile din colecția Generației de Aur nu au pe piept sigla FRF, ci un logo special, creat pentru această colecție.

Federația Română de Fotbal nu și-a dat acordul pentru folosirea siglei oficiale pe care jucătorii au purtat-o la turneul final din 1994.

I-am oferit Suveranului Pontif un tricou al echipei naționale a României, cu un mesaj care exprimă trei valori în care am crezut întotdeauna: „Credință, respect și recunoștință”. De-a lungul vieții, sportul mi-a oferit multe satisfacții și împliniri. Am simțit întotdeauna o mândrie aparte atunci când am reprezentat România, iar ziua de astăzi a fost încă un astfel de prilej. Întâlnirea cu Sanctitatea Sa reprezintă pentru mine un moment de mare însemnătate, pe care îl voi păstra mereu în suflet. Gheorghe Hagi, selecționer România

Nadia Comăneci, cadou inspirat de primul 10 perfect

De asemenea, Nadia Comăneci (65 de ani) și Ilie Năstase (80 de ani) au ales cadouri care evocă momente importante din carierele lor sportive.

Fosta mare gimnastă i-a oferit Papei Leon o bluză de trening inspirată de echipamentul purtat la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, competiție în care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Nadia Comăneci i-a dăruit Sanctității Sale și o șapcă inscripționată cu „LA 2028”, semnată atât de ea, cât și de soțul său, Bart Conner. Los Angeles va găzdui următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară.

Ilie Năstase i-a dăruit Papei racheta din finala de la Wimbledon 1976

La rândul său, Ilie Năstase i-a oferit Sfântului Părinte racheta din lemn cu care a jucat finala de la Wimbledon în 1976, pierdută în fața suedezului Bjorn Borg, 4-6, 2-6, 7-9.

Fostul mare tenismen i-a înmânat Papei și un tablou în care apare alături de Nadia Comăneci și Gheorghe Hagi, purtând autografele celor trei mari sportivi români.

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