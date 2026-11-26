Inter - Stuttgart 2-0. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul campioanei Italiei, a stabilit un nou record pe banca „nerazzurrilor”, după victoria echipei sale din Liga Campionilor.

Această performanță vine la câteva zile după ce Chivu a stabilit o altă bornă impresionantă la Inter.

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Cristi Chivu a devenit antrenorul lui Inter în vara anului trecut și a cucerit eventul în primul sezon pe banca formației din Milano.

Antrenorul român continuă seria performanțelor remarcabile și a doborât un record deținut de Jose Mourinho, actualul tehnician al lui Real Madrid și fostul său mentor.

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Cristi Chivu a doborât un record la Inter, după victoria cu Stuttgart

Grație succesului obținut de echipa sa, miercuri seară, în Liga Campionilor, Cristi Chivu a ajuns la 50 de victorii în 75 de meciuri oficiale pe banca lui Inter.

Chivu a stabilit, astfel, un nou record la clubul italian. Românul a atins această bornă într-un număr mai mic de partide decât Jose Mourinho, Simone Inzaghi, Roberto Mancini, Antonio Conte și Hector Cupe, conform gsp.ro.

Topul antrenorilor lui Inter care au bifat cel mai repede 50 de victorii:

Cristi Chivu: 75 de meciuri (2025 – prezent)

Jose Mourinho – 76 de meciuri (2008 – 2010)

Simone Inzaghi – 77 de meciuri (2021 – 2025)

Roberto Mancini (primul mandat) – 78 de meciuri (2004 – 2008)

Antonio Conte – 85 de meciuri (2019 – 2021)

Hector Cuper – 93 de meciuri (2001 – 2003)

În urma victoriei cu Stuttgart, Inter se află pe locul 12 în grupa principală din Liga Campionilor, cu 9 puncte acumulate după 5 etape.

Chivu, un alt record la Inter după meciul cu Atalanta

Duminică, Inter Milano a remizat la Bergamo cu Atalanta, scor 4-4, într-un meci în care echipa lui Cristi Chivu a condus de două ori la două goluri diferență.

Meciul s-a încheiat la egalitate, însă antrenorul român a bifat atunci o nouă mare performanță.

Chivu a devenit antrenorul cu cele mai multe puncte obținute din istoria echipei după 50 de partide pe banca lui Inter în campionat.

Românul a depășit, astfel, performanțele unor antrenori de renume, precum Jose Mourinho, Antonio Conte, Luciano Spaletti sau Roberto Mancini.

Punctele obținute de antrenori după 50 de meciuri pe banca lui Inter, în Serie A:

Cristi Chivu - 116 puncte

Jose Mourinho - 113 puncte

Antonio Conte - 109 puncte

Simone Inzaghi - 108 puncte

Hector Cuper - 105 puncte

Luciano Spalletti - 97 puncte

Roberto Mancini - 94 puncte

Ieri 50ª partita in Serie A per Chivu all'Inter. Punti conquistati alla 50ª sulla panchina dell'Inter Cristian Chivu 116 punti José Mourinho 113 punti Antonio Conte 109 punti Simone Inzaghi 108 punti Hector Cuper 105 punti Luciano Spalletti 97 punti Roberto Mancini 94 punti https://t.co/LWgz6Lr2la — Angelo (@Ang_2699) November 23, 2026

În sezonul trecut, la capătul căruia Inter a cucerit titlul în Serie A, echipa lui Cristi Chivu a acumulat 87 de puncte în 38 de etape. În actuala stagiune, „nerazzurrii” se află pe locul 3 în campionat, cu 29 de puncte după 12 etape.

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