Biletul Zilei luni, 9 martie – cota 4.54 din fotbal

Pentru Biletul Zilei XBets.ro din 9 martie 2026 am ales 3 selecții din meciuri care se desfășoară în Superliga, Serie A și LaLiga, campionate aflate în topul preferințelor jucătorilor români.

CFR Cluj vs Dinamo București, Lazio vs Sassuolo și Espanyol vs Real Oviedo sunt meciurile care sperăm să ne aducă profit.

Biletul Zilei în cota 4.54 a fost plasat cu miza de 100 de lei la Superbet, agenție unde prin activarea Superbonus mărim câștigul potențial cu 4%, de la 454 de lei la 464 de lei.

Biletul zilei XBets.ro – 09.03.2026

Meci Pronostic Cotă CFR Cluj vs Dinamo București 1X 1.40 Lazio vs Sassuolo X2 1.69 Espanyol vs Real Oviedo 1 1.92

CFR Cluj vs Dinamo – ultimul meci din sezonul regulat al Ligii 1

Astăzi, de la ora 20:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj se joacă meciul CFR – Dinamo, ultimul meci din sezonul regulat din Liga 1. Calificate în Play-off, ambele echipe vor forța victoria pentru a intra în următoarea fază a competiției cu cât mai multe puncte. Cu o victorie, gazdele, care au câștigat ultimele 10 partide de campionat, ar aduna 53 de puncte și ar începe Play-off-ul cu 27 de puncte, cu 3 mai puțin decât liderul.

Dacă ar câștiga, Dinamo ar acumula 55 de puncte și ar începe Play-off-ul cu doar două puncte în spatele Craiovei. Echipa antrenată de Zeliko Kopic are nevoie disperată de un rezultat pozitiv după seria mai slabă, cu înfrângeri în fața celor de la Rapid și FC Argeș și o victorie chinuită cu Metalul Buzău în Cupa României.

PONT: CFR Cluj vs Dinamo – Șansă dublă: 1X – cota 1.40

Lazio vs Sassuolo – continuă oaspeții seria pozitivă?

Lazio și Sassuolo joacă de la ora 21:45 pe Olimpico din Roma ultimul meci al etapei a 28-a din Serie A. Lazio nu este într-o formă care să îi mulțumească pe suporteri. Fără victorie în ultimele 4 etape de campionat, echipa antrenată de Maurizio Sarri a picat pe locul 11 în Serie A. Sigura posibilitate de a juca în Europa în următorul sezon este să câștige Cupa Italiei unde, în meciul tur din semifinale, a remizat 2-2 cu Atalanta.

Sassuolo este pe cai mari în Serie A cu 5 victorii în ultimele 6 etape. Echipa a urcat până pe locul 9 în clasament și abordează în liniște ultima parte a campionatului. În această seară jucătorii antrenați de Fabio Grosso vor încerca să profite de forma mai slabă a celor de la Lazio care nu au înscris în 3 din ultimele 4 meciuri.

PONT: Lazio vs Sassuolo – Șansă dublă: X2 – cota 1.69

Espanyol vs Real Oviedo - duel între două echipe în suferință

Espanyol nu a câștigat în ultimele 9 runde din LaLiga, perioadă în care a acumulat doar 4 puncte din 27 posibile. Astfel, dintr-o candidată serioasă la locurile de cupele europene, echipa catalană a ajuns una de pluton. Meciul cu Real Oviedo, ultima clasată, este șansa catalanilor să redescopere gustul victoriei.

Doar 16 goluri a marcat Oviedo în 26 de meciuri, semn că trecerea la prima ligă fără investiții în lot nu duce la nimic bun. În ultima rundă, echipa la care în trecut a evoluat Marius Lăcătuș și la care Horațiu Moldovan este rezerva de portar a pierdut fără drept de apel pe terenul celor de la Rayo Vallecano, o altă echipă care se zbate în jumătatea inferioară a clasamentului din LaLiga.

PONT: Espanyol vs Real Oviedo – 1 solist – cota 1.92

