„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi

Gigi Becali (67 de ani) a detaliat cum se va desfășura colaborarea cu Mirel Rădoi, odată cu numirea acestuia în funcția de antrenor principal la FCSB.

Patronul a făcut anunțul ieri. Ulterior, a transmis, pentru GOLAZO.ro, că intenționa să-l aducă pe Rădoi pe termen lung, la finalul sezonului.

Gigi Becali: „Nu dau nici măcar un telefon”

Becali a afirmat că nu va interveni peste deciziile lui Rădoi în următoarele trei luni, din moment ce și-a dat cuvântul în fața acestuia.

„Treaba e următoarea: când eu dau un cuvânt, îl dau. De aceea, când spun cuvântul meu, acela e cuvânt. Dacă am gândit și l-am sunat: «Vino, finule, să mă ajuți!» Atunci, la revedere! Păi, dacă eu îmi dau cuvântul, e cuvânt la mine.

Nu mai dau nici măcar un telefon. Voi sta liniștit, îmi văd de treabă”, a transmis Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

6 luni a mai condus Rădoi echipa celor de la FCSB, între iunie și noiembrie 2015

Cu toate acestea, Becali ia în calcul și varianta în care nu se va putea abține, ulterior, să nu efectueze schimbări, caz în care îi va transmite lui Rădoi să înceteze colaborarea.

„Haideți să vedem. Mă schimb eu? Că el nu se schimbă, că el e antrenor. Dar să vedem dacă pot eu să mă schimb. Dacă nu, peste 3 luni: «Băi finule, nu pot. Ai rezolvat, mulțumesc. Dacă ai pretenții, să vedem. Apoi, hai să ne vedem fiecare de treabă»”, a mai spus Becali.

