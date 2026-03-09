„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Fostul internațional Adrian Ilie a comentat numirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca tehnică a FCSB.

Săptămâna trecută, Ilie însuși fusese ofertat să se alăture clubului.

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a anunțat că Mirel Rădoi e noul antrenor al campioanei.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte, iar tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

Adrian Ilie: „Totul este făcut pe grabă”

Adrian Ilie crede că venirea lui Rădoi la FCSB este „făcută pe grabă”, revenirea echipei neputând fi realizată în două luni.

„Mie mi se pare că pentru două luni este prea puțin, la ce se vorbește. Dacă tot se pregătește pentru Conference League sau pentru achiziționarea de jucători, nu cred că trebuie să pui doar două luni de zile.

După această perioadă, faci achiziții, o să vină alt antrenor, atunci poate să joace alt sistem. Este foarte dificil. Totul este făcut în grabă, mi se pare mie”, a declarat Ilie, potrivit fanatik.ro.

Totuși, fostul atacant susține că numirea lui Rădoi este o decizie bună: „Cred că era omul cel mai potrivit în acest moment să liniștească totul”.

Ilie crede că strategia FCSB-ului ar trebui să se întindă pe cel puțin doi ani, nu pe câteva luni, cum a anunțat finanțatorul campioanei în momentul în care a dezvăluit revenirea lui Rădoi.

„Strategia celor de la FCSB ar trebui să fie pe doi ani și jumătate. Cu antrenor, cu jucători. În acest an nu poți să atingi decât Conference League. Apoi, poți să câștigi campionatul, să ai baraj de Champions League. Trebuie un mandat de doi ani și jumătate”, a subliniat Ilie.

Becali: „De marți, Mirel e antrenor la FCSB”

Deși anunțase inițial că îl vrea în conducerea clubului, Becali a recunoscut, după ce a rămas fără antrenor, că de fapt și-l dorește pe bancă.

Iar duminică seară a făcut anunțul începutului de an în fotbalul românesc: Mirel Rădoi, înapoi la FCSB!

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum, dacă și-au dat demisia Charalambous și Pintilii, a zis «Da, nașule, vin să te ajut!», dar până acum aveam antrenor”, a declarat Gigi Becali.

Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și cum va funcționa colaborarea, cu un antrenor ca Mirel Rădoi, care nu tolerează imixtiunile patronului:

„Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi, dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută.”

