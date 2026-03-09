„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Cristi Chivu (foto: Imago)
  • AC MILAN - INTER 1-0. Cristi Chivu (45 de ani) e nemulțumit de jocul echipei sale din meciul cu marea rivală din Milano și le transmite jucătorilor că trebuie să-și îmbunătățească evoluțiile.
  • Inter e lider în Serie A, cu 67 de puncte, AC Milan e pe 2, cu 60 de puncte, iar Napoli completează podiumul, cu 56 de puncte.

Inter a pierdut, la limită, Derby della Madoninna. Singurul gol al meciului a fost marcat de Estupinan, în minutul 35, din pasa lui Fofana.

Echipa lui Cristi Chivu a pierdut și meciul din tur cu AC Milan, tot cu 0-1. Atunci a marcat Pulisic ('54).

Cristi Chivu, după AC Milan - Inter 1-0: „Am jucat prost”

Cristi Chivu a făcut o analiză, la cald, a partidei:

„Prima repriză a fost slabă, am primit gol. În repriza a doua, am accelerat ritmul și pe alocuri am reușit să ne creăm câteva ocazii.

În final, am încercat să spargem acel blocaj defensiv schimbând sistemul, dar, din păcate, nu am reușit să egalăm.

Am fost neglijenți, am jucat prost, am avansat în atac și centrările noastre au devenit ținte pentru apărătorii lor. A existat puțin dinamism, Milan ne-a așteptat și ne-a lovit pe contraatac.

Trebuie să ne îmbunătățim, continuând lucrurile bune pe care le-am făcut până acum.

Ar fi trebuit să jucăm mai bine, jocul nostru se învârte întotdeauna în jurul atacanților, care astăzi au cam lipsit. Nu e o scuză, e vina băieților, trebuie să se îmbunătățească, iar pentru doi jucători tineri (n.r. - a fost primul derby al lui Esposito și Bonny ca titulari) e bine să joace astfel de meciuri.

Nu a fost un meci din care să tragem concluzii certe despre acest grup. Dar cu toții ar fi trebuit să profităm mai bine de momentele care ne-au fost favorabile”, a spus Chivu, conform gazzetta.it.

Înainte de meciul de ieri, Bonny (22 de ani) și Pio Esposito (20 de ani) jucaseră doar 217 minute împreună în toate competițiile, întotdeauna ca rezerve intrate pe final de meci.

Esposito și Bonny au terminat cu zero șuturi pe poartă, trei blocate și unul pe lângă poartă din partea francezului.

De asemenea, au avut puține pase pozitive, opt, respectiv nouă, și nicio deposedare!

„Chiar și cu un rezultat diferit, nimic nu s-ar fi schimbat”

Antrenorul român a comentat și controversatul henț al lui Ricci din ultimele momente ale meciului: „Există VAR și AVAR, care au verificat, cred… Nu am nimic de spus.

Mă gândesc la performanță și la greșelile mele. Echipa asta mai are 10 meciuri și 30 de puncte de câștigat, trebuie să continuăm.

Atalanta? Avem +7, trebuie să continuăm cu performanțele noastre. Chiar și cu un rezultat diferit astăzi, nimic nu s-ar fi schimbat”.

Inter a cerut penalty, în prelungiri

În ultimele minute ale partidei, Dumfries a trimis cu capul o minge în careul lui Milan, care l-a lovit pe Samuele Ricci în mână, în timp ce acesta se retrăgea. Ricci a controlat apoi mingea și a îndepărtat pericolul. Nerazzurrii au protestat, cerând o lovitură de pedeapsă.

„Centralul” Doveri lăsat jocul să continue, iar din camera VAR nu s-a intervenit. S-a considerat că Ricci nu a făcut o mișcare spre minge, ci își retrăgea brațul atunci când a atins balonul.

AC Milan - Inter 1-0

