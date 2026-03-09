Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut

CRUZEIRO - ATLETICO MINEIRO 1-0. Scene desprinse parcă din filmele de acțiune la meciul din finala Campionatului Mineiro, desfășurată la Belo Horizonte.

Meciul a fost unul foarte tensionat încă din start. Cruzeiro a marcat singurul gol al partidei, în minutul 60, prin Kaio Jorge.

Bătaie generală în prelungiri, la Cruzeiro - Atletico Mineiro

Deși Atletico Mineiro a forțat egalarea pe final, defensiva lui Cruzeiro a rezistat eroic.

După golul din minutul 60, jocul a devenit din ce în ce mai fragmentat, cu multe faulturi și nervi întinși la maximum.

Situația a degenerat complet în minutele de prelungire. Totul a pornit de la o ciocnire între mijlocașul lui Cruzeiro, Christian, și Everson, portarul lui Atletico Mineiro.

Goalkeeperul l-a împins pe adversar, l-a trântit la pământ, s-a urcat cu picioarele pe el și apoi s-a declanșat o încăierare generală.

Jucătorii ambelor echipe, rezervele și membrii staff-urilor au intrat pe teren și și-au împărțit pumni și picioare!

Forțele de ordine au intervenit, dar s-au văzut depășite de situație timp de minute bune!

În incidente a fost implicat și atacantul lui Atletico, Hulk, care a fost surprins lovind un adversar după ce fusese atacat, în timp ce Everson a suferit o rană la cap.

Hulk a fost surprins în timp ce îl lovea cu pumnul în spate pe căpitanul lui Cruzeiro, Lucas Romero, care a s-a prăbușit.

Meciul a fost întrerupt aproximativ 10 minute, iar forțele de ordine au intervenit pentru a calma spiritele.

23 de cartonașe roșii la Cruzeiro - Atletico Mineiro!

„Centralul” Matheus Candancan a sancționat aspru scenele reprobabile: 23 de jucători au fost eliminați, 12 de la Cruzeiro și 11 de la Atletico Mineiro!

Este cel mai mare număr de cartonașe roșii acordate vreodată într-un meci din fotbalul brazilian, scrie presa locală.

„Este regretabil, nu am mai văzut niciodată violență de genul acesta în niciun meci de fotbal. Nu putem da acest exemplu, pentru că va avea repercusiuni în întreaga lume.

Avem responsabilitatea de a proteja imaginea noastră și imaginea clubului”, a spus Hulk, conform reuters.com. Vârful și-a cerut scuze pentru ceea ce s-a întâmplat.

