„Nu spune adevărul!” Xavi Hernandez, dezvăluiri de impact! Cine a împiedicat revenirea lui Messi la Barcelona, când mutarea era aranjată

Xavi Hernandez (46 de ani) spune că revenirea lui Lionel Messi (38 de ani) la Barcelona a fost împiedicată de Joan Laporta (63 de ani).

Într-un interviu pentru La Vanguardia, fostul căpitan al catalanilor îl numește mincinos pe fostul președinte al clubului, care e favorit să revină la conducerea Barcelonei.

Xavi a dat cărțile pe față despre mandatul său ca antrenor la Barcelona. Spune că a făcut-o pentru binele clubului, nu pentru a se răzbuna pe Laporta, care l-a dat afară.

Xavi Hernandez: „La Barcelona, lucrurile nu funcționează bine”

Xavi Hernandez a vorbit La Vanguardia despre urzeli împotriva sa, despre cine conduce, cu adevărat, clubul și despre cum i-a fost afectată relația cu jucătorii, din cauza unor neadevăruri prezentate acestora de șefi.

„Am decis să vorbesc pentru că vreau să explic și versiunea mea. După ce am plecat, am decis să nu fac nicio declarație din respect pentru Barça. Oamenii știu cât de mult iubesc clubul, toată familia mea susține Barcelona”.

Așa își motivează Xavi dorința de a vorbi despre mandatul său ca antrenor, acum, cu câteva zile înainte de alegerile pentru președinția clubului.

15 martie e ziua în care Barcelona își va alege noul președinte, dintre Joan Laporta și Victor Font

Fostul fotbalist și antrenor spune că nu vrea să se răzbune, ci vrea ca suporterii să știe ce se întâmplă cu adevărat la clubul lor:

„Lucrurile la Barça nu funcționează bine, am trăit asta și acesta este mesajul meu pentru oameni. Îi respect pe jucători, pe Hansi și pe club, dar vreau să știe cum au stat lucrurile. Eu nu sunt împotriva lui Laporta, sunt în favoarea Barcelonei”.

De ce a picat revenirea lui Messi la Barcelona

Cel mai fierbinte subiect abordat e cel legat de revenirea lui Messi la Barcelona.

„Laporta nu spune adevărul. Leo era sub contract. În ianuarie 2023, după ce a devenit campion mondial cu Argentina, l-am contactat și mi-a spus că își dorește să se întoarcă, iar eu am înțeles asta. Am discutat până în martie și i-am spus: «Bine, când îmi dai undă verde, îi spun președintelui».

Când a fost de acord, președintele a început să negocieze contractul cu tatăl lui Leo și aveam undă verde din partea La Liga, dar președintele este cel care a dat totul peste cap.

Laporta mi-a spus direct că dacă Leo se întoarce va porni un război împotriva lui și că nu-și putea permite asta. Și apoi, brusc, Leo a încetat să-mi mai răspundă la telefon, pentru că cei din cealaltă parte îi spuseseră că transferul nu se poate face.

I-am sunat pe tatăl lui și i-am spus: «Nu se poate, Jorge», iar el mi-a răspuns: «Vorbește cu președintele». Am insistat la Laporta, i-am spus că discut de cinci luni cu Leo, că totul este aranjat, că din punct de vedere fotbalistic nu există nicio îndoială, că nici din punct de vedere economic nu sunt probleme, că vom face un «last dance» ca cel al lui Jordan, că totul este pregătit”.

Interesul meu este să spun adevărul, iar Leo nu vine la Barça pentru că președintele nu vrea, nu din cauza La Liga și nici pentru că Jorge Messi ar fi cerut mai mulți bani. Astea sunt minciuni! Messi nu s-a întors pentru că președintele și oamenii lui i-au spus NU. Laporta are toată puterea și crede că Messi va gestiona prost această putere Xavi Hernandez

După ce întoarcerea lui Messi pe Camp Nou a picat, superstarul argentinian a crezut că nu doar Laporta, ci și Xavi l-a trădat.

„A durat mult până am vorbit din nou. El credea că eu eram implicat în complot, ceea ce mi-a afectat foarte mult relația cu Leo, dar acum relația noastră este din nou bună”.

Când i se atrage atenția că ar putea fi acuzat de oportunism, Xavi răspunde: „Ce vreau eu este ca membrii clubului să înțeleagă că asta se întâmplă în interiorul Barcelonei și, cu mâna pe inimă, spun că acest club are nevoie de o schimbare radicală, de structură, de profesionalism… Pentru mine este foarte clar și oamenii trebuie să audă asta din gura mea. Nu putem depinde de oameni care nu sunt nobili”.

Am o relație bună cu Messi, vorbim des, normal că vorbim și despre alegeri, dar sunt conversații private și, în plus, fiind vorba de Leo și știind impactul pe care îl are, prefer să nu spun nimic, dar îmi imaginez că toți știți ce gândește, nu? Xavi Hernandez

Greșeala lui Xavi: „Exigența mea a fost din ce în ce mai mică”

Ce-și reproșează Xavi în privința mandatului său ca antrenor al echipei blaugrana?

„Am și greșit, mi-am făcut autocritica, eu personal și apoi împreună cu staff-ul, în cadrul unor ședințe. Pe scurt, aș spune că exigența mea față de club a fost din ce în ce mai mică.

La sosirea mea din Qatar, i-am spus președintelui, în prima mea vară ca antrenor, că dacă nu vom transfera anumiți jucători, nu voi continua, deoarece nu vom putea concura la cel mai înalt nivel, iar el m-a ascultat.

Am câștigat Liga, am fost competitivi împotriva echipei Madridului lui Kroos, Modric etc., care venise după ce câștigase Champions League… În vara următoare, exigența a scăzut și asta îmi reproșez.

Busquets urma să plece, am cerut să-l transfere pe Zubimendi și mi-au spus că nu se poate din motive financiare. Apoi Jordi Cruyff a plecat din cauza disprețului pe care i-l purtau. Vă dați seama? Fiului lui Cruyff. Ei, care flutură steagul cruyffismului… I-am spus: «Dar ce tot spui, tocmai am câștigat Liga». După o lună și jumătate, au renunțat la Mateu. În acel moment, ar fi trebuit să plec și eu.

Cât timp am avut controlul, echipa a început să urce, dar când au început să decidă ei, echipa a început să coboare.

Aveam o relație foarte bună cu Laporta, am semnat cu Barcelona datorită lui, dar m-a dezamăgit”.

Xavi acuză dur. Cine ar controla, de fapt, deciziile clubului

„Laporta mă concediază din funcția de antrenor fără să-mi spună adevărul, sub influența unei persoane care cred că este mai presus de președinte, și anume Alejandro Echevarria.

Alejandro Echevarria a fost director în boardul Barcelonei (2004-2005), dar a fost obligat să demisioneze din cauza unui conflict de interese. În ciuda faptului că nu mai deține o funcție oficială la clubul catalan, este văzut ca o figură extrem de influentă. El este fostul cumnat al lui Joan Laporta.

Dar așa funcționează această Barça, practic este condusă de Alejandro Echevarria. Era o persoană cu care aveam o relație strânsă, de prietenie, și de aceea este poate cea mai mare dezamăgire în plecarea mea de la Barça. M-a dezamăgit complet.

În ianuarie, în ultima mea sezon ca antrenor, le-am spus că începând din iunie nu voi mai continua, pentru binele clubului și al meu personal, iar de atunci echipa a început să câștige și ei, timp de două sau trei luni, până când am pierdut în Champions League cu PSG și în La Liga cu Madrid, mi-au spus în mod constant că trebuie să rămân, au încercat să mă convingă.

M-am întâlnit față în față cu Alejandro, pentru că știu că el este cel care decide totul, și i-am spus cum văd eu situația: «Uite, am îndoieli, pentru că îmi spuneți să continui, dar eu nu văd lucrurile clar». El mi-a răspuns că da, că se pregătesc pentru anul viitor, că fac planuri, că președintele are o viziune clară…

După eliminarea cu PSG, m-a sunat Alejandro, îmi amintesc pentru că plecam de la școală cu copiii, și îmi spune că trebuie să ne întâlnim, că au avut ședință de consiliu și nu vedeau clară continuarea mea.

Apoi, m-a chemat Laporta acasă la el și m-a convins să continui, spunându-mi: «Xavi, nu-mi imaginez echipa fără tine, nu-mi imaginez noul Camp Nou fără tine, nu-mi imaginez cea de-a 125-a aniversare a clubului fără tine ca antrenor» și, deoarece eram motivat și vedeam un viitor strălucit pentru echipă, cu o generație de tineri atât de buni care urcau, m-am simțit capabil. Am cerut doar o schimbare în lot”.

„Campanie mediatică împotriva mea”

„A venit momentul unei ședințe de planificare cu tot personalul meu, cu Raul Martínez și Julio Tous, noii preparatori fizici pe care Alejandro și Deco au fost de acord să îi angajăm, și atunci Alejandro a început să țipe și să spună că pregătirea fizică era un dezastru.

L-am întrerupt și i-am spus că nu este așa. Există date care demonstrează că, din 2003, nicio altă echipă a Barcelonei nu a alergat mai mult decât a mea. Nu am pierdut niciodată din cauza condiției fizice. A fost povestea pe care au spus-o pentru a scăpa de mine ca antrenor. Și unul dintre cei care au contribuit la asta a fost Raul Martinez, un alt prieten apropiat care a crezut povestea lui Alejandro pentru a mă da afară.

În acel moment l-am întrebat care era exact funcția lui, pentru că erau prezenți Deco, directorul sportiv, și Bojan, adjunctul său. Atunci a decis că nu voi continua, dar în loc să-mi spună în față «uite, ești concediat», au trecut două sau trei săptămâni.

Au lansat o campanie mediatică împotriva mea și, ceea ce este și mai grav și mai dezamăgitor, Alejandro a vorbit cu jucători precum Sergi Roberto, Araujo, Pedri sau Raphinha și le-a spus că vreau să-i vând.

Asta mă doare încă, pentru că nu este adevărat. Am făcut un plan pentru că eram foarte condiționați de fairplay-ul financiar și am vorbit doar despre o vânzare. De fapt, am planificat asta cu Jordi și Mateu, renunțam doar la un jucător.

Prefer să nu spun despre cine e vorba, din respect pentru acel fotbalist. Nu i-am spus în acel moment și nu mi s-a mai dat timp să i-o spun.

Îmi amintesc că au trecut două sau trei săptămâni fără să-mi răspundă la telefon sau la mesaje. Aveam încredere în Laporta și Alejandro era prietenul meu, dar el este cel care m-a dat afară din club”.

A fost un moment în care Sergi Roberto, care este prietenul meu și era căpitan, a venit la mine și mi-a spus: «Xavi, chiar nu vrei ca eu să mai continui?». I-am răspuns că era exact invers, că eram atacat tocmai pentru că susțineam reînnoirea contractului său. Apoi mi-a spus că domnul Alejandro răspândea acest zvon printre mai mulți jucători. Xavi Hernandez

„Întotdeauna am fost sincer. Am făcut-o cu Pique, colegul meu de ani de zile, și cu Jordi Alba, prietenul meu, i-am spus că era momentul să plece. Cum să nu fac același lucru și cu ceilalți?

Sunt o persoană dedicată fotbalului, codurile vestiarului sunt clare, altfel pierzi vestiarul, dar Alejandro s-a dedicat să distrugă această poveste și continuă să o facă și astăzi, de aceea am decis să vorbesc. Laporta a spus că am vrut să dau afară 10 jucători, iar asta nu este adevărat.

Xavi, încântat de Barcelona lui Hansi Flick

Hernandez a vorbit și despre Barcelona lui Hansi Flick:

„Îmi place foarte mult, este dominantă, ofensivă. Noi, fanii Barcelonei, ne bucurăm. Sunt fericit, cred că am pus baze foarte bune pentru ca acest proiect să aibă continuitate. Coloana vertebrală a echipei este formată din Lamine, Pedri, Balde, Cubarsi, Fermin… oameni pe care eu am pariat. Este una dintre moștenirile de care sunt cel mai mândru, dincolo de cele două titluri pe care le-am câștigat.

Noi i-am transferat pe Raphinha, Christensen, Lewandowski, Kounde, totul fiind planificat împreună cu Jordi Cruyff și Mateu Alemany. Acum îi vezi pe Fermin, pe Lamine, care pentru mine este deja cel mai bun din lume, pe Raphinha, căruia i-am schimbat poziția pentru a ataca în profunzime…

Relația mea cu Flick e excelentă. Ne trimitem mesaje în mod constant. Îl felicit mereu pentru echipă, vorbim despre fotbal Xavi Hernandez

„Odată, Hansi a venit la mine acasă din cauza unei situații dificile și asta îl onorează… A venit să-mi ceară scuze când l-am întrebat dacă clubul chiar discuta cu el în timp ce eu eram antrenor, în acele două sau trei săptămâni în care clubul deja decisese să renunțe la mine, dar nimeni nu mi-o spunea în față.

Și-a cerut scuze, am stat mai mult de două ore de vorbă, a fost fantastic. Clubul i-a spus să nu-mi spună nimic și de aceea a venit acasă să-și ceară scuze. E un tip de treabă, foarte nobil și mă bucur că îi merge bine”.

