FCSB a anunțat oficial, luni, că s-a despărțit de antrenorul Elias Charalambous

Cipriotul își anunțase demisia sâmbătă, după înfrângerea suferită pe Arena Națională în fața Universității Cluj, scor 1-3.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte, iar tehnicianul Elias Charalambous a demisionat.

24 de ore mai târziu, Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi va prelua banca tehnică până la finalul sezonului.

FCSB îi mulțumește lui Charalambous pentru „contribuția extraordinară”

Luni, clubul a transmis că Elias Charalambous nu mai este antrenorul FCSB.

„Tehnicianul cipriot părăsește clubul nostru după un mandat de aproape trei ani, în timpul căruia a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

De asemenea, roș-albaștrii au obținut rezultate impresionante în cupele europene în această perioadă, reușind să atingă faza optimilor de finală în UEFA Europa League în sezonul 2024-2025, respectiv faza principală a aceleiași competiții în sezonul actual.

Clubul nostru îi mulțumește lui Elias pentru contribuția extraordinară și îi urează mult succes în continuare!”, a anunțat FCSB pe Facebook.

170 de meciuri a stat Elias Charalambous pe banca FCSB. A avut o medie de 1,79 de puncte per meci

Două titluri (2023/24, 2024/25) și două Supercupe ale României (2024/25, 2025/26) a câștigat cipriotul cu FCSB.

Mirel Rădoi va prelua FCSB

Deși anunțase inițial că îl vrea în conducere, Becali a recunoscut după ce a rămas fără antrenor că de fapt și-l dorește pe bancă.

Iar duminică seară a făcut anunțul începutului de an în fotbalul românesc: Mirel Rădoi, înapoi la FCSB!

Mirel Rădoi revine la FCSB. A luat decizia corectă? Da % Nu %

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum, dacă și-au dat demisia Charalambous și Pintilii, a zis «Da, nașule, vin să te ajut!», dar până acum aveam antrenor”, a declarat Gigi Becali.

Patronul „roș-albaștrilor” a dezvăluit și cum va funcționa colaborarea, cu un antrenor ca Mirel Rădoi, care nu tolerează imixtiunile patronului:

„Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi, dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută.”

VIDEO. Golul înscris de Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

Citește și