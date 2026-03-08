Șumudică, out de la Al-Okhdood Tehnicianul român ar urma să se despartă de formația saudită. Ce le-ar fi reproșat oficialilor +11 foto
Marius Șumudică
Ștefan Neda
Publicat: 08.03.2026, ora 18:06
  • Marius Șumudică (55 de ani) ar fi foarte aproape de despărțirea de Al-Okhdood, la doar două luni de la instalarea în funcția de antrenor principal.

Tehnicianul român a fost prezentat oficial la începutul anului, iar ultimul eșec, 0-5 cu Al-Fayha, pare să fi fost cel care ar pune capăt colaborării.

Marius Șumudică ar fi aproape de plecarea de la Al-Okhdood

Înfrângerea de sâmbătă seara a fost a cincea în ultimele 6 etape pentru formația lui Șumudică, iar decizia în privința plecării pare să fi fost luată foarte rapid de către român.

Conducerea lui Al-Okhdood ar fi fost luată prin surprindere de această decizie, neavând momentan nicio soluție pentru înlocuirea tehnicianului, scrie iamsport.ro.

Astfel, ar fi vorba doar de o chestiune de timp până când plecarea lui Șumudică va fi anunțată în mod oficial, clubul intenționând să facă comunice vestea odată cu găsirea unei opțiuni în locul acestuia.

Ce l-ar fi nemulțumit pe Șumudică? Lipsa de transferuri din perioada de mercato din iarnă, tehnicianul fiind foarte dezamăgit de atitudinea conducerii, care nu a ajutat la întărirea lotului pentru obiectivul stabilit la începutul anului: salvarea de la retrogradare.

13 etape
a petrecut Marius Șumudică pe banca celor de la Al-Okhdood

Al-Okhdood ocupă în prezent locul 17 în prima ligă a Arabiei Saudite, fiind la 6 puncte sub linia roșie.

Sondaj
