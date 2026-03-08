Șumudică, out de la Al-Okhdood Tehnicianul român ar urma să se despartă de formația saudită. Ce le-ar fi reproșat oficialilor

- Marius Șumudică (55 de ani) ar fi foarte aproape de despărțirea de Al-Okhdood, la doar două luni de la instalarea în funcția de antrenor principal.
Tehnicianul român a fost prezentat oficial la începutul anului, iar ultimul eșec, 0-5 cu Al-Fayha, pare să fi fost cel care ar pune capăt colaborării.
Marius Șumudică ar fi aproape de plecarea de la Al-Okhdood
Înfrângerea de sâmbătă seara a fost a cincea în ultimele 6 etape pentru formația lui Șumudică, iar decizia în privința plecării pare să fi fost luată foarte rapid de către român.
Conducerea lui Al-Okhdood ar fi fost luată prin surprindere de această decizie, neavând momentan nicio soluție pentru înlocuirea tehnicianului, scrie iamsport.ro.
Astfel, ar fi vorba doar de o chestiune de timp până când plecarea lui Șumudică va fi anunțată în mod oficial, clubul intenționând să facă comunice vestea odată cu găsirea unei opțiuni în locul acestuia.
Galerie foto (11 imagini)
Ce l-ar fi nemulțumit pe Șumudică? Lipsa de transferuri din perioada de mercato din iarnă, tehnicianul fiind foarte dezamăgit de atitudinea conducerii, care nu a ajutat la întărirea lotului pentru obiectivul stabilit la începutul anului: salvarea de la retrogradare.
Al-Okhdood ocupă în prezent locul 17 în prima ligă a Arabiei Saudite, fiind la 6 puncte sub linia roșie.