I se mai spune „Mesia” Un puști de 19 ani este noua speranță a Franței 

Tânărul ciclist Paul Seixas a terminat clasica Strade Bianche de sâmbătă pe locul doi. Este el eroul care poate câștiga Turul Franței după decenii de secetă pentru francezi?

Paul Seixas a avut deja un debut de sezon promițător, cu victorii în fața unor cicliști consacrați.

Francezii speră acum că unul de-al lor va câștiga în cele din urmă Turul Franței, după mai bine de jumătate de secol.

Așteptările erau mari și au fost depășite. La doar 19 ani, francezul Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a terminat sâmbătă pe locul doi în spectaculoasa clasică Strade Bianche, la un minut în spatele lui Tadej Pogacar.

Pe dealurile Toscanei, Seixas a atacat repetat, s-a agățat cât a putut de fenomenul Pogi și apoi a încercat să reducă din timpul câștigat de sloven, aparent epuizându-și resursele.

Și totuși, a reușit mai apoi să-l lase în urmă fără probleme pe Isaac del Toro pe via Santa Caterina, cățărarea de final din Siena, pentru a urca pe a doua treaptă a podiumului.

Nimeni nu se îndoia de victoria lui Pogacar. Performanța lui Seixas este cea care face valuri, francezul depășind câștigători de Strade Bianche, specialiști ai clasicelor, cățărători versați, toți cu mai multă experiență în această cursă și în general.

Interesant este că a făcut acest lucru de la prima încercare. „N-am mai participat niciodată la această cursă, abia cunoșteam sectoarele. Așadar, știam că trebuie să mă bazez puțin pe abilitățile mele de ciclocros”, a spus tânărul.

Dar cine este Seixas?

Bunicul, Turul Franței și filiera portugheză

Născut în Lyon în 2006, Seixas și-a început viața în al treilea oraș ca mărime din Franța, dar a început să practice ciclismul cu adevărat abia după ce a plecat de acolo și s-a mutat cu familia în Anse, lângă Villefranche-sur-Saône.

El s-a apucat de ciclism datorită interesului bunicului său pentru Turul Franței, deși familia sa nu a avut vreo tradiție în această direcție.

„Mă uitam la Turul Franței cu bunicul meu, dar nimeni altcineva din familia mea nu era pasionat de ciclism. Părinții mei practicau karate – tatăl meu chiar participa la competiții – așa că au fost puțin surprinși că voiam să încerc ciclismul”, a spus el acum doi ani pentru Cyclist.co.uk.

A început rapid să câștige curse și să fie remarcat de echipa Decathlon, care i-a oferit o șansă, la juniorat.

Numele de familie portughez al lui Seixas a stârnit interesul fanilor iberici, care sperau să-l revendice ca fiind unul de-al lor.

„Am rădăcini portugheze din partea tatălui meu. Străbunicul meu era de origine portugheză. Nu știm exact de unde provenea, nu avem un arbore genealogic care să ne ajute să aflăm, dar încercăm să aflăm mai multe despre partea portugheză a familiei. Totuși, nu vorbesc portugheza, deloc”, a spus el.

Paul Seixas la Strade Bianche FOTO Imago

Bun la contratimp, câștigător al Tour de l'Avenir în 2025

Câștigător al Campionatului Mondial de juniori la contratimp în 2024, tânărul a primit un contract WorldTour de la echipa Decathlon și a câștigat Tour de l'Avenir în 2025.

El a ocupat locul al treilea în campionatul european de șosea, în spatele lui Pogačar și Remco Evenepoel, apoi s-a clasat pe locul șapte în Il Lombardia.

Seixas a început cu dreptul anul acesta, în al doilea sezon ca profesionist.

A obținut prima sa victorie ca profesionist la mijlocul lunii februarie, când a câștigat o etapă din Volta ao Algarve, învingând vedetele Turului Franței Juan Ayuso, João Almeida și Oscar Onley pe un final în cățărare.

În doi ani de zile, tânărul a dovedit că are aptitudini de cățărător, contratimpist și că face față unei curse pe etape - terminând în Algarve la general pe locul doi.

„Alesul”

A urmat apoi victoria în clasica Faun-Ardèche, unde a terminat cu aproape două minute avans față de următorii săi, după o evadare solo de 42 km.

Seixas l-a lăsat în urmă pe americanul Matteo Jorgenson în timp ce bea liniștit dintr-o sticla cu apă, apoi a egalat timpul lui Pogacar pe cățărarea folosită la Campionatele Europene de anul trecut, scrie CyclingNews.

Asta l-a adus și mai mult în prim plan. Tânărul a ajuns pe prima pagină a L'Equipe, sub titlul: „Seixas Master Classe”.

Paul Seixas, pe prima pagină a L'Equipe

Le Parisien a vorbit despre „mania care a cuprins întreaga națiune”.

Marc Madiot, managerul echipei franceze Groupama-FDJ, a spus pentru RMC Radio că Seixas este „alesul”, o referire evidentă la visul Franței de a câștiga din nou Turul Franței - o performanță care nu a mai avut loc din 1985, de la ultimul tricou galben al lui Bernard Hinault.

„Cred că el este alesul. El va fi ciclistul pe care Franța îl așteaptă să câștige Turul. Și, de asemenea, ciclistul vechii Europe”, a spus Madiot, care a observat că Pogacar este sloven și „vine din altă lume”.

În ciclism, suntem înrădăcinați în istorie, cu italienii, belgienii, spaniolii. Seixas este, în acest sens, Mesia. El este așteptat. Marc Madiot, managerul echipei franceze Groupama-FDJ

Noua generație

Dacă Seixas este cu adevărat „cel ales”, asta rămâne de văzut.

Un lucru evident deocamdată este că francezul aparține unei generații complet diferite de cea a lui Pogacar, după cum scrie site-ul Velo.

Slovenul împlinește 28 de ani în septembrie. Seixas face 20 de ani în aceeași lună.

Pogacar este considerat de mulți ca fiind la apogeul puterilor sale. Seixas, în schimb, are un potențial enorm de creștere în perioada în care Pogacar își consolidează poziția de lider.

Pogacar are un potențial succesor în propria echipă, UAE - pe Isaac del Toro.

Tânărul mexican este deja mai bun decât majoritatea, dar se încadrează perfect în mașinăria UAE și cel puțin deocamdată, el nu va ieși din rând pentru a-l înfrunta direct pe Pogacar.

Seixas este diferit. Este primul ciclist dintr-o echipă rivală care este semnificativ mai tânăr, la fel de ambițios și, potențial, primul din „clasa 2025” a ciclismului care are capacitatea de a spulbera ordinea din pluton.

Pogacar: în vizorul lui Seixas

La prima sa participare la Strade Bianche, Pogacar a terminat pe locul 30 - din punctul acesta de vedere, Seixas pare să aibă un avantaj.

Dar lucrurile nu sunt așa de simple.

Seixas nu a participat încă la un mare tur. Probabil că acest lucru se va întâmpla mai târziu în acest sezon, deși încă nu este clar dacă va debuta la Turul Franței sau la Vuelta a España.

Pogačar a urcat pe podiumul Vuelta în 2019, în sezonul său de debut, și a câștigat Turul la prima sa încercare în 2020, așa că ștacheta este foarte, foarte sus plasată.

Seixas are însă ambiții mari deja.

„Există nerăbdarea de a da 100%. Trebuie să câștigi când toată lumea este prezentă, este cel mai important și mai satisfăcător lucru pentru un ciclist cu spirit competitiv”, a declarat el pentru Cyclismactu.

„Obiectivul nu este să preiau conducerea când el (Pogacar) nu mai este prezent. Obiectivul este să fiu capabil să-l înving într-o bună zi”, a spus tânărul francez.

A ales un salariu mai mic

Seixas este hotărât să ajungă acolo și știe exact și cum să o facă.

Semnând cu Decathlon, o echipă franceză, el a respins UAE Emirates XRG și alte echipe majore, precum Quick-Step, Lidl-Trek, EF Education EasyPost și Groupama-FDJ.

🇮🇹 @StradeBianche 🫡



L’arène est enfin calme. Ce que l’on fait dans la vie résonne dans l’éternité. Force et honneur Maximus Decimus Meridius @seixas_paul ⚔️🌾



The arena is finally quiet. What we do in life echoes in eternity. Strength and honor Maximus Decimus Meridius… pic.twitter.com/Zniv3aW6DM — DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) March 7, 2026

Așa cum a declarat pentru Cyclist.co.uk la momentul respectiv, el a acceptat un salariu mai mic din loialitate față de echipa Decathlon, care l-a susținut când era mai tânăr.

„Mi-am dat seama că era mai bine să rămân într-o echipă și într-un mediu familiar decât să primesc un salariu mai mare în altă parte”, a declarat el.

„Am avut o experiență minunată cu ei când eram junior și m-au ajutat să ajung unde sunt astăzi. Vreau să continui această ascensiune”, a spus Seixas.

O comparație cu Messi

Strade Bianche a fost ultima cursă înainte de o pauză mai lungă pentru Seixas.

Se va întoarce în competiție la Turul Țării Bascilor și la clasicele din Ardeni, unde se va întâlni iarăși cu Pogacar, înainte de a decide dacă va debuta în Turul Franței în iulie.

Alte presiuni, alte momente în care va trebui să se ridice la nivelul așteptărilor, alte teste care vor arăta cu adevărat dacă are ce-i trebuie.

În orice caz, Franța s-a îndrăgostit deja de Seixas și de posibilitatea ca el să fie următorul câștigător francez al Turului.

Pentru mine, el se află deja în top cinci sau șase la nivel mondial. Îi avem pe Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Mathieu van der Poel și Remco Evenepoel. Marc Madiot, legendă a ciclismului

„Totul este mai rapid astăzi, acest lucru este valabil pentru toate sporturile, așa că este perfect logic ca la 19 sau 20 de ani să ajungi la un nivel fizic care era de neimaginat acum câțiva ani”, a spus veteranul francez.

„Seixas are ceva ce alții nu au sau ce puțini au, la fel ca Pogacar. Și Messi avea deja ceva ce alții nu aveau când a început să joace fotbal. Deocamdată, nu vedem niciun punct slab la Seixas”, a asigurat Madiot.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport