Scandal în Spania Meciul dintre Getafe și Betis, întrerupt după ce fanii gazdelor au vrut să meargă în sectorul advers. Cum a reacționat La Liga

Getafe - Betis 2-0. Partida de pe „Coliseum” a fost întreruptă după doar câteva minute, din cauza unor incidente în peluză.

Fanii celor de la Getafe au încercat să ajungă într-un sector destinat fanilor oaspeți, arbitrul fiind nevoit să oprească jocul pentru a putea da un avertisment.

Getafe - Betis 2-0 . Meciul a fost întrerupt din cauza unui scandal între suporteri

După doar 7 minute, când jucătorul lui Getafe, Luis Milla, se pregătea să execute un corner, partida a fost întreruptă de arbitrul Hernandez Maeso, după ce un conflict a izbucnit în peluza fanilor gazdelor.

Aceștia au încercat să ajungă în colțul stadionului, unde se aflau suporterii lui Betis care au făcut deplasarea, moment în care a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a-i trimite pe aceștia la locurile lor, potrivit marca.com.

În același timp, jucătorii lui Getafe au alergat către peluză, pentru a calma spiritele.

„Centralul” a mers apoi la margine pentru a discuta cu oficialii ambelor echipe și a transmis un anunț care s-a auzit apoi prin difuzoare, cerând încetarea insultelor și a deplasării spre fanii adverși.

După câteva minute, partida a fost reluată în condiții normale de joc.

De unde ar proveni contrele între suporterii celor două formații? De la meciul din urmă cu 10 ani, când Getafe a retrogradat în ultima etapă din La Liga, după 1-2 pe terenul lui Betis, fanii acestora strigând acum: „Ne-am întors” către adversari.

Imagen bastante grotesca en las gradas del Coliseum en pleno 2026, con cargas policiales. La gente revendiendo sus abonos y el club sin saber gestionar la entrada de aficiones visitantes. Lio total en el Getafe vs Betis. pic.twitter.com/2C3VVtw1PM — Christian Díez (@christiandiez) March 8, 2026

Comunicatul emis de La Liga în urma incidentelor

„Toleranță zero pentru orice act de ură în interiorul sau în afara stadioanelor noastre. Condamnăm ferm evenimentele care au avut loc la meciul Getafe-Betis.

Vom coopera pe deplin cu ancheta pentru a-i identifica pe cei responsabili de aceste acte intolerabile. Vom continua să lucrăm alături de cluburi, autorități și parteneri sociali pentru a combate violența și ura în societate”, a transmis conducerea La Liga.

