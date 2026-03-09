Scandal în Spania Meciul dintre Getafe și Betis, întrerupt după ce fanii gazdelor au vrut să meargă în sectorul advers. Cum a reacționat La Liga +6 foto
Scandalul fanilor lui Getafe. Foto: captură X/Christian Díez
Campionate

Scandal în Spania Meciul dintre Getafe și Betis, întrerupt după ce fanii gazdelor au vrut să meargă în sectorul advers. Cum a reacționat La Liga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 13:49
  • Getafe - Betis 2-0. Partida de pe „Coliseum” a fost întreruptă după doar câteva minute, din cauza unor incidente în peluză.

Fanii celor de la Getafe au încercat să ajungă într-un sector destinat fanilor oaspeți, arbitrul fiind nevoit să oprească jocul pentru a putea da un avertisment.

„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește și
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește mai mult
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Getafe - Betis 2-0. Meciul a fost întrerupt din cauza unui scandal între suporteri

După doar 7 minute, când jucătorul lui Getafe, Luis Milla, se pregătea să execute un corner, partida a fost întreruptă de arbitrul Hernandez Maeso, după ce un conflict a izbucnit în peluza fanilor gazdelor.

Aceștia au încercat să ajungă în colțul stadionului, unde se aflau suporterii lui Betis care au făcut deplasarea, moment în care a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a-i trimite pe aceștia la locurile lor, potrivit marca.com.

În același timp, jucătorii lui Getafe au alergat către peluză, pentru a calma spiritele.

„Centralul” a mers apoi la margine pentru a discuta cu oficialii ambelor echipe și a transmis un anunț care s-a auzit apoi prin difuzoare, cerând încetarea insultelor și a deplasării spre fanii adverși.

Scandalul creat de fanii lui Getafe la meciul cu Betis / foto: X/Christian Díez
Scandalul creat de fanii lui Getafe la meciul cu Betis / foto: X/Christian Díez

Galerie foto (6 imagini)

Scandalul creat de fanii lui Getafe la meciul cu Betis / foto: X/Christian Díez Scandalul creat de fanii lui Getafe la meciul cu Betis / foto: X/Christian Díez Scandalul creat de fanii lui Getafe la meciul cu Betis / foto: X/Christian Díez Scandalul creat de fanii lui Getafe la meciul cu Betis / foto: X/Christian Díez Scandalul creat de fanii lui Getafe la meciul cu Betis / foto: X/Christian Díez
+6 Foto
labels.photo-gallery

După câteva minute, partida a fost reluată în condiții normale de joc.

De unde ar proveni contrele între suporterii celor două formații? De la meciul din urmă cu 10 ani, când Getafe a retrogradat în ultima etapă din La Liga, după 1-2 pe terenul lui Betis, fanii acestora strigând acum: „Ne-am întors” către adversari.

Comunicatul emis de La Liga în urma incidentelor

„Toleranță zero pentru orice act de ură în interiorul sau în afara stadioanelor noastre. Condamnăm ferm evenimentele care au avut loc la meciul Getafe-Betis.

Vom coopera pe deplin cu ancheta pentru a-i identifica pe cei responsabili de aceste acte intolerabile. Vom continua să lucrăm alături de cluburi, autorități și parteneri sociali pentru a combate violența și ura în societate”, a transmis conducerea La Liga.

Citește și

„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Superliga
13:17
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Citește mai mult
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Betis Sevilla suporteri getafe SCANDAL la liga
Știrile zilei din sport
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Superliga
09.03
Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Citește mai mult
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Superliga
09.03
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Citește mai mult
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
09.03
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Superliga
09.03
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Citește mai mult
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
11:41
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire. Cum a reacționat Cristi Chivu
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter  Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire.  Cum a reacționat Cristi Chivu
11:51
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
11:54
„Mutare excelentă” Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
„Mutare excelentă”  Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri din sport
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Auto
09.03
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Citește mai mult
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Superliga
09.03
„O afacere sortită eșecului” Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Citește mai mult
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Superliga
09.03
„Cum să ne suspende pe noi?!” Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Citește mai mult
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Superliga
09.03
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share