Glorie a fotbalului românesc, dar și a celui din Turcia, Gică Hagi a anunțat săptămâna trecută că nu va fi prezent la Istanbul, dar nu a spus și de ce va absenta

Motivul, în rândurile de mai jos

Două săptămâni și jumătate ne mai despart de meciul primăverii pentru fotbalul românesc. Barajul din drumul spre calificarea la Campionatul Mondial, pe care îl vom disputa la Istanbul, împotriva Turciei.

Data: joi, 26 martie. Ora: 19:00. Televiziunea care va transmite în România acest mare meci: Prima TV.

Hagi a anunțat că nu merge, nu și de ce nu va fi la Istanbul

Săptămâna trecută surprins pe toată lumea anunțul pe care Gică Hagi l-a făcut. Și anume că nu va merge să vadă de pe stadion acest meci:

Nu mă duc la baraj. Merg doar cu gândul acolo, pentru ca jucătorii să fie inspirați și România să câștige. Anumite meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima. Gică Hagi

Un fotbalist emblematic și care și-a pus o amprentă deosebită în România și Turcia nu merge la cel mai important meci disputat probabil întreaga istorie între cele două naționale.

Hagi n-a explicat motivul pentru care nu va fi la Istanbul, acolo unde a evoluat timp de 5 ani, după care a antrenat alte două sezoane.

„Nu ar fi corect față de nea Mircea, iar eu îl respect enorm!”

Care e explicația absenței lui? Apropiații săi au dezvăluit că a luat această decizie din respect pentru Mircea Lucescu și pentru a evita toate discuțiile care se vor face imediat după meci, în cazul în care România va fi eliminată și se va merge pe ideea înlocuirii lui Lucescu chiar cu Hagi.

Oricum, Hagi va fi următorul selecționer după Lucescu, că va fi acum, după baraj sau la vară, după Mondial, în cazul ideal că România va merge la turneul final.

Însă, Hagi le-a explicat apropiaților săi, inclusiv celor de Generația de Aur, în frunte cu Gică Popescu, că nu vrea să fie pus, chiar la Istanbul, să discute despre o posibilă înlocuire a lui Lucescu.

„Nu ar fi deloc corect față de nea Mircea să procedez așa. Mai bine nu merg, o să văd meciul de acasă, din România”, le-a spus Hagi.

3 luni și 4 meciuri a fost Hagi selecționerul României în toamna lui 2001: 2-0 cu Ungaria, 1-1 cu Georgia, plus cele două confruntări cu Slovenia, din barajul de CM: 1-2 și 1-1

Cine încearcă să-l facă să se răzgândească

Totuși, Ilie Dumitrescu, Gică Popescu, dar și alți componenți din Generația de Aur, care sunt apropiați de Gică, au insistat ca el să renunțe la această idee și să meargă la Istanbul.

Unii i-au spus chiar că ideea pe care o are, că s-ar interpreta vizita lui la Istanbul și că abia așteaptă să-i ia locul lui Lucescu, e una exagerată și fără fundament.

Hagi însă, cel puțin până în acest moment, a fost de neclintit, dovadă și anunțul public pe care l-a făcut, tocmai pentru ca toți să afle deja că el nu va fi la Istanbul.

36 de ani avea Hagi atunci când a fost selecționerul României, în timp ce acum a împlinit recent 61 de ani

În România și Turcia, declarat de 10 ori cel mai bun fotbalist

Ca fotbalist, dar și ca antrenor, Hagi, dincolo de faptul că a bifat meciuri la două dintre cele mai mari cluburi ale lumii, Real Madrid și Barcelona, a devenit reprezentativ pentru două țări: România și Turcia, unde e aclamat la scenă deschisă pe aproape toate stadioanele pe care merge.

Pentru România, Hagi a fost cel mai mare fotbalist. A jucat la 6 turnee finale, record absolut: 3 Mondiale și 3 Europene. A jucat un sfert de finală de Mondial, în 1994, când a bifat și locul 4 în topul Balonului de Aur. A fost desemnat de 7 ori cel mai bun fotbalist al României.

În Turcia a impresionat în perioada în care a jucat la Galatasaray și a transformat acest clubul din unul de uz intern într-unul care a câștigat trofee internaționale: Cupa UEFA și Supercupa Europei, ambele în 2000.

În finala Cupei UEFA, Galata a trecut de Arsenal, în Supercupă de Real Madrid. A fost desemnat de 3 ori cel mai bun fotbalist al anului în Turcia (1996, 1999, 2000).

