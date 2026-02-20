Biletul Zilei XBets vineri, 20.02.2026 – cota 5.97 din pariuri pe favoriți
Biletul Zilei XBets vineri, 20.02.2026 – cota 5.97 din pariuri pe favoriți

alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 10:41
  • După spectacolul din play-off-urile de calificare în optimile competițiilor europene, ne întoarcem la meciurile din competițiile interne.
  • Liga 1, LaLiga, Serie A, Bundesliga și Ligue 1 programează azi primele meciuri din weekend.

Pentru biletul Zilei XBets am ales 3 selecții în care vom miza pe favoritele din meciurile Brest vs Olympique Marseille, Sassuolo vs Verona și Athletic Bilbao vs Elche. Pe un bilet multiplu cu cele 3 selecții am obținut cota 5.97. Prin adăugarea procentului din Bonus Multiplu de la Betano, dacă plasăm biletul cu miza de 100 de lei, câștigul ar putea fi de 621,85 lei, din care 521 de lei profit.

Biletul Zilei XBets – 20.02.2026 – cota 5.97

MeciPronosticCotă
Brest vs Marseille2 solist1.95
Sassuolo vs Verona1 solist1.78
Athletic Bilbao vs Elche1 solist1.72

Brest vs Marseille – își revin oaspeții cu un nou antrenor?

Marseille a terminat Grupa Champions League pe locul 25, primul loc eliminatoriu din competiție. Au urmat 3 meciuri în Ligue1 în care a scos doar două puncte și distanța față de locul al 3-lea în clasament care duce în sezonul viitor al Champions League a crescut la 5 puncte. Conducerea a considerat că este momentul unei schimbări, iar pe bancă italianul De Zerbi a fost înlocuit cu senegalezul Habib Beye.

Marseille poate regăsi gustul victoriei la primul meci cu noul antrenor. Astăzi, de la ora 22:00, pe Stade Francis- Le Ble, Olympique se va înfrunta cu Brest. Chiar dacă este neînvinsă de 3 etape, echipa gazdă își găsește greu cadența. Cu avantajul moral al victoriei cu 3-0 obținută în meciul tur, Olympique Marseille speră să se întoarcă acasă cu 3 puncte.

PONT: Brest vs Marseille – 2 solist – cota 1.95

Sassuolo vs Verona – gazdele sunt lipsite de griji în această confruntare

Pe locul 10 în Serie A, Sassuolo este o echipă liniștită, fără obiective clare în acest sezon. Pentru a aspira la cupele europene ar avea de recuperat 10 puncte, iar de locurile fierbinți, care duc în Serie B, este despărțită de 11 puncte. În runda 26 din Serie A, astăzi, de la ora 21:45, pe Mapei Stadium – Citta del Tricolore din Reggio Emilia, Sassuolo joacă împotriva ultimei clasate, Verona.

Cu o singură victorie pe propriul teren în ultimele 5 jocuri, gazdele vor încerca să aducă satisfacție suporterilor cu o victorie împotriva unei echipe care marchează rar în deplasare. Totuși, coechipierii românului Daniel Boloca trebuie să fie atenți. Verona poate să producă surprize, așa cum a fost remiza din meciul cu Napoli. Victoria gazdelor pare a fi o alegere potrivită pentru Biletul Zilei – vineri, 20.02.2026.

PONT: Sassuolo vs Verona – 1 solist – cota 1.78

Athletic Bilbao vs Elche – bascii visează la cupele europene

Bilbao a început neconcludent anul 2026. Rezultatele contradictorii au dus la eliminarea din Champions League și la îndepărtarea de primele locuri în clasament. Mai mult, trupa lui Ernesto Valverde a pierdut pe propriul teren și primul meci din semifinala Copa del Rey, 0-1 cu Sociedad.

Totuși, Bilbao a câștigat ultimele două meciuri din LaLiga și, cu o victorie în partida cu Elche, care se joacă pe Estadio San Mames de la ora 22:00, va intra din nou în lupta pentru cupele europene. Adversara bascilor nu a câștigat pe teren străin în acest sezon din LaLiga. Elche a remizat doar la Sevilla, Osasuna și Valencia și are cu doar un punct mai mult decât echipa clasată pe primul loc retrogradabil.

PONT: Athletic Bilbao vs Elche – 1 solist – cota 1.72

Mai multe bilete pariuri azi găsești pe Xbets.ro, portalul pariorilor informați!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

