Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a vorbit despre promisiunea făcută de Gigi Becali (67 de ani) lui Mirel Rădoi (44 de ani) înainte să fie instalat pe banca tehnică a campionei.

Patronul campioanei a anunțat că va renunța la imixtiuni și va avea încredere maximă în munca finului său.

MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”

Întrebat dacă Gigi Becali va rezista să nu ia decizii tactice, Mihai Stoica a replicat la Prima Sport:

„Este un test al răbdării pentru Gigi. Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun. Unul din marii duhovnici români, părintele Cleopa Ilie, avea un discurs foarte simplu: Răbdare, răbdare, răbdare, răbdare. Acum este poate testul suprem pentru Gigi.

Dacă reușește să se abțină, o spun cu toată responsabilitatea, s-ar putea să fie un câștig imens pentru el. El nu făcea ceva neapărat împotriva echipei, doar că, atunci când îl enerva un jucător, el nu voia să-l mai vadă.

Voia să rămână la vestiare. Problemă pe care probabil și alții o aveau, dar nu anunțau chestia asta la echipa lor”.

Mirel Rădoi își va face debutul pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 20:30. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

