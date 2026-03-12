Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO.  Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia! +5 foto
Radu a greșit în final la șutul lui Endrick. Și Celta a fost egalată de Lyon, 1-1 la Vigo Foto: Imago
  • Ionuț Radu putea cel mai bun la Celta - Lyon (1-1), în turul „optimilor” Europa League.
  • Portarul naționalei a apărat excelent 87 de minute joi seară. Dar a gafat la șutul lui Endrick, scăpând mingea pe sub el. Golul de 1-1.
  • Radu fără gafă ne dă încredere cu Turcia, în barajul CM. Radu cu gafă ne face să tremurăm!

Ionuț Radu este portarul titular al naționalei, cel pe care-l vrem în formă maximă pe 26 martie, în semifinala barajului CM cu Turcia, de la Istanbul.

Până acum, a avut sezonul carierei la Celta Vigo, foarte bun, remarcat constant în prima ligă spaniolă.

Radu a fost excelent 87 de minute. Superparadă la Yaremchuk!

Joi seară, a fost MVP timp de 87 de minute, în turul „optimilor” Europa League, în fața lui Olympique Lyon.

A apărat excelent până atunci, foarte sigur, fără eroare, cu o superparadă în minutul 74, la lovitura de cap a lui Yaremchuk. Intervenție subliniată de mai multe ori de comentatorii ESPN în transmisiunea live a partidei.

Celta a păstrat 1-0 până aproape de final în inferioritate (Borja Iglesias fusese eliminat, în minutul 54) datorită lui.

Radu a scăpat mingea pe sub el la șutul lui Endrick

O singură eroare, o gafă, i-a stricat însă tot meciul lui Radu. Și posibila victorie a echipei spaniole a rămas doar egal.

În minutul 87, brazilianul Endrick, de departe numărul 1 al lui Lyon, a reușit să fenteze marcajul și a mai tras o dată puternic spre poartă.

Radu era pe minge, cum fusese permanent până atunci. Dar nu a mai prins-o! A scăpat-o!

Balonul s-a strecurat pe sub el și a depășit linia porții. Radu a plonjat pe minge, dar era prea târziu.

VAR a verificat faza, a vrut să vadă dacă Yaremchuk nu l-a faultat, însă mingea era cu toată circumferința dincolo de linie în momentul în care atacantul ucrainean al lui OL a intrat în Radu.

Și arbitrul a validat golul oaspeților. Scor final: 1-1.

Fără acea greșeală, Radu ne dădea încredere maximă pentru confruntarea cu Turcia. Cu acea eroare, ne temem.

Gafa lui Radu în Europa League

