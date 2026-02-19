Luna februarie s-a dovedit a fi una în care rezultatele la fotbal sunt destul de imprevizibile.

Când afirm acest lucru mă gândesc la rezultatele contradictorii obținute de echipe de top cum ar fi Barcelona, Atletico Madrid sau Arsenal Londra.

In ciuda anumitor circumstanțe, erau greu de anticipat și eșecurile dureroase ale celor de la Inter și Juventus în Play-off-ul Champions League.

Pentru Biletul Zilei XBets.ro de astăzi mizăm pe cote mărite oferite de Superbet pentru două din cele mai echilibrate meciuri din Play-off UEFA Europa League: Fenerbahce vs Nottingham și PAOK vs Celta Vigo. Biletul are cota 7.41, ceea ce înseamnă un câștig potențial de 741 de lei pentru o miză de 100 de lei.

Biletul Zilei XBets – 19 februarie 2026 – cota 7.41

Meci Pronostic Cotă Fenerbahce vs Nottingham GG & peste 2,5 goluri 2.47 PAOK Salonic vs Celta Vigo GG & fiecare peste 2,5 cornere 3.00

Fenerbahce vs Nottingham – stabilitate vs schimbări frecvente de antrenori

Unul dintre cele mai echilibrate dueluri din Play-off UEFA Europa League este cel dintre Fenerbahce și Nottingham Forest. Prima manșă a acestei întâlniri se joacă astăzi, de la ora 19:45, pe Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Sarakoglu din Istanbul. Având în vedere parcursul din campionatul Turciei și performanțele obținute pe propriul teren, gazdele sunt favorite în acest meci, dar Nottingham este echipa cu al doilea număr de șuturi pe poartă expediate în meciurile din Grupă (53 de șuturi cadrate).

Fenerbahce a pierdut în acest an doar un meci din cele 11 disputate (8 victorii). Înfrângerea i-a fost administrată de Aston Villa în penultimul meci din Grupa Europa League. Nottingham are un sezon foarte slab în Premier League. În meciul de astăzi pe bancă va sta Vitor Pereira, al 4-lea antrenor din acest sezon.

Atacantul gazdelor, Kerem Akturkoglu este în formă maximă, cu 5 contribuții la goluri în ultimele 3 meciuri. De asemenea, Igor Jesus de la oaspeți traversează un sezon remarcabil cu 11 goluri marcate, dintre care 6 în Grupa UEL. Pentru Biletul Zilei XBets.ro – Play-off UEFA Europa League mizăm pe cel puțin 3 goluri marcate și că ambele echipe vor înscrie.

PONT: Fenerbahce vs Nottingham – GG & peste 2,5 goluri – cota 2.47

PAOK vs Celta Vigo – își păstrează grecii recordul de invincibilitate pe propriul teren?

PAOK Salonic este neînvinsă în cele 21 de meciuri oficiale disputate în acest sezon pe propriul teren. Recordul său este pus la îndoială în această seară când pe Toumba Stadium din Salonic vine Celta Vigo, echipă care i-a bătut pe greci cu 3-1 în Grupa Europa League în urmă cu doar 4 luni.

Cele două echipe au terminat pe 17 și, respectiv, 16 în Grupă, motiv pentru care meciul din această seară se anunță a fi foarte echilibrat. În 2026 PAOK a pierdut doar cu Lyon în Grupa Europa League. Celelalte meciuri au însemnat 7 victorii și 3 remize. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu este pe 3 în campionat, la 3 puncte de liderul Olympiakos, dar cu un meci restant.

Celta Vigo are evoluții surprinzătoare. Spaniolii au început anul cu 4 victorii consecutive, dar nu au mai câștigat în celelalte 5 meciuri jucate (2 înfrângeri și 3 remize). Cei care urmăresc meciurile echipei știu însă că aceasta pune accent pe ofensivă și că are trasee de contraatac bine stabilite, la capătul cărora se află Borja Iglesias, un atacant eficient. Deși PAOK pare ușor favorită, pentru Biletul Zilei XBets.ro 19 februarie 2026 am ales o cotă mărită. Pentru goluri marcate de ambele echipe și peste 2,5 cornere obținute de fiecare, la Superbet primim cota 3.00.

PONT: PAOK vs Celta Vigo – GG & peste 2,5 cornere fiecare – cota 3.00

