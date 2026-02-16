Deși oferta de meciuri de fotbal azi este destul de săracă, XBets vă propune un bilet în cota 6.60 cu meciuri din Superliga, Championship și Serie A.

Cele 3 meciuri din care am selectat pariuri sunt Dinamo București vs Unirea Slobozia, Cagliari vs Lecce și Coventry vs Middlesborough.

Pentru unii poate fi surprinzător că nu am luat în calcul meciurile FC Hermannstadt vs CFR Cluj și Girona vs Barcelona, în care oaspeții pornesc ca mai favoriți. CFR Cluj vine după 7 victorii consecutive în Superliga României, dar jocul nu convinge, în timp ce Barcelona, fără Pedri, pare o echipă care și-a pierdut omogenitatea și clarviziunea. În aceste condiții, rezultatele acestor meciuri sunt greu de anticipat.

Biletul Zilei XBets.ro – cota 6.70

Meci Pronostic Cotă Dinamo vs Unirea Slobozia 1 și peste 1,5 goluri 1.52 Cagliari vs Lecce 1X și peste 1,5 goluri 1.95 Coventry vs Middlesbrough X2 și GG 2.32

Dinamo vs Unirea Slobozia – bucureștenii joacă cu gândul la titlu

Pe locul 2 în clasament, la 4 puncte de liderul Universitatea Craiova, Dinamo nu își permite să piardă puncte în meciul cu Unirea Slobozia, echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. Partida dintre cele două este ultima din etapa a 27-a și se va disputa, cu începere de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din București.

Dinamo este o echipă constantă care, fără să etaleze un joc spectaculos, domină meciurile prin posesie și presiune. Bucureștenii sunt într-o formă excelentă. Ei nu au pierdut în acest an. Din cele 6 meciuri jucate au câștigat 4 (unul în cupă), iar două le-au terminat la egalitate. Unirea Slobozia a câștigat surprinzător cu Farul în etapa trecută, punând capăt unei serii de 4 înfrângeri consecutive, în urma căreia antrenorul Andrei Prepeliță a fost înlocuit cu Claudiu Niculescu. Victoria lui Dinamo pare un rezultat firesc și așteptăm minim 2 goluri marcate de bucureșteni.

PONT: Dinamo vs Unirea Slobozia – 1 și peste 1,5 goluri – cota 1.52

Cagliari vs Lecce – ultimul meci al rundei 25 din Serie A

De la ora 21:45, pe Unipol Domus din Cagliari se vor înfrunta echipa locală și Lecce. Meciul contează pentru etapa cu numărul 25 din Serie. Gazdele încearcă să reia seria de victorii după ce în weekendul trecut au pierdut meciul cu Roma (scor 0-2). Anterior, trupa lui Fabio Pisacane câștigase 3 meciuri, cu Juventus, Fiorentina și Cagliari.

Lecce este o echipă în suferință. La ora meciului ocupă poziția a 17-a în clasament, având același număr de puncte cu Fiorentina, echipa de pe primul loc retrogradabil. Lecce a câștigat meciul din etapa trecută. După 11 meciuri, echipa din Apulia a reușit să marcheze de 2 ori într-un singur meci. Statisticile sale sunt însă groaznice. În precedentele 6 meciuri echipa antrenată de Eusebio Di Francesco marcase un singur gol. Meciul de la Cagliari va fi unul încins, pe care, cel mai probabil gazdele nu îl vor pierde, dar în care se va și marca, având în vedere că ambele echipe au defensive permisive, cu peste 30 de goluri primite.

PONT: Cagliari vs Lecce – 1X și peste 1,5 goluri – cota 1.95

Coventry vs Middlesbrough – derby-ul Championship

Se știe că a doua ligă din Anglia reprezintă una dintre cele mai dure competiții. Se pare că în acest an Middlesbrough își propune cu adevărat să promoveze în Premier League. După 31 de etape, echipa de pe Riverside Stadium este prima în clasament, cu 61 de puncte. În runda cu numărul 32 ea se va deplasa la Coventry, echipa de pe locul al doilea, aflată la 4 puncte distanță. Meciul se va juca pe Coventry Buiding Society Arena și va începe la ora 22:00.

Coventry este neînvinsă în ultimele 9 meciuri directe cu Middlesbrough (7 victorii, 2 remize). Mai mult, în 6 dintre aceste meciuri nu a primit gol. În 2026 Middlesbrough a înregistrat 6 victorii din 7 meciuri și se prezintă la ora meciului cu un moral excelent. Spectatorii neutri așteaptă un meci cu goluri marcate de ambele echipe, iar oaspeții par a fi într-un ușor avantaj.

PONT: Coventry vs Middlesbrough – X2 și GG – cota 2.32.

