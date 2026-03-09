Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor

Spiritele s-au încins în CFR Cluj - Dinamo, în minutul 21, când Armstrong a fost victima unui cot în figură al lui Muhar

Arbitrul Szabolcs Kovacs a lăsat jocul să continue și nu l-a sancționat pe croat, fapt care a stârnit furia dinamoviștilor.

Muhar a sărit la cap alături de Danny Armstrong la o minge aproape de linia de centru.

Muhar l-a lovit cu cotul pe Armstrong, în CFR - Dinamo

În săritură, fotbalistul de la CFR s-a urcat pe dinamovist și l-a atins și cu cotul în pomete. Scoțianul a căzut la pământ și a reclamat imediat lovitura, însă arbitrul nu a acordat nimic.

Imediat, Camora l-a faultat pe Soro și Kovacs a dat fault de această dată. Armstrong a mers să protesteze, iar arbitrul l-a trimis la margine pentru a fi șters de sângele care îi curgea pe obraz.

Kopic a intrat în teren pentru a protesta la rândul său, având un scurt dialog cu „centralul”, în care i-a arătat urmările intervenției nesancționate a lui Karlo Muhar.

Antrenorul a fost luat cu greu de acolo de secundul Florentin Petre, iar partida a continuat.

