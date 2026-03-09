Mirel Rădoi, noul antrenor al FCSB, a început să investească milioane de euro în dezvoltarea de parcuri de retail în mai multe orașe din România.

Mirel Rădoi (44 de ani) a fost anunțat de patronul Gigi Becali (67 de ani) drept noul antrenor al FCSB, după ce tehnicianul cipriot Elias Charalambous și-a prezentat demisia. Campioana va juca în play-out.

Mirel Rădoi investește în parcuri de retail

Revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a campioanei României marchează întoarcerea sa în prim-planul fotbalului românesc, după o perioadă în care fostul internațional s-a concentrat mai mult pe proiectele de business în care este implicat.

După despărțirea de Universitatea Craiova, în urmă cu patru luni, Mirel Rădoi s-a concentrat pe proiectele sale din zona imobiliară, fiind partener în dezvoltarea unor parcuri de retail alături de grupul Goldbach Group, deținut de soții Elena Oancea și Florentin Avădanei.

Implicarea fostului selecționer în acest business, în care a fost cooptat din 2024, se realizează prin MAT Empire SRL, societatea pe care o controlează și prin care participă ca asociat la proiectele K2 Retail Properties.

Investiție de 1,8 milioane de euro într-o comună din Călărași

Cel mai recent proiect finalizat în care este implicat noul antrenor al FCSB este K2 Fundeni, un parc comercial de 1.400 mp, în care s-au investit 1,8 milioane de euro.

Acesta este amplasat în comuna Fundeni, județul Călărași, și găzduiește un supermarket Penny, potrivit publicației Obiectiv.

Proiectul a fost dezvoltat prin societatea K2 Fundeni SRL, al cărei capital este împărțit în mod egal între MAT Empire SRL (33,33%), Goldbach Primes SRL (33,33%) și K2 Retail Properties SRL (33,33%).

Omul nu vrea bani. Am discutat cu el și mi-a zis: «Hai să vedem cum ne înțelegem. Hai să rezolvăm situația, să te ajut să scapi de treaba asta cum s-o scoatem la capăt, iar apoi stăm la masă și vorbim». Sunt două luni și jumătate, nu-i mare lucru. Gigi Becali, patronul FCSB, despre negocierile cu Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, implicat într-un parteneriat strategic

În decembrie 2025, Hubix Investment și Goldbach Group, alături de Mirel Rădoi ca asociat, au anunțat un parteneriat strategic major pentru extinderea rețelei K2 Retail Properties în România.

Hubix contribuie cu peste 5,3 milioane de euro, iar parteneriatul va dezvolta patru noi proiecte K2 Retail în Târgu Mureș (două faze), Drobeta-Turnu Severin, Ștefăneștii Noi (Argeș) și Șimian (Mehedinți).

A cumpărat fosta fabrică de zahăr din Târgu Mureș

Pentru proiectul de la Târgu Mureș, grupul Goldbach, cu care s-a asociat Mirel Rădoi, a cumpărat de la omul de afaceri Simon Maurer o parte din terenul fostei fabrici de zahăr Târgu Mureș, potrivit profit.ro.

Odată finalizate, aceste proiecte vor adăuga peste 12.000 mp de spațiu închiriabil, ducând portofoliul total K2 la aproximativ 25.000 mp.

O parte din spațiile comerciale vor fi gata și disponibile pentru închiriere în decembrie 2026, iar restul proiectului va fi finalizat la începutul anului 2027.

Astfel, în paralel cu activitatea de antrenor, Mirel Rădoi devine un antreprenor activ în piața de retail imobiliar prin compania sa, MAT Empire SRL, pe care a înființat-o în august 2021, când încă mai era selecționer.

15 milioane de euro a dezvăluit Mirel Rădoi că a câștigat în cariera de fotbalist: „Din care vreo șase s-au dus pe mașini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri.”

Gică Popescu, alt investitor în parcuri de retail

Rădoi nu este singurul fost fotbalist implicat în astfel de proiecte. Și Gheorghe Popescu investește în dezvoltarea parcurilor de retail.

La începutul lunii martie 2026, Popescu și-a inaugurat un complex comercial în municipiul Hunedoara, în valoare de peste 7 milioane de euro.

Mai mult decât atât, președintele Farului este implicat într-un proiect imobiliar de mare anvergură în Craiova, denumit Akademia Distrikt, pe terenul fostei sale academii de fotbal, într-o investiție estimată la peste 70 de milioane de euro care va include locuințe, spații de birouri, magazine și facilități de agrement.

